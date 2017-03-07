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«Реал» покупает молодого бразильца. Кто он такой?

Аугусто Гальван родился 25 марта 1999 года. Несмотря на семнадцатилетний возраст, в Бразилии он уже достаточно популярен и считается одним из ярких молодых талантов последних лет. Гальван обучался футболу в Рибейрао Прето в академии бывшего игрока «Сантоса» Глауко Сантуша. В двенадцать лет перед ним встал выбор, в какой клуб пойти – «Фламенго», «Крузейро» или «Сантос».

Неожиданно для многих Гальван выбрал «Сан-Паулу», академия которого выпустила Каземиро, Лукаса Моуру, Кака и многих других. Возможно, Аугусто уже тогда мечтал попасть в «Реал». Класс–99 в «Сан-Паулу» выступал великолепно. В их руках оказывалось золото чемпионатов на уровне U-15 и U-17, а Гальван был одним из лидеров тех команд, за что его позднее звали в сборную.

Гальван – левоногий атакующий полузащитник, способный отдать умный обостряющий пас. Одноногий, с хорошим дриблингом, способный как прикрыть мяч корпусом, так и обыграть на метре двоих. Гальван по стилю игры немного напоминает Гути (одного из лучших левоногих в истории «Реала») и Озила.

За игроком долгое время следили «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Гамбург». Возможно, Гальвану помог конфликт с «Сан Паулу», который произошел примерно в этот же период. По мнению агента Дейзи Брандино, бывшей сотрудницы швейцарского банка Landesbank и агента Фернандиньо, Гальван «недооценен своим клубом».

Финансовые условия, предложенные «Сан-Паулу», не устроили агента и игрока. «Трехцветные» поступили радикально – Гальвана отстранили от игр, позволяя лишь тренировки с составом. Так руководство хотело образумить молодого футболиста, но это лишь подтолкнуло Аугусто к уходу. Последний матч бразилец сыграл в финале молодежного чемпионата штата 25 ноября 2015 года.

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Пока «Бавария» подписывала молодого люксембуржца Райана Йоханссона, «Реал» активно включился в работу над трансфером Гальвана. Мадридский клуб начал переговоры с «Сан-Паулу» еще осенью 2016-го. Этому шагу в бразильском клубе были довольны, ведь игрок мог покинуть команду бесплатно. Позднее «Бавария» также сделала предложение по Гальвану, но мадридцы легко перекрыли условия немцев. «Сан-Паулу» получит за игрока миллион евро сразу и два в виде бонусов за личные достижения футболиста, прописанные в соглашении.

Полноценный контракт с Гальваном «Реал» заключит только летом, когда истечет период трансферного «бана», установленного ФИФА. Первоначально бразилец прибудет в «Кастилью», где будет тренироваться и с лета привлекаться к основной команде «Реала». Многие считают, что Аугусто пойдет по пути Каземиро – через «Реал Б» и «Кастилью». В Мадриде понимают, что Аугусто талантлив. Другое дело, что в «Кастилье» много своих звезд, бороться с которыми бразильцу еще предстоит.

Бразилия. Серия А Испания. Примера Бразилия
Комментарии (5)
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headvk
1488872500
Будущее покажет
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sega77+
1488876036
может и не заиграть
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84aivengo
1488900104
кокорин такой же подающий надежды до сих пор
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RealDiMoNMadrid
1488902283
По видео выглядит слабовато
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