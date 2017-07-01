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Свадьба Лео Месси. Как это было

Свадьбу посетили множество друзей Месси – таких, как Хави, Пуйоль и Сеск.

Не пропустил мероприятие и его нынешний партнер по «Барселоне» Серхио Бускетс.

Серхио Агуэро тоже засветился. Кстати, Месси – крестный отец ребенка Агуэро от дочери Марадоны.

Помимо тех, кого мы перечислили выше, на свадьбе присутствовали Луис Суарес, Неймар, Жорди Альба, Жерар Пике и множество других гостей (общим числом – 260). Как сообщает Lenta.ru, наряд для невесты Лионеля Антонеллы создала дизайнер из Барселоны Роза Клара. Платье украшало французское кружево, изготовленное на станке середины XIX века, а также декор из бусин и шелкового тюля. Кроме того, в наличии были: 1) ручная вышивка драгоценными камнями; 2) V-образное декольте спереди и 3) юбка с разрезом. Свадебный ужин прошел в отеле Pullman Rosario City Center.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Это был главный матч в его жизни», – подытожил отец Месси в беседе с журналистами.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Девушка, на которой женился Месси. Что надо о ней знать?

Испания Барселона Месси Лионель
Комментарии (12)
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T 72
1498907871
Совет да любовь
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Garrincha58
1498908127
наши поздравления!!!!
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Павел Буре
1498911172
когда он уже побреет эту идиотскую бороду!
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ПаХан638
1498917667
хоть-бы побрился, Сифон....
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mihail1980
1498918865
свадьба как свадьба сейчас ни кого ни чем не удивишь.Но борода правда идиотская-ему не идет
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vi742sx
1498925567
Отличная пара и всего им наилучшего во всем.
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mihail200606
1498927488
после рождения двух сыновей он сам решил что пора бы на ней жениться или она додавила все таки?)))
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ROOSHAN
1498935257
И Роналду того же желаю)))
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Luis Figo
1498936318
счастья и благополучия!
Ответить
ivanuha_1987
1498946927
Молодец! Красивая!
Ответить
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