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Кто из футболистов носил усы (кроме Смолова)

Вчера на матче «Спартак» – «Краснодар» можно было заметить Федора Смолова. Игрок сборной России восстанавливается от травмы и пока не выходит на поле, но времени зря не теряет: Федор немного подкорректировал свой имидж и отрастил усы. Вот как это выглядит:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Современные футболисты редко отпускают усы – в моде татуировки, бороды и эксперименты с прической. Но во второй половине двадцатого века, напротив, множество игроков ходили с усами; это было в порядке вещей.

Сразу же вспоминаем Рууда Гуллита. Кстати, справа от Гуллита – Берри ван Арле, он тоже носил усы.

Знаменитая стычка Франк Райкард – Руди Феллер примечательна еще и тем, что оба ее участника носили усы.

Иан Раш и мусташ – неотделимы друг от друга.

Легендарный Джордж Бест тоже однажды отрастил усы, но сбрил их настолько быстро, что фотографий в хорошем качестве не осталось. Есть только такая.

Представить молодого Грэма Суннеса без усов – просто невозможно!

Вообще раньше усачей было так много, что можно составлять целые галереи и водить по ним людей (и это уже давно сделали за нас). Игроки из нынешнего поколения если и отпускают усы, то чаще совмещают их с бородой – например, как Питер Крауч.

Ну, или надо завершить карьеру, как Майкл Оуэн – тогда усы отрастут сами.

Зачем же отпустил усы Смолов? Нападающий «Краснодара» дал прозрачный ответ: «Зачем отпустил усы? Просто. На фарт. «Спартак» же не обыгрывали в Москве. Попробовал».

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P. S.

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Комментарии (20)
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h3LL1k
1501609897
Вчера на матче «Спартак» – «Зенит» можно было заметить Федора Смолова. КАКОЙ ЗЕНИТ ???? МБ КРАСНОДАР СПАРТАК? :D
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veksus
1501610612
Это не усы,а усики пропуск в трусики...
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petrovich666
1501614621
чудо чудище чудовище!!!
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Tostao
1501616042
Да возьмите любую фотку, любой команды конца 60-х, 70-х, там сплошные усачи. Что писать больше не о чём? Предлагаю тему:"Самые кривые ноги в футболе". Дерзайте писатели.
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vodomut
1501646525
на юного гусара-мальчишку похож!
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Danish Dynamite
1501648660
До Валико из фильма "Мимино" ему далеко ))
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somn
1501654920
Бред какой-то, а не статья. Soccer превращается в дамский журнал.
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айор балдёжник
1501657874
носи усы, носи не ссы
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сасас
1501668602
Не усики- а пропуск в трусики)
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Джавел.
1501682164
Где -то пелось: усы не гордость, усы не честь, они и на ж... растут...
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