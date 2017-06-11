«Мы с мамой круглый год проводили в бомбоубежище, засыпая на холодном грязном полу». История форварда, который забил лучший гол сезона

В конце 1980-х на Балканах гремела гражданская война. Несмотря на это, в школах по-прежнему проводились футбольные турниры, в которых мальчишки на несколько часов могли отвлечься от повсеместной разрухи. На одном из таких соревнований тренер детской команды ждал юного Эдина Джеко. Тот готовился поразить своими способностями, но в последний момент мама не пустила Эдина на турнир. «Меня вдруг пронзило какое-то предчувствие, и я с криком не пустила сына на футбол», − вспоминала она. Прямо по ходу турнира на футбольное поле упали мощные снаряды. Все присутствовавшие детишки и их тренеры погибли.

Детство Марио Манджукича из соседней Хорватии проходило в той же атмосфере. Война настигла маленького Марио, когда тому было 4 года. «С того момента моя жизнь изменилась. Мы с мамой круглый год проводили в бомбоубежище, засыпая на холодном грязной полу», − говорит Манджукич. Выйти на улицу хотя бы за хлебом было очень опасно: боевые действия велись прямо у его дома. «Каждый день мы видели у своего подъезда груду обезображенных трупов. В поисках пропитания люди вынуждены были рисковать и покидать свои дома. Обратно возвращались немногие».

Покончить с мучениями семья Манджукичей решила в начале 1990-х. Мальчик вместе с родителями ненадолго отлучился на улицу, как вдруг с неба прилетел снаряд. Его осколки не долетели до Марио считанных сантиметров. Тот эпизод окончательно вынудил семью переехать в Штутгарт, где Манджукич-младший начал футбольное образование. «Я многому учился у папы, который играл за соседний «Дитцинген», − рассказывает Марио.

К тому моменту Марио уже ходил в школу, но долгое время все упиралось в незнание языка. Первый год у хорвата ушел на адаптацию, после чего ему удалось понять немецкий менталитет и неплохо освоить местную речь. Манджукич совмещал учебу с тренировками, как вдруг в 1996 году на почту его родителей пришло сообщение: власти Германии выдворяют их из страны. Семье пришлось вернуться в разрушенную Хорватию, но война к тому моменту была уже практически позади.

Несмотря на положительные впечатления детских тренеров, путь во взрослый футбол был на грани срыва. В 2005 году Манджукич переехал в ФК «Загреб», который его первой профессиональной командой. Тренером там был одиозный Мирослав Блажевич, сразу давший Манджукичу обидное прозвище Унылый. Специалист регулярно обзывал Марио «деревянным», что сильно било по психике игрока.

Но он не сломался. «Ссоры с Блажевичем только подстегивали меня. По окончании тренировок я постоянно просил одного из партнеров остаться и часами отрабатывал игру головой», − вспоминал Манджукич. Его успехи на позиции выдвинутого форварда заметили в соседнем «Динамо». Хорватский топ-клуб выкупил Манджукича за 1,7 млн евро, и тот, сбросив давление Блажевича, начал регулярно зажигать. Практически сразу Марио попадает в сборную Хорватии, откуда его узнают европейская клубная элита. В 2010 году Манджукич был близок к переходу в донецкий «Шахтер», но в последний момент Марио передумал и вернулся в Германию.

Транзитом через «Вольфсбург» хорват оказался в самой «Баварии», с которой Манджукич выиграл тот самый «требл». На Марио обрушилась невероятная слава, но никакие успехи не изменили характер Марио. По мнению людей, знакомых с форвардом, страшное детство до сих пор отзывается в Манджукиче. Игрок нечасто дает интервью, лишний раз не идет на контакт с малознакомыми ему людьми, а о его личной жизни известно лишь то, что его девушка − некая блондинка Иванна.

При этом никакая стеснительность не мешает Манджукичу высказываться, если тот считает себя несправедливо обиженным. Хорват сразу не понравился новому тренеру «Баварии» Пепу Гвардиоле, который считал Манджукича узкопрофильным нападающим. Очень быстро стало понятно, что они не сработаются. «Я категорически не согласен со схемой Гвардиолы. Считаю, что единственным спасением для меня станет расставание с этим человеком», − прямо заявил Манджукич в 2014-м. И уехал искать свое место дальше: сначала «Атлетико», а теперь и «Юве».

Финальный матч «Ювентус» – «Реал» больнее всего ударил по Буффону и Аллегри. У Манджукича титул Лиги чемпионов уже имеется. За свою карьеру Марио выиграл все основные кубки и все так же продолжает удивлять всех вокруг своей скромностью. Сам он комментирует свой характер так: «Нет, я не замкнутый. Просто мне больше нравится забивать, чем говорить».