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  • Самый странный трансфер этого лета. Как вместо топ-клуба уйти во вторую лигу

Самый странный трансфер этого лета. Как вместо топ-клуба уйти во вторую лигу

Когда Рубен Невеш записался в школу «Порту», ему было только восемь лет, но по уровню развития он выделялся даже тогда. Вот что о нем говорил тренер клубной группы U-17 Жозе Гильерме: «Когда он играл среди юношей до 16 и до 17 лет, то уже проявлял отношение, свойственное профессионалам. Мы с самого начала знали, что он не потеряется по пути на самую вершину. Его успехи не удивляют никого, кто с ним знаком или кто с ним работал. Он лидер на поле и в раздевалке, он олицетворяет настоящего игрока «Порту». Когда он говорил, все партнеры слушали его».

Невеш очень рано запрыгнул в основную команду клуба. Нынешний тренер сборной Испании Хулен Лопетеги неожиданно выпустил его в старте в первом туре взрослого чемпионата Португалии-2014/15. И это было суперправильно, потому что Рубен забил уже через 11 минут. Тогда ему было всего 17 лет и 5 месяцев, и он стал самым молодым автором гола в истории клуба, побив рекорд легенды «драконов» Фернанду Гомеша. Это достижение держалось почти 40 лет. Один из родственников Невеша вспоминал: «Он всегда играл увереннее своих сверстников, но мы не думали, что он выйдет в основе «Порту» так рано. Его дебют довел всю семью до слез».

Через пять дней Невеш взорвал еще сильнее, побив рекорд Криштиану Роналду по возрасту первого матча в Лиге чемпионов. Его одноклубник Кристиан Тельо, которого Невеш полностью затмил, без обид и зависти признавал: «Невеш фантастически работает с мячом и читает игру. Еще он очень агрессивный, и по стилю игры напоминает мне Серхио Бускетса».

По итогам своего первого сезона во взрослом футболе Невеш провел фантастические 37 матчей и заслужил сумму отступных в 40 миллионов евро. Всего через два месяца после дебюта его уже просматривал «Ливерпуль», а почти сразу к разведке подключился и «Челси». Совсем скоро оба клуба были готовы выложить за него 35 миллионов, но президент «Порту» выдал решительное «нет». «У меня был фантастический дебют и не менее фантастический сезон, надеюсь, он станет началом замечательной карьеры», − говорит сам Невеш о личных достижениях. Он всегда рос в команде с более опытными игроками, но его это никогда не смущало: «Чем больше ты играешь со взрослыми футболистами, тем быстрее подтягиваешься к их уровню, становишься более зрелым».

А ментально Невеш был силен еще в молодежке. Тренер «Порту Б» Луис Кастро своими словами подтверждает это: «Все говорят о его технике и тактической грамотности, но он играет с феноменальным спокойствием. Его экстраординарный талант – в его менталитете. Он всегда знает, что ответить на каждый вопрос, который ему задает игра». В своем втором сезоне в составе «Порту» он продолжил крушить рекорды, в октябре 2015-го выйдя с капитанской повязкой на матч «Порту» − «Маккаби» в ЛЧ и став самым молодым капитаном в истории турнира. Еще через месяц он уже вовсю примерял форму основной команды Португалии. Пришедший в «Ливерпуль» Юрген Клопп сделал Невеша своей главной трансферной целью, и мерсисайдцы выкатили еще одно предложение о покупке хабвека. «Порту» снова отказался.

В последнем сезоне в составе «Порту» Невеш резко стал получать меньше игрового времени. Сменивший Хулена Лопетеги Нуну Эшпириту Санту не особо ему доверял. Один раз, когда Невеш в очередной раз не появился на замену в матче чемпионата, он даже расплакался прямо на скамейке запасных.

Удивительно, но «Вулверхэмптоном», в который этим летом внезапно перешел Невеш, в очередной раз отшив английских грандов, руководит именно Санту. Теперь он говорит о парне совсем по-другому: «Мы собираемся строить игру команды вокруг него. То, что он в таком юном возрасте капитанил в «Порту», значит очень много».

Санту отлично знаком с агентом Невеша Жорже Мендешем и, судя по всему, поспособствовал тому, чтобы последний уговорил Рубена перейти в его «Вулвз». Португалец стал рекордным трансфером в истории команды − ее новые китайские владельцы заплатили за него 15,8 миллиона фунтов. Невеш легко способен стать лидером клуба, ведь он великолепно сочетает в себе отличные оборонительные качества и прекрасное видение поля. Кроме того, он добавит Чемпионшипу красоты, потому что регулярно финтил в матчах за «Порту» и сборную.

В то же время, он очень тепло относится к «Порту», в котором провел 12 лет, и прощание с клубом получилось непростым с психологической точки зрения. После того, как официально было объявлено о его трансфере в Англию, он оставил очень душевный пост в инстаграме: «Это были замечательные 12 лет, которые подарили мне много радости. Я навсегда останусь вашим поклонником, а синий и белый цвета будут в моем сердце. Уверен, что в один день я вернусь обратно, и «Порту» снова будет дарить мне незабываемые эмоции».

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Англия. Чемпионшип Португалия. Примейра Англия
Комментарии (8)
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Евгений Агеев
1499766128
Что то все равно непонятно почему он вдруг перестал играть? И почему именно в Вулверхэмптон? Да еще и к тренеру который перестал ставить его в основной состав? То ли история какая то мутная, то ли не так он и хорош!
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СашкаГуров
1499775105
молодец
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Bobafett
1499785368
Ну че, удачи парню
Ответить
Влаан
1499820910
Интересно почему у неплохой статьи такой низкий рейтинг?
Ответить
Danish Dynamite
1499856876
И правильно сделал. Лучше первым парнем на деревне быть, чем осесть на банке в том же Челси.
Ответить
Sola
1502421550
Непонятно. Санту не доверял, усадил на скамью запасных. Невеш даже плакал. И тут игрок переходит в клуб под руководством того самого Санту. Чё за бред?
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vasiok74
1505001961
посмотрим и оценим!
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