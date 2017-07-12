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  • «Целых чертовых полвека я ждал этой победы». Фанаты-пенсионеры зажигают в еврокубках

«Целых чертовых полвека я ждал этой победы». Фанаты-пенсионеры зажигают в еврокубках

«Сейчас кто-то из них коньки отбросит на жаре»

К маленькому стадиончику города Орхей подъезжает автобус с болельщиками гостей. Около тридцати человек в красно-белых футболках спокойно направляются ко входу. Они не кричат, не матерятся, никого не провоцируют. Вместо этого гости восхищаются молдавскими пейзажами и разглядывают товары в уличных витринах.

Через полчаса здесь стартует игра молдавского «Милсами» и «Фолы» из Люксембурга − с виду обычая заруба первого раунда Лиги Европы. На всякий случай около входа дежурит отряд полиции и бригада стюардов. «Ищем внимательно и забираем у них все файеры, заточки и петарды!», − кричит по рации человек в шлеме, похожий на Робокопа.

Внезапно его суровый настрой сбивает толпа, которая полностью состоит из людей пенсионного возраста. Старички, хромая, ковыляют к турникетам стадиона. Некоторые опираются на тросточки, а семейные держатся за руки, помогая друг другу медленно идти в общей толпе.

− Что это за фанатье такое, *** [блин] ? Больше похоже на клуб «Золотой возраст», куда ходит днем по воскресеньям на дискотеку 70-х моя матушка! − усмехается один из стюардов.

− Ты чего ржешь? Скажи спасибо! Как же нам подфартило сегодня! Хорошо, что не поляки или болгары. Так бы пришлось мучиться с обкуренным и бухим быдлом, − отвечает ему напарник.

− Сейчас кто-то из них еще коньки отбросит на жаре, и нас потом сделают крайними. Пропускайте всех этих «божьих одуванчиков» без обыска и досмотра. Главное только побыстрее, – командует им тот самый «Робокоп».

«Мы скидывались и собирали деньги на зарплату главной звезды»

Странная фанатская группировка располагается на трибуне, возле выхода из раздевалок. К ним даже не приставляют оцепление или стюардов, не говоря уже про собак. При виде таких болельщиков полиция оставляет их без всякого присмотра и спокойно идет пить пиво. «Рабочий день окончен!», − радуется один их полицейских. Футболисты «Фолы» выходят на разминку, но каждый их них перед тем как опробовать газон и мячи, подходит к приехавшим болельщикам. Улыбки, радостные приветствия, душевные объятия – все это больше похоже на встречу друзей или даже родственников, чем на футбольный матч.

«Болею за «Фолу» с начала 50-х годов. Люблю свою команду и всегда за ней путешествую. Готов ехать в любую точку мира, пока носят ноги!», − рассказывает седой дедушка по имени Патрик. «Я хожу на матчи с мужем. «Фола» давно стала частью нашей семейной жизни. Это как наша дочь», − говорит Элдэн, женщина лет 60-ти, одетая в элегантную футболку клуба с женским дизайном и летним легким шарфом.

Эти болельщики поддерживают команду не только с трибуны, но и через банковский счет. «Как и все, кто сегодня собрался на этой трибуне, мы платим ежегодные и ежемесячные взносы. Это позволяет нам вносить свои коррективы, если что-то, по нашему мнению, в клубе идет не так. Мы можем даже предлагать на совместных с президентом собраниях кандидатуру того или иного игрока или тренера. Сборы наших денег помогают руководству содержать команду», − рассказывает муж Элдэн по имени Джеф. − У нас не профессиональный клуб, многие игроки работают или учатся, а на тренировки и игры ходят в свободное от работы время. В 2007 году к нам приехал Мустафа Хаджи. Этот марокканец забивал на чемпионате мира, побегал в лиссабонском «Спортинге» и «Депортиво». Хоть он и доигрывал в чемпионате Люксембурга, но всегда был лучшим. Наш клуб не потянул бы зарплату игрока с таким именем, поэтому мы − болельщики дружно скидывались и собирали деньги на гонорар для Хаджи!».

Сейчас в «Фоле» нет игроков уровня Мустафы Хаджи, но и без них все получается неплохо. Футболистов из карликового государства не смущает даже шикарный гол со штрафного форварда Милсами» Александра Антонюка, которого когда-то покупал для своего «Рубина» Курбан Бердыев.

В дальнейшем гости не только не позволяют забить хозяевам, а в начале второго тайма еще и взрывают сектор со своими опытными болельщиками. Даллеведове лупит низом в ворота команды, владелец которой − муж российской певицы Жасмин Илан Шор, и дарит своему клубу исторический выход в следующий раунд еврокубка.

«Проехать 4500 километров для меня − уже победа»

«Наш клуб основан в 1909 году, но даже по меркам Люксембурга мы далеко не топ. Начиная с 1930 года, «Фола» лишь однажды выигрывала чемпионат страны, а в еврокубках играла до этого три раза. Впервые за всю нашу 108-милетнюю историю мы прошли в следующий раунд еврокубков», − объясняют причину своей радости сияющий Джеф, словно он только что сделал предложение своей жене и она сказала ему: «Да!».

«Даже не верится, что я дожил до этого! Первый раз я пришел на матч «Фолы» в 1946 году, а сейчас 2017-й! Целых чертовых полвека я ждал этого момента и дожил! Боже видел все своими глазами, как мы сделали это», − не может скрыть слез радости держащийся за трость 78-летний летний Эмильяно. – «Для меня и моих друзей матчи «Фолы» приносят сейчас самую большую радость. В мои года, увы, не до женщин и не до приключений! Когда в таком возрасте у тебя уже не стоит, самый приятный момент в жизни – победа любимой команды в еврокубках».

− Почему среди вас нет ни одного молодого фаната?, − обращается к Эмильяно молоденькая симпатичная девушка лет двадцати на ломанном английском.

– У молодых отдельная тусовка. Они не приехали, потому что не верили, что мы сможем пройти.

Молдавские фанаты не могут прийти в себя и не верят, что их клуб выбила любительская команда. В ответ люксембургские гости утешают всех, кто остался возле центрального входа, и покупают каждому желающему пиво, а детям сок и сладости.

«Не расстраивайтесь. Это футбол. Вчера наш другой клуб «Прогресс» выбил легендарный шотландский «Глазго Рэйнджерс»! Шотландцы будут побогаче и покруче, а все равно вылетели. Так что вы не одни, кто проиграл любителям», − успокаивает местных болельщиков Джеф и дарит одному из них свою футболку и шарф.

«Теперь нам предстоит дорога в Баку на матч с местным «Интером». Это почти 4500 километров! Перенести такой дальний выезд в 78 лет будет очень непросто. Добраться до Азербайджана для меня уже будет победой в этой Лиге Европы», − заключает Эмильяно. У кого-то сомнения, что его не будет на трибунах азербайджанского стадиона?

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Лига Европы Лига Европы Фола
Комментарии (14)
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спанчес
1499848005
С Жиру бесятся
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multiscan
1499850392
А более приличного названия "Бомбардир" придумать не мог? Или редакция руководствуется принципом: "У кого чего болит, тот о том и говорит"?
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KOL063
1499851315
Когда в таком возразте уже не стоит, начинаешь писать об этом в названиях статей )))
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LIO1987
1499852708
Это что за даунское название??? У меня у двоюродного деда за 70-т будь здоров, вся деревня кости перемывает. А вот если у автора проблемы-зачем напоказ то выстовлять???
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Danish Dynamite
1499855359
Ну да. Живут благополучно, пенсии большие. Страна скучная вместе с тем. Могут позволить много путешествовать и скидываться на з/п футболерам (хотя это вообще на грани маразма).
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swot1205
1499874472
вот это люди любят свою команду. А кто поедет за нашими ходоками с мячом, только богачи и все....просто
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mihail200606
1499883865
название конечно не сильно соответствует содержанию, но болелы все таки молодцы)) хотя конечно надо делать поправку на то, что это состоятельные европейские пенсионеры...
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тоширо
1499913326
спасибо за статью!
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D'achkov
1499975932
вот это настоящие фанаты
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anri1703
1501203584
не поленился нашел результаты фола интер баку 4-1 и 0-1 и в 3 раунде первый матч 0-1 кто знает может еще стрельнут
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