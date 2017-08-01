Кто из футболистов носил усы (кроме Смолова)

Вчера на матче «Спартак» – «Краснодар» можно было заметить Федора Смолова. Игрок сборной России восстанавливается от травмы и пока не выходит на поле, но времени зря не теряет: Федор немного подкорректировал свой имидж и отрастил усы. Вот как это выглядит:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Современные футболисты редко отпускают усы – в моде татуировки, бороды и эксперименты с прической. Но во второй половине двадцатого века, напротив, множество игроков ходили с усами; это было в порядке вещей.

Сразу же вспоминаем Рууда Гуллита. Кстати, справа от Гуллита – Берри ван Арле, он тоже носил усы.

Знаменитая стычка Франк Райкард – Руди Феллер примечательна еще и тем, что оба ее участника носили усы.

Иан Раш и мусташ – неотделимы друг от друга.

Легендарный Джордж Бест тоже однажды отрастил усы, но сбрил их настолько быстро, что фотографий в хорошем качестве не осталось. Есть только такая.

Представить молодого Грэма Суннеса без усов – просто невозможно!

Вообще раньше усачей было так много, что можно составлять целые галереи и водить по ним людей (и это уже давно сделали за нас). Игроки из нынешнего поколения если и отпускают усы, то чаще совмещают их с бородой – например, как Питер Крауч.

Ну, или надо завершить карьеру, как Майкл Оуэн – тогда усы отрастут сами.

Зачем же отпустил усы Смолов? Нападающий «Краснодара» дал прозрачный ответ: «Зачем отпустил усы? Просто. На фарт. «Спартак» же не обыгрывали в Москве. Попробовал».

[poll id=1351]

P. S.

Кержаков без футбола. Чем он теперь занимается

Как отец Неймара зарабатывает миллионы на своем сыне