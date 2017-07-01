Свадьба Лео Месси. Как это было

Свадьбу посетили множество друзей Месси – таких, как Хави, Пуйоль и Сеск.

Не пропустил мероприятие и его нынешний партнер по «Барселоне» Серхио Бускетс.

Серхио Агуэро тоже засветился. Кстати, Месси – крестный отец ребенка Агуэро от дочери Марадоны.

Помимо тех, кого мы перечислили выше, на свадьбе присутствовали Луис Суарес, Неймар, Жорди Альба, Жерар Пике и множество других гостей (общим числом – 260). Как сообщает Lenta.ru, наряд для невесты Лионеля Антонеллы создала дизайнер из Барселоны Роза Клара. Платье украшало французское кружево, изготовленное на станке середины XIX века, а также декор из бусин и шелкового тюля. Кроме того, в наличии были: 1) ручная вышивка драгоценными камнями; 2) V-образное декольте спереди и 3) юбка с разрезом. Свадебный ужин прошел в отеле Pullman Rosario City Center.

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«Это был главный матч в его жизни», – подытожил отец Месси в беседе с журналистами.

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Девушка, на которой женился Месси. Что надо о ней знать?