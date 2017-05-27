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  • «В «Челси» я стирал форму за старшими, мыл унитазы и убирал пакеты». Как Джон Терри становился великим

«В «Челси» я стирал форму за старшими, мыл унитазы и убирал пакеты». Как Джон Терри становился великим

«Джон, посмотри на Денниса Уайза! Он сыграл более трехсот матчей за наш клуб и до сих пор в порядке. Хотел бы так же?» − спросил у Терри его тезка Джон Харли. После тренировок они часто собирались за обеденным столом и мечтали о славной карьере и больших победах. Шел 1997 год. Юный Джон Терри действовал на позиции опорника, но в последнее время тренеры из-за нехватки защитников все чаще использовали его в обороне.

Джон Харли − левый защитник «Челси», вундеркинд. Тренеры детской команды именно его считали потенциально будущей звездой. «Если парень великолепен в 15-16 лет, это еще не значит, что в 20 он станет звездой», − справедливо заметил коуч юношеского «Челси» Боб Осборн. Детские мечты Джона Харли цинично разрушила жизнь. Тренеры основы «Челси» не поверили в своего воспитанника, после чего в жизни вундеркинда случились переезды в «Ротерхэм», «Ноттс Каунти» и «Мэнсфилд Таун».

Терри периодически выходил в основе «Челси» в кубковых матчах, но в АПЛ шансов не получал. В 2000 году Джон был вынужден уехать в аренду в «Ноттингем Форест», где поначалу также не играл. Юного защитника спас его несгибаемый характер. «Однажды мы вышли на тренировку и увидели заснеженное поле. Было невероятно холодно. Все нацепили на себя кучу одежды, и только Джон вышел на поле в легких шортах. В самом начале двусторонки Терри начал стелиться в подкатах и прыгать в снег. Было видно, что он – прирожденный лидер», − рассказывал про то время экс-игрок «Ноттингема» Крис Эдвардс. Команда проигрывала матч за матчем, пока тренеры, наконец, не дали шанс Терри. Партнеры сразу же почувствовали в нем лидера. В шести матчах с участием Терри «Ноттингем» не проиграл ни разу.

Несмотря на очевидные успехи, Терри был очень близок к тому, чтобы повторить путь своего друга детства Харли. К защитнику проявил интерес «Хаддерсфилд» − команда, которая под управлением Барри Рубери только что потерпела банкротство и начинала все с нуля. «Это было непростое время. Мой детский тренер Боб Осборн привил мне любовь к «Челси», и вдруг моя любимая команда хочет навсегда от меня отказаться. Они договорились с «Хаддерсфилдом», сделка должна была вот-вот состояться», − вспоминает Терри. Но в момент, когда все уже было решено, в дело вмешался Дэвид Платт. Тренер «Ноттингема» хорошо знал коллегу из «Челси» Джанлуку Виалли и попросил того дать парню шанс. Итальянец согласился.

Чтобы попасть в основу «Челси», Терри пришлось пережить немало мучений. «На меня свалилась невероятная нагрузка. По окончании тренировки я должен был постирать форму старших товарищей, помыть унитаз и собрать валяющиеся на поле пакеты. Но мне было все равно. Только что я едва не был продан в клуб низшей лиги и готов был делать все, чтобы никогда не покидать «Челси». В таком режиме Терри отработал недолго. Уже в следующем году Джон вывел «Челси» с капитанской повязкой в матче с «Чарльтоном». Как и в «Ноттингеме», партнеры по команде быстро распознали в нем прирожденного лидера.

В 2005 году Терри завоевывает с «Челси» историческое чемпионство. Ни о каких арендах к тому моменту не могло быть и речи. Своим бесстрашием и умением терпеть любую боль Терри покорил даже расчетливого Моуриньо. Но главный подвиг, по мнению самого защитника, он совершил не в том чемпионском сезоне. И даже не в следующем чемпионате, когда встал в ворота в знаменитом матче с «Редингом». «По окончании первого золотого сезона меня признали игроком года в АПЛ. До этого из защитников такую награду получали только Пол Макграт и Гари Паллистер. У меня тогда были большие проблемы с пальцем ноги, и перед выходом на сцену врач вколол мне обезболивающее. Вероятно, вколол неудачно, ведь его действие стремительно проходило. Я поднимался на сцену, превозмогая ноющую боль. Я старался улыбаться, но в голове крутилась мысль: «Поскорее бы свалить отсюда!».

Боль, трудности, тяжелые испытания преследовали Терри на протяжении всей карьеры. В 2008 году Джон смазал решающий пенальти в финале Лиги Чемпионов, но с куда большей грустью он вспоминает выступления за сборную Англии. «В моей жизни было три мечты: попасть в сборную Англии, стать капитаном и сыграть за нее 100 матчей. Я был очень близок к третьей цели, но скандал в 2012 году поставил на карьере в сборной крест. Я мечтал сыграть сотую игру и уйти из сборной с почестями, ведь ради нее я не раз ломал кости, рвал связки и жертвовал здоровьем. Не буду скрывать: я жалею, что все закончилось именно так».

За сборную Англии Джон провел 78 матчей. 79-го, скорее всего, уже не будет. С приходом Антонио Конте, защитник потерял место в основе «Челси», после чего принял решение покинуть клуб. «Я все еще чувствую в себе силы для подвигов», − не сдается Терри. У него есть предложения от «Борнмута» и «Вест Бромвича», но сам Джон не желает их принимать. «Нет. Ни в коем случае! Я никогда не смогу сыграть против «Челси».

Англия. Премьер-лига Англия Челси Ноттингем Форест Терри Джон Харли Джон
Комментарии (11)
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Alex3920486
1495794010
Ты монстр Джони!!!!
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Чеба
1495794733
Легендарный игрок! Почти как Дзюба)))
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Karpathian
1495800358
Кэп
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Romio-xxx
1495809115
Хочу видеть Терри,Лэмпарда и Дрогба тренерами в Челси-моя мечта,они ЛЕГЕНДЫ!!!!!
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Dimel
1495810923
Классный игрок и человек.Удачи. везенья
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OfaZavr
1495814559
Уходит крутое поколение. Великолепный игрок. Удачи!
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dddolphin
1495823417
Эх...Джон...Очень жаль! Легенда клуба!
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fucking_fnatic
1495865671
не буду говорить "прощай", но скажу "до свидания", ведь он точно может стать функционером или тренером (как минимум молодёжки, для начала, авторитета и лидерских качеств то хоть отбавляй). удачи Джону в будущем.
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UmbroDon
1495920910
100 пудов Великий Джон!!!
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Kugal
1495996456
Пусть бы поиграл бы еще, прописали бы пункт в контракте что б не выходил против Челси...
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