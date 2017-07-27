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  • Все три клуба из России выиграли в еврокубках. Когда такое было последний раз?

Все три клуба из России выиграли в еврокубках. Когда такое было последний раз?

Что произошло за эту неделю?

Отлично свою поступь в Лиге чемпионов начал ЦСКА – забил в Афинах два безответных гола АЕКу (Дзагоев, Вернблум) и практически обеспечил себе выход в следующий раунд. А сегодня в Лиге Европы порадовали «Зенит» и «Краснодар». Санкт-петербургский клуб смешанным составом добился победы 2:0 над израильской «Бней-Егудой» (Кришито, Кокорин), а «Краснодар» в драматичном матче с датским «Люнгбю» вырвал победный результат на последних секундах: счет 2:1 установил 17-летний Сулейманов. Позитивное начало!

Что произошло в последнюю неделю ноября 2015-го?

Три российских клуба из пяти смогли победить на той неделе в еврокубках. ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» в ЛЧ (0:2), «Локомотив» – «Спортингу» в ЛЕ (2:4) но успехов было больше.

«Зенит» обеспечил себе первое место в группе Лиги чемпионов, переиграв 2:0 «Валенсию» (забивали Шатов и Дзюба), «Рубин» с таким же счетом выиграл у «Сьона» благодаря голам Георгиева и Девича, оставив себе шансы на плей-офф, а «Краснодар» вписал в свою историю славную победу над дортмундской «Боруссией» – она состоялась благодаря голу Мамаева с пенальти на второй минуте и очень нелегко далась – моментов у немцев было очень много, хотя в итоге счет 1:0 так и остался на табло. С тех пор ни разу три российских клуба одновременно не побеждали на одной неделе.

Лига Европы Лига Европы Краснодар ЦСКА Зенит
Комментарии (39)
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Garrincha58
1501184420
нашли чем гордиться, выиграли у команд уровня нашего ФНЛ к сожалению это и есть нынешний наш уровень, ну а в следующей стадии соперники на порядок будут сильней и потерь не избежать и что то мне подсказывает ни одна команда не пройдет дальше и толЬко ЦСКА вместо ЛЧ перейдет в ЛЕ,лучше бы я ошибся, но именно игра наших команд вызывает сильные опасения
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Bivaliy67
1501184576
Ну вы сравнили... Квалификацию и групповой этап, "молодцы", нечего сказать...
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raritet
1501186225
Кто его знает, может быть, это начало хорошего в нашем клубном футболе?
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Nesterenko
1501193837
Автор, не обманывай, в 2007 году в Кубке УЕФА Зенит, Спартак и Локомотив в одну ночь все выиграли, это был плейофф на попадание в группу. А в 2013 году в 1/16 ЛЕ Зенит, Рубин и Анжи тоже выиграли свои матчи. Так что Бомбардир, читайте историю.
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TUMS
1501194291
Цыплят по осени считают...
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kaa-71
1501211496
Дальше бы так
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vodomut
1501215234
было б кому проигрывать,рано распускать сопли пузырями.
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Rebrova
1501215648
Был бы соперник как соперник. Просто не опозорились, вот и всё.
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docndoc
1501223894
Я бы не стал так уж корить Краснодар. У датчан весьма упёртая, и быстро бегущая в атаку команда. Они скромничали поначалу, а когда увидели, что атаки проходят безнаказанно, и вовсе временами душили. А дома перед своим зрителем они прибавят ещё; не стоит их недооценивать. Краснодару, чтобы пойти дальше, нужно будет упереться изо всех сил даже в оптимальном составе.
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Буефар
1501226114
Всем по плечу ещё раз одержать 3 победы. Надо бы уже и класс в Европе показывать.
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