Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Мы с мамой круглый год проводили в бомбоубежище, засыпая на холодном грязном полу». История форварда, который забил лучший гол сезона

«Мы с мамой круглый год проводили в бомбоубежище, засыпая на холодном грязном полу». История форварда, который забил лучший гол сезона

В конце 1980-х на Балканах гремела гражданская война. Несмотря на это, в школах по-прежнему проводились футбольные турниры, в которых мальчишки на несколько часов могли отвлечься от повсеместной разрухи. На одном из таких соревнований тренер детской команды ждал юного Эдина Джеко. Тот готовился поразить своими способностями, но в последний момент мама не пустила Эдина на турнир. «Меня вдруг пронзило какое-то предчувствие, и я с криком не пустила сына на футбол», − вспоминала она. Прямо по ходу турнира на футбольное поле упали мощные снаряды. Все присутствовавшие детишки и их тренеры погибли.

Детство Марио Манджукича из соседней Хорватии проходило в той же атмосфере. Война настигла маленького Марио, когда тому было 4 года. «С того момента моя жизнь изменилась. Мы с мамой круглый год проводили в бомбоубежище, засыпая на холодном грязной полу», − говорит Манджукич. Выйти на улицу хотя бы за хлебом было очень опасно: боевые действия велись прямо у его дома. «Каждый день мы видели у своего подъезда груду обезображенных трупов. В поисках пропитания люди вынуждены были рисковать и покидать свои дома. Обратно возвращались немногие».

Покончить с мучениями семья Манджукичей решила в начале 1990-х. Мальчик вместе с родителями ненадолго отлучился на улицу, как вдруг с неба прилетел снаряд. Его осколки не долетели до Марио считанных сантиметров. Тот эпизод окончательно вынудил семью переехать в Штутгарт, где Манджукич-младший начал футбольное образование. «Я многому учился у папы, который играл за соседний «Дитцинген», − рассказывает Марио.

К тому моменту Марио уже ходил в школу, но долгое время все упиралось в незнание языка. Первый год у хорвата ушел на адаптацию, после чего ему удалось понять немецкий менталитет и неплохо освоить местную речь. Манджукич совмещал учебу с тренировками, как вдруг в 1996 году на почту его родителей пришло сообщение: власти Германии выдворяют их из страны. Семье пришлось вернуться в разрушенную Хорватию, но война к тому моменту была уже практически позади.

Несмотря на положительные впечатления детских тренеров, путь во взрослый футбол был на грани срыва. В 2005 году Манджукич переехал в ФК «Загреб», который его первой профессиональной командой. Тренером там был одиозный Мирослав Блажевич, сразу давший Манджукичу обидное прозвище Унылый. Специалист регулярно обзывал Марио «деревянным», что сильно било по психике игрока.

Но он не сломался. «Ссоры с Блажевичем только подстегивали меня. По окончании тренировок я постоянно просил одного из партнеров остаться и часами отрабатывал игру головой», − вспоминал Манджукич. Его успехи на позиции выдвинутого форварда заметили в соседнем «Динамо». Хорватский топ-клуб выкупил Манджукича за 1,7 млн евро, и тот, сбросив давление Блажевича, начал регулярно зажигать. Практически сразу Марио попадает в сборную Хорватии, откуда его узнают европейская клубная элита. В 2010 году Манджукич был близок к переходу в донецкий «Шахтер», но в последний момент Марио передумал и вернулся в Германию.

Транзитом через «Вольфсбург» хорват оказался в самой «Баварии», с которой Манджукич выиграл тот самый «требл». На Марио обрушилась невероятная слава, но никакие успехи не изменили характер Марио. По мнению людей, знакомых с форвардом, страшное детство до сих пор отзывается в Манджукиче. Игрок нечасто дает интервью, лишний раз не идет на контакт с малознакомыми ему людьми, а о его личной жизни известно лишь то, что его девушка − некая блондинка Иванна.

При этом никакая стеснительность не мешает Манджукичу высказываться, если тот считает себя несправедливо обиженным. Хорват сразу не понравился новому тренеру «Баварии» Пепу Гвардиоле, который считал Манджукича узкопрофильным нападающим. Очень быстро стало понятно, что они не сработаются. «Я категорически не согласен со схемой Гвардиолы. Считаю, что единственным спасением для меня станет расставание с этим человеком», − прямо заявил Манджукич в 2014-м. И уехал искать свое место дальше: сначала «Атлетико», а теперь и «Юве».

Финальный матч «Ювентус» – «Реал» больнее всего ударил по Буффону и Аллегри. У Манджукича титул Лиги чемпионов уже имеется. За свою карьеру Марио выиграл все основные кубки и все так же продолжает удивлять всех вокруг своей скромностью. Сам он комментирует свой характер так: «Нет, я не замкнутый. Просто мне больше нравится забивать, чем говорить».

Италия. Серия А Лига чемпионов Италия Ювентус Манджукич Марио
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Эд1970
1496910021
Хуже гражданской войны нет ни чего ((всем сильно жизнь ломает и психику.Но форвард конечно отличный к тому же универсал.
Ответить
zatonn
1496912127
Если бы не этот чёртов Пеп, играл бы Марио и сейчас у нас. Я ничего не имею против Левандовски, но у Марио процент реализации голевых моментов был куда выше. Да и хорошей футбольной злости у него было побольше!
Ответить
Kondrat Jr
1496915238
Эх, если б этот шедевр в прошедшем финале ЛЧ был победным, цены б ему не было! А так... просто красивый гол, очень красивый!
Ответить
Партос
1496921634
А Гол действительно отличный! Хоть и не победный, но достойный финала!
Ответить
Sedoi_Goblin
1496932549
Статья хорошая. Один вопрос к автору.. Если,по его словам, в Югославии война началась в конце 80-х, то как их союзная сборная(сербы,хорваты,боснийцы) дошлёпали до плей-офф на ЧМ-90? Чего- он попутал..
Ответить
вместе с ЦСКА
1496955607
Отличный нападающий!
Ответить
mihail200606
1497003393
насчет сроков войны автор и правда обшибся малость... видимо молодой ишо.. а марио правда отличный игрок.. в финале гол конечно немного случайным оказался, но от этого не менее шикарным.
Ответить
android-uz
1497200825
Отличный гол, отличный форвард!
Ответить
vasiok74
1499801523
красиво гол положил.вы сами видели лицо Роналду.жаль что Юве проиграла.а Марио хороший форвард.
Ответить
The_Enot
1501158180
Хорошая статья!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+