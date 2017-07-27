Все три клуба из России выиграли в еврокубках. Когда такое было последний раз?

Что произошло за эту неделю?

Отлично свою поступь в Лиге чемпионов начал ЦСКА – забил в Афинах два безответных гола АЕКу (Дзагоев, Вернблум) и практически обеспечил себе выход в следующий раунд. А сегодня в Лиге Европы порадовали «Зенит» и «Краснодар». Санкт-петербургский клуб смешанным составом добился победы 2:0 над израильской «Бней-Егудой» (Кришито, Кокорин), а «Краснодар» в драматичном матче с датским «Люнгбю» вырвал победный результат на последних секундах: счет 2:1 установил 17-летний Сулейманов. Позитивное начало!

Что произошло в последнюю неделю ноября 2015-го?

Три российских клуба из пяти смогли победить на той неделе в еврокубках. ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» в ЛЧ (0:2), «Локомотив» – «Спортингу» в ЛЕ (2:4) но успехов было больше.

«Зенит» обеспечил себе первое место в группе Лиги чемпионов, переиграв 2:0 «Валенсию» (забивали Шатов и Дзюба), «Рубин» с таким же счетом выиграл у «Сьона» благодаря голам Георгиева и Девича, оставив себе шансы на плей-офф, а «Краснодар» вписал в свою историю славную победу над дортмундской «Боруссией» – она состоялась благодаря голу Мамаева с пенальти на второй минуте и очень нелегко далась – моментов у немцев было очень много, хотя в итоге счет 1:0 так и остался на табло. С тех пор ни разу три российских клуба одновременно не побеждали на одной неделе.