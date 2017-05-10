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  • «Реал» заплатит 61 миллион евро за 16-летнего игрока. Кто это вообще такой и почему так?

«Реал» заплатит 61 миллион евро за 16-летнего игрока. Кто это вообще такой и почему так?

Что происходит?

Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор переходит в мадридский «Реал». Сумма трансфера громадна. Бразильский клуб заработает на игроке 45 миллионов евро. Еще по восемь миллионов получат сам футболист и его агент. Общая сумма трансфера составит 61 миллион. Винисиусу Жуниору всего 16 лет. До наступления совершеннолетия он продолжит выступать за «Фламенго», а в 18 лет переедет в Европу.

Интересно, что в контракте форварда с «Фламенго» прописана сумма отступных в 30 миллионов. Сейчас его соглашение с бразильской командой рассчитано до 2019 года. Клуб хочет подстраховаться и перед продажей игрока продлить срок до 2022 года. Недавно «Реал» договорился о трансфере бразильского полузащитника «Сан Пауло» Аугусто Гальвана. Ему тоже 16, но здесь крупных сумм не мелькало.

Сделка уже оформлена?

Почти. Винисиус Жуниор успешно прошел медобследование в «Реале». Сейчас известно, что он точно не будет играть в «Кастилье». Когда игроку стукнет 18 лет, Винисиус сразу окажется в главной команде «Реала». «Господь, я благодарю тебя за то, что имею возможность улыбаться», – сказал Жуниор после обследования в «Реале». Вдохновленные крутым взлетом в «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса английские клубы тоже делали предложение о покупке Винисиуса. Сейчас говорят, что это были «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Кто еще им интересовался?

«Барселона» давала за форварда 41 миллион. Каталонцы обратились к бразильскому клубу быстрее «Реала», но больше платить отказались. Самому Винисиусу интерес из Испании явно понравился. «Барселона»? Читал, что я интересен этой команде. Мне льстит внимание такого клуба. Сейчас я стараюсь сохранить спокойствие и продолжать достойно выполнять работу во «Фламенго», – комментировал ситуацию Винисиус. «Реал» оказался настырнее каталонцев и точно выиграл у них битву за этого футболиста. Хотя слухи утверждают, что убедить Жуниора на переезд в Каталонию пытался даже Неймар.

Винисиус действительно такой крутой?

61 миллион – удивительная сумма. Но в перспективе Винисиус Жуниор и правда может стать выдающимся игроком. Он играет на позиции чистого форварда или атакующего полузащитника в оттяжке. Самое удивительное здесь, что за главную команду «Фламенго» футболист еще не выступал. В свои 16 лет Винисиус феерит в молодежке.

Широкая публика узнала Жуниора после чемпионата Южной Америки до 17 лет. Сборная Бразилии выиграла тот турнир. Винисиус забил семь голов и легко стал лучшим бомбардиром престижного соревнования. По манере игры он похож на Неймара. Сам Жуниор тоже не скрывает, что берет пример со звездного форварда «Барсы». «Неймар – мой кумир. Я повторяю его действия и даже пытаюсь их превзойти», – говорил Винисиус Жуниор. Скоро им с Неймаром предстоит встретиться на поле в разных командах.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Зачем он нужен «Реалу»?

Покупка Винисиуса – вклад в лучшее будущее. Неизвестно, какие трансферные ограничения выставят для клубов через несколько лет. Возможно, скоро команды не смогут тратить такие большие суммы на трансферном рынке, а Винисиус – лучший представитель нового поколения бразильских талантов. Скоро сборная Бразилии будет держаться не только на одном Неймаре. «Реал» этим трансфером покупает себе козырную карту на ближайшее время. Попутно Мадрид уделывает «Барселону» – это для «Реала» тоже важная история.

«Реал» покупает молодого бразильца. Кто он такой?

Испания. Примера Бразилия. Серия А Весь мир
Комментарии (13)
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Beast86
1494427029
Совсем охренели. По ходу скоро будут платить золотом, сколько весит игрок в форме столько кг золота и серебра ему дадут если он головой может забить в мусорный бак!
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h3LL1k
1494427973
что я могу сказать ну это пи**ц товарищи!!! Мир сходит с ума ..................
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alex kidn
1494430173
А где тот норвежец, коротого Реал недавно купил за кучу денег?
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panmon
1494438567
Видели уже Эрегора или как его там... лучше заплатить в 2 раза больше за уже что то доказавшего игрока и заработать на футболках... тот же Мбаппе! А так очень дорогая рулетка получилась
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Vaval
1494481261
Чушь какая-то, Перес хоть и поехавший, но не настолько
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Dgad
1494484046
Время покажет, а так сумма для Реала не большая, они за год только на футболках Роналду больше зарабатывают
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ItalianFootball
1494485839
Ну, по видео ясно, что парень умеет играть правым плечом...
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serglider
1495260340
Что-то с "трансферными" бабками не так... Такое ощущение, что это не реальные деньги, а какая-то криптовалюта))) На МатчТВ один приглашенный спортивный агент бросил такую фразу: "Трансферные деньги, нельзя больше ни на что потратить кроме как на трансферы". По ходу в обороте крутятся какие-то "виртуальные" деньги...
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vasiok74
1499719997
поживем,увидем!
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Валерий Бадмаев
1532201353
Парень подражает неймару и это плохо в первую очередь для него самого. Неймар так и остался капризным и самовлюбленным мальчишкой не способным стать мужчиной. Его постоянный самопиар вне футбольного поля и симуляции на поле начинают надоедать. Из него так и не получился настоящий лидер, какими были ПЕЛЕ и Роналдо.
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