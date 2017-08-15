Бернардески перешел в «Ювентус». Коларов – новичок «Ромы». Таблица летних трансферов Серии А

Ювентус

Пришли: в. Щесны (Арсенал, Англия), з. Бенатия (Бавария, Германия), з. Де Шильо (Милан), п. Бентанкур (Бока Хуниорс, Аргентина), п. Куадрадо (Челси, Англия), п. Дуглас Коста (Бавария, Германия, в аренду), н. Бернардески (Фиорентина)

Ушли: в. Нето (Валенсия, Испания), з. Бонуччи (Милан), з. Дани Алвес (ПСЖ, Франция, бесплатно), з. Бланко (Гимнастик, Испания, бесплатно), п. Орсолини (Аталанта, в аренду), н. Коман (Бавария, Германия), н. Дзадза (Валенсия, Испания), н. Донис (Штутгарт, Германия), н. Ганц (Пескара), н. Паскуато (Легия, Польша), п. Марзук (Лугано, Швейцария), з. Де Челье (свободный агент)

Рома

Пришли: з. Кардсдорп (Фейеноорд, Голландия), з. Перес (Торино), з. Жезус (Интер), з. Морено (ПСВ, Голландия), з. Фасио (Тоттенхэм, Англия), п. Ундер (Истанбул, Турция), п. Пеллегрини (Сассуоло), п. Гоналон (Лион, Франция), н. Итурбе (Торино, из аренды), н. Дефрель (Сассуоло, в аренду), з. Коларов (Манчестер Сити, Англия), з. Руй (Эмполи)

Ушли: в. Щесны (Арсенал, Англия, из аренды), з. Руй (Наполи, в аренду), з. Маркицца (Сассуоло), з. Вермален (Барселона, Испания, из аренды), з. Рюдигер (Челси, Англия), п. Фраттези (Сассуоло), п. Паредес (Зенит, Россия), п. Гренье (Лион, Франция, из аренды), н. Салах (Ливерпуль, Англия), н. Риччи (Сассуоло), н. Думбия (Спортинг, Португалия, в аренду), н. Тотти (завершил карьеру), н. Верде (Верона, в аренду), н. Фредиани (Парма, свободный агент)

Наполи

Пришли: з. Максимович (Торино), з. Руй (Рома, в аренду), п. Рог (Динамо З, Хорватия), н. Уна (Бордо, Франция), н. Сапата (Удинезе, из аренды)

Ушли: з. Майелло (Фрозиноне), з. Ласицки (Висла П, Польша, в аренду), п. Де Гузман (Айнтрахт, Германия), п. Грасси (СПАЛ, в аренду)

Аталанта

Пришли: в. Бериша (Лацио), з. Кастань (Генк, Бельгия), з. Паломино (Лудогорец, Болгария), з. Эгуэлфи (Интер), з. Госенс (Хераклес, Голландия), п. Хаас (Люцерн, Швейцария, бесплатно), п. Орсолини (Ювентус, в аренду), п. Шмидт (Сан-Паулу, Бразилия, бесплатно), п. Пессина (Милан), п. Иличич (Фиорентина), н. Корнелиус (Копенгаген, Дания), н. Видо (Милан)

Ушли: з. Конти (Милан), з. Раньери (Алессандрия, в аренду), з. Гуано (Амьен, Франция, бесплатно), п. Мильяччо, п. Раймонди (оба – завершили карьеру), п. Унгаро (Ренате), п. Кесси (Милан), п. Пульезе (Про Верчелли, в аренду), н. Пинилья (Дженоа), н. Палоски (СПАЛ, в аренду), н. Де Паула (свободный агент)

Лацио

Пришли: з. Маурисио (Спартак, Россия, из аренды), з. Марушич (Остенде, Бельгия), п. Лейва (Ливерпуль, Англия), н. Паломби (Тернана), н. Кайседо (Эспаньол), п. Ди Дженнаро (Кальяри)

Ушли: в. Бериша (Аталанта), з. Ележ (Риека, Хорватия), п. Билья (Милан), п. Катальди (Беневенто, в аренду)

Милан

Пришли: в. А. Доннарумма (Астерас, Греция), з. Бонуччи (Ювентус), з. Конти (Аталанта), з. Мусаччио (Вильярреал, Испания), з. Родригес (Вольфсбург, Германия), п. Чалханоглу (Байер, Германия), п. Кесси (Аталанта, в аренду), п. Билья (Лацио), п. Борини (Сандерленд, Англия, в аренду), н. Ан. Силва (Порту, Португалия)

Ушли: в. Лопес (Эспаньол, Испания), з. Де Шильо (Ювентус), п. Пессина (Аталанта), п. Поли (Болонья, бесплатно), п. Куцка (Трабзонспор, Турция), п. Мастур (конец контракта), п. Хонда (Пачука, бесплатно), н. Видо (Аталанта), н. Бьянкимано (Реджина, в аренду), н. Лападула (Дженоа, в аренду), н. Одуамади (свободный агент)

Интер

Пришли: в. Паделли (Торино), з. Шкриньяр (Сампдория), з. Раноккиа (Халл, Англия, из аренды), п. Валеро (Фиорентина), п. Заниоло (Виртус Энтелла), н. Одгаард (Люнгбю, Дания)

Ушли: в. Каррисо (Монтеррей, Мексика, бесплатно), з. Андреолли (Кальяри, бесплатно), з. Жезус (Рома), з. Димарко (Сьон, Швейцария), з. Эркин (Бешикташ, Турция), з. Гьямфи (Беневенто), п. Тайдер (Болонья), п. Гнахор (Палермо), п. Мело (Палмейрас, Бразилия, бесплатно), п. Банега (Севилья, Испания), н. Капрари (Сампдория), н. Паласио (конец контракта), з. Мьянг (Кальяри), з. Эгуэлфи (Аталанта)

Фиорентина

Пришли: з. Уго (Палмейрас, Бразилия), з. Миленкович (Партизан, Сербия), з. Гаспар (Гимараэш, Португалия), з. Оливера (Пеньяроль, Уругвай), п. Кастровили (Бари), п. Санчес (Астон Вилла, Англия), п. Кристофоро (Севилья, Испания), н. Зехнини (Одд, Норвегия), п. Верету (Астон Вилла, Англия)

Ушли: п. Иличич (Аталанта), з. Родригес (Сан Лоренцо, Аргентина, конец контракта), з. Дикс (Фейеноорд, в аренду), з. Дзанон (Тернана, в аренду), з. Мадригали (конец контракта), п. Пандольфи (Понтедера), п. Валеро (Интер), н. Росси (конец контракта), н. Тельо (Барселона, Испания, из аренды), н. Бернардески (Ювентус), п. Кастровили (Палермо, в аренду), з. Милич (Олимпиакос, Греция), в. Тэтэрушану (Нант, Франция)

Торино

Пришли: в. Сиригу (ПСЖ, Франция, бесплатно), в. Милинкович-Савич (Лехия, Польша), з. Лянко (Сан-Паулу, Бразилия), н. Беренгер (Осасуна, Испания)

Ушли: в. Харт (Манчестер Сити, Англия, из аренды), в. Паделли (Интер, бесплатно), в. Гомис (СПАЛ, в аренду), з. Карлао (АПОЭЛ, Кипр, в аренду), з. Максимович (Наполи), з. Перес (Рома), з. Кьоса (Новара), з. Янссон (Лидс, Англия), п. Тахцидис (Олимпиакос, Греция), н. Итурбе (Рома, из аренды)

Сампдория

Пришли: з. Мурру (Кальяри), н. Капрари (Интер), н. Ковнацки (Лех, Польша)

Ушли: в. Фалконе (Бассано, в аренду), з. Диаби (конец контракта), з. Шкриньяр (Интер), п. Чигарини (Кальяри, бесплатно), п. Паломбо (завершил карьеру), н. Муриэль (Севилья, Испания), н. Будимир (Кротоне, в аренду), п. Фернандеш (Спортинг, Португалия), п. Хромада (Славия, Чехия)

Кальяри

Пришли: з. Мьянг (Интер), з. Андреолли (Интер, бесплатно), п. Чигарини (Сампдория, бесплатно), п. Фараго (Новара)

Ушли: в. Коломби (Карпи), з. Алвеш (Рейнджерс), з. Мурру (Сампдория), п. Фоссати (Верона), п. Тахцидис (Торино, из аренды), п. Пуледда (Атлетико), п. Ди Дженнаро (конец контракта), н. Рангел (Эшторил, Португалия), н. Рауф (конец контракта), п. Ди Дженнаро (свободный агент), в. Коломбо (завершил карьеру), п. Исла (Фенербахче, Турция), п. Ибарбо (Саган Тосу, Япония)

Сассуоло

Пришли: з. Маркицца (Рома), п. Фраттези (Рома), п. Бандинелли (Латина), н. Риччи (Рома)

Ушли: п. Пеллегрини (Рома), п. Чибса (Беневенто), п. Аквилани (Пескара, из аренды), п. Лариби (конец контракта), н. Вита (Чезена), н. Дефрель (Рома, в аренду), з. Сбрисса (Чезена, в аренду)

Удинезе

Пришли: в. Биссарри (Пескара), з. Пеццелла (Палермо), з. Сегура (Энвигадо, Колумбия), п. Барак (Славия, Чехия), п. Кулибали (Пескара), п. Ингельссон (Кальмар, Швеция), н. Малле (Уотфорд, Англия), з. Ваге (Гранада, Испания), з. Нуйтинк (Андерлехт, Бельгия)

Ушли: з. Филипе (СПАЛ), п. Фернандеш (Спортинг, Португалия, через Сампдорию), п. Кулибали (Пескара, в аренду), п. Гильерме (Депортиво, Испания), п. Маньино (Фералписало, бесплатно), п. Фараони (Кротоне, бесплатно), п. Кумс (Уотфорд, Англия, конец аренды), н. Сапата (Наполи, конец аренды)

Кьево

Пришли: з. Ярошински (Краковия, Польша), з. Ригионе (Чезена), п. Гаудино (Бавария, Германия), н. Гарритано (Чезена), н. Родригес (Чезена), н. Пуччарелли (Эмполи, в аренду)

Ушли: з. Сполли (Дженоа, бесплатно), з. Кальдерони (Новара), п. Коста (СПАЛ), н. Мпоку (Стандард, Бельгия), н. Купищ (Чезена), Де Гузман (Наполи, из аренды), н. Экубан (Лидс, Англия), з. Бенедетти (Цитаделла), з. Сардо (завершил карьеру)

Болонья

Пришли: з. Хеландер (Верона), з. Гонсалес (Палермо), з. Бриньяни (Кремонезе), з. Де Майо (Андерлехт, Бельгия), п. Тайдер (Интер), п. Поли (Милан, бесплатно)

Ушли: в. Сарр (Прато, в аренду), з. Радакович (Сигма, Чехия), з. Черубин (Верона), з. Ойконому (СПАЛ, в аренду), п. Риццо (СПАЛ, в аренду)

Дженоа

Пришли: з. Сполли (Кьево), п. Хильемарк (Палермо), н. Галабинов (Новара), н. Пинилья (Аталанта), н. Лападула (Милан, в аренду), п. Бертолаччи (Милан, в аренду)

Ушли: в. Рубиньо (конец контракта), з. Орбан (Расинг, Аргентина), п. Бегетто (Фрозиноне, в аренду), н. Милинкович (Фоджа, в аренду), н. Пандев, н. Палладино, з. Бурдиссо (все – конец контракта)

Кротоне

Пришли: п. Краль (Фрозиноне), п. Фараони (Удинезе, бесплатно), н. Будимир (Сампдория, в аренду), з. Кабрера (Сарагоса, Испания, в аренду)

Ушли: з. Клейтон (конец контракта), з. Месба (конец контракта), п. Фиренце (Про Верчелли, в аренду), п. Де Джорджио (конец контракта), н. Ди Роберто (конец контракта)

СПАЛ

Пришли: в. Гомис (Торино, в аренду), з. Матьелло (Ювентус, в аренду), з. Фелипе (Удинезе), з. Ойконому (Болонья, в аренду), п. Вивиани (Верона, в аренду), п. Риццо (Болонья, в аренду), п. Коста (Кьево), н. Палоски (Аталанта, в аренду), н. Мурано (Савона, конец контракта), п. Грасси (Наполи, в аренду)

Ушли: з. Сильвестри (конец контракта), з. Джани (конец контракта), п. Капеццани (конец контракта), н. Константини (Юве Стабиа, в аренду), п. Кастанетти (Эмполи, в аренду)

Верона

Пришли: в. Сильвестри (Лидс, Англия), з. Черубин (Болонья), п. Фоссати (Кальяри), н. Черчи (Атлетико, Испания, бесплатно), н. Верде (Рома, в аренду), н. Кассано (свободный агент), п. Сукулини (Манчестер Сити, Англия), з. Эрто (Удинезе, в аренду)

Ушли: з. Хеландер (Болонья), з. Гонсалес (конец контракта), з. Пизано (Бристоль Сити, Англия, бесплатно), п. Вивиани (СПАЛ, в аренду), п. Чеккин (Болонья, в аренду), н. Каппеллуццо (Пескара, в аренду), п. Силигарди (Парма, бесплатно)

Беневенто

Пришли: в. Белец (Карпи), з. Ди Кьяра (Перуджа), з. Коста (Эмполи), з. Гравильон (Интер), з. Летициа (Карпи), з. Гьямфи (Интер), п. Чибса (Сассуоло), п. Катальди (Лацио, в аренду), н. Кода (Салернитана), н. Д'Алессандро (Аталанта, в аренду)

Ушли: в. Гори (конец контракта), з. Пецци (Читтаделла, бесплатно), п. Джуф, з. Мелара (оба – конец контракта)