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    У Катара заберут ЧМ-2022? Что нужно знать о ситуации


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    Голосов: 4
    11.06.2017 13:30
    Кратко о главном политическом конфликте последних недель и о том, как его последствия экстраполируются на футбол.

    Что случилось?

    В конце мая на сайте Информационного агентства Катара (QNA) появился текст выступления главы страны Тамима бин Хамада Аль Тани. Он содержал несколько спорных заявлений: в частности, эмир назвал исламистскую группировку ХАМАС «законным представителем палестинского народа» и поставил под сомнение враждебное отношение США к Ирану. С другой стороны, Тамим бин Хамад Аль Тани отметил, что в отношениях между Катаром и США существует «напряженность».

    «Было бы немудро иметь напряженные отношения с Ираном – сильной державой и гарантом стабильности в регионе».

    Из текста, опубликованного на сайте QNA

    Аль Тани принадлежит контрольный пакет акций «ПСЖ» (фото с матча французского чемпионата).

    Как отреагировали другие страны?

    Десять стран – Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы, Коморские острова, Маврикий и Мавритания – разорвали дипломатические отношения с Катаром. В Дохе, напротив, утверждают, что сайт, где были опубликованы спорные заявления Аль Тани, взломали хакеры.

    Позавчера огня добавил президент США Дональд Трамп, назвавший Катар «историческим спонсором терроризма». Собственно, уверенность в том, что эмират поддерживает террористов, и послужила поводом к разрыву отношений между вышеперечисленной десяткой и Дохой.

    «Принято решение о закрытии воздушных, морских и наземных пограничных терминалов, а также о запрете на транзит, авиасообщение и использование территориальных вод королевства Катаром».

    Из заявления МИД Саудовской Аравии

    При чем тут футбол?

    Например, в Саудовской Аравии запретили носить майки «Барселоны», штраф – 135 тысяч евро и 15 лет тюрьмы. Все дело в «Qatar Airways» – бывшем титульном спонсоре каталонского клуба. С нового сезона у «Барсы» будет новый спонсор, но футболки с названием катарских авиалиний широко растиражированы во всем мире. Надев такую в Эр-Рияде, у вас точно будут проблемы – поэтому не рискуйте.

    Впрочем, футболки «Барселоны» – это еще мелочь. В Катаре должен состояться ЧМ-2022, и западные СМИ уже начали продвигать идею, что проводить турнир в этой стране – безумие, которое нужно предотвратить. Вот что сказал президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель:

    «Мировая футбольная общественность согласна с тем, что ведущие турниры не должны проходить в странах, которые активно поддерживают терроризм».

    Стоит напомнить, что избрание Катара местом проведения ЧМ изначально выглядело странно. Из-за сорокаградусной жары, которая устанавливается в этом государстве летом, турнир было решено перенести на зиму; это, в свою очередь, повлекло за собой разговоры: что будет с национальными чемпионатами в Европе? Если зимний чемпионат мира в Катаре все-таки состоится, то ключевым европейским первенствам (АПЛ, Примера, Бундеслига) придется ломать устоявшийся десятилетиями календарь.

    В ФИФА пока отказались комментировать ситуацию: «ФИФА находится в постоянном контакте с организационным комитетом «Катар-2022» и Верховным комитетом по снабжению и наследию чемпионата мира 2022 года. Мы не будем давать дополнительных комментариев на эту тему», – говорится в сообщении, полученном ТАСС в пресс-службе организации.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +98

      Victor1961 13 июня 2017, 08:03

      Чепионат зимой - это конечно оригинально. Чтобы игрокам не было жарко в Катаре, а потом прийдётся играть домашние первенства летом, примерно в таких же условиях! Кто ж такое придумал и за сколько?

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 12 июня 2017, 14:08

      Изначально, ЧМ в Катаре выглядит,как утопия!!! Но кто то же это продвинул??? А теперь,деньги за это получили,можно и отменить!!!

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 12 июня 2017, 05:36

      Спорт это инструмент политики для отвлечения народа от реальных проблем общества.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 июня 2017, 00:53

      Заберут, сначала все свалят на русских хакеров, а потом поставят как победу над Путиным )))

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 июня 2017, 20:27

      Ну так глупая затея дать Катару. Ладно Россия, где футбол любят, футбол развивают (хоть и не так, как нам хочется, но все же), а в Катаре все-таки нестабильная ситуация постоянно. Плюс кому там футбол нужен? Там свои игры разнообразные есть.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 июня 2017, 16:51

      Веселые истории Трамп покажет наш,
      веселые истории в журнале ералаш

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 июня 2017, 16:48

      У России забрать не получилось, может получится забрать у Катара

      1
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 11 июня 2017, 15:56

      Да с самого начала это была плохая затея

      0
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      Рейтинг: +32

      ELDA 11 июня 2017, 15:54

      на фотке где саркози. Вместе с бывшим президентом Франции вообще то сиди не Тамим бин Хамад Аль Тани, а Нассер Ганим Аль-Хелаифи. Это разные люди. Тому кто делал статью надо быть повнимательнее.

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      Рейтинг: +29

      timofeyatsenko > ELDA 11 июня 2017, 16:23

      поправили.

      0
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      Рейтинг: +32

      ELDA > timofeyatsenko 11 июня 2017, 18:40

      вот теперь на фотке и он

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 11 июня 2017, 15:27

      Выбрана страна с нетерпимыми условиями проведения.... Теперь будет повод красиво подумать... А там товарищи посовещаются...

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