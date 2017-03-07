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    «Реал» покупает молодого бразильца. Кто он такой?


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    Голосов: 9
    07.03.2017 14:00
    В 16 он ставил условия «Сан-Паулу» и считал себя «недооцененным». А в 18 − подпишет контракт с «Реалом» и будет зажигать в «Кастилье». «Бомбардир» рассказывает, откуда взялся Аугусто Гальван и почему за него спорили топ-клубы.

    Аугусто Гальван родился 25 марта 1999 года. Несмотря на семнадцатилетний возраст, в Бразилии он уже достаточно популярен и считается одним из ярких молодых талантов последних лет. Гальван обучался футболу в Рибейрао Прето в академии бывшего игрока «Сантоса» Глауко Сантуша. В двенадцать лет перед ним встал выбор, в какой клуб пойти – «Фламенго», «Крузейро» или «Сантос».

    Неожиданно для многих Гальван выбрал «Сан-Паулу», академия которого выпустила Каземиро, Лукаса Моуру, Кака и многих других. Возможно, Аугусто уже тогда мечтал попасть в «Реал». Класс–99 в «Сан-Паулу» выступал великолепно. В их руках оказывалось золото чемпионатов на уровне U-15 и U-17, а Гальван был одним из лидеров тех команд, за что его позднее звали в сборную.

    Гальван – левоногий атакующий полузащитник, способный отдать умный обостряющий пас. Одноногий, с хорошим дриблингом, способный как прикрыть мяч корпусом, так и обыграть на метре двоих. Гальван по стилю игры немного напоминает Гути (одного из лучших левоногих в истории «Реала») и Озила.

    За игроком долгое время следили «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Гамбург». Возможно, Гальвану помог конфликт с «Сан Паулу», который произошел примерно в этот же период. По мнению агента Дейзи Брандино, бывшей сотрудницы швейцарского банка Landesbank и агента Фернандиньо, Гальван «недооценен своим клубом».

    Финансовые условия, предложенные «Сан-Паулу», не устроили агента и игрока. «Трехцветные» поступили радикально – Гальвана отстранили от игр, позволяя лишь тренировки с составом. Так руководство хотело образумить молодого футболиста, но это лишь подтолкнуло Аугусто к уходу. Последний матч бразилец сыграл в финале молодежного чемпионата штата 25 ноября 2015 года.

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    Пока «Бавария» подписывала молодого люксембуржца Райана Йоханссона, «Реал» активно включился в работу над трансфером Гальвана. Мадридский клуб начал переговоры с «Сан-Паулу» еще осенью 2016-го. Этому шагу в бразильском клубе были довольны, ведь игрок мог покинуть команду бесплатно. Позднее «Бавария» также сделала предложение по Гальвану, но мадридцы легко перекрыли условия немцев. «Сан-Паулу» получит за игрока миллион евро сразу и два в виде бонусов за личные достижения футболиста, прописанные в соглашении.

    Полноценный контракт с Гальваном «Реал» заключит только летом, когда истечет период трансферного «бана», установленного ФИФА. Первоначально бразилец прибудет в «Кастилью», где будет тренироваться и с лета привлекаться к основной команде «Реала». Многие считают, что Аугусто пойдет по пути Каземиро – через «Реал Б» и «Кастилью». В Мадриде понимают, что Аугусто талантлив. Другое дело, что в «Кастилье» много своих звезд, бороться с которыми бразильцу еще предстоит.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 7 марта 2017, 18:58

      По видео выглядит слабовато

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 марта 2017, 18:21

      кокорин такой же подающий надежды до сих пор

      0
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 7 марта 2017, 11:40

      может и не заиграть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      headvk 7 марта 2017, 10:41

      Будущее покажет

      0
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      Рейтинг: +4028

      raritet > headvk 7 марта 2017, 20:41

      Слабоват для Реала.

      0
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