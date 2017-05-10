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Почему футбол в России − это политика

Главное событие прошлой недели в тех углах России, где не обсуждают спартаковское чемпионство: ФК «Кубань» − все. Генеральный директор Геннадий Крапивка сказал, что клуб будет реорганизован. Правда, еще он добавил, что никакое банкротство ему (клубу) не грозит, но с теми новостями, которые сыплются из «Кубани» последний год-полтора, в это не верится почти никак.

На всякий случай − краткий синопсис для тех, кто не следит за этой сагой или давно в ней запутался. Итак:

1) «Кубань» сбросилась в ФНЛ, а перед этим набрала звездных старперов под сочные зарплаты, которые в итоге было ничем платить.

2) Румынский тренер Дан Петреску вырвался из Краснодара на Ближний Восток, а неустойку по зарплате требовал через ФИФА и едкие комментарии своего агента.

3) Больше полугода назад банк «Кубань Кредит» подал на команду в суд за долги в 99 млн рублей, а на данный момент над «Кубанью», согласно данным налоговой службы, висят невыплаты на общую сумму в 278 млн.

4) Из команды регулярно прилетают дикие истории. Осенью, например, было про то, что руководство продает клубные автомобили. Или про то, что столовая на базе закрывается. Или такая: заместитель коммерческого директора «Кубани» избил защитника Игоря Армаша, обвинив того в участии в договорных матчах (как и многие другие, была опровергнута Крапивкой).

5) В конце октября появилась надежда: в клуб приходит сильный инвестор − кинопродюсер Мишель Литвак. Но на этом о его работе по спасению «Кубани» ничего неизвестно. Последнее упоминание − в феврале губернатор Краснодарского края рассказал: Литваку непонятно, откуда у команды столько долгов, и он не готов платить за то, в чьей природе не разбирается.

6) Пока все чиновники − от директора до президента РФС − уверенно говорят, что «Кубань» будет жить, болельщики отчаянно действуют сами: кто-то пишет петиции на имя Владимира Путина, а кто-то устраивает в соцсетях акцию #КубаньЖиви.

Вот вам два субъективных прогноза на ближайшее будущее. Первый − «Кубань» переживет остановку сердца и очнется либо во втором дивизионе, либо еще ниже. Вероятно, через оболочку команды «Кубань-2», которая сейчас обитает в зоне «Юг». Второй − место, финансирование и часть игроков «Кубани» заберет ФК «Сочи».

Информация со ссылкой на внутренние источники о том, что главная муниципальная футбольная команда Краснодарского клуба переедет в «Сочи», появилась в конце апреля. Но на уровне разговоров она бродила по региону еще с начала осени. Логика этого кульбита убийственно простая. Во-первых, в Сочи напичкан тонной инвестиций от Олимпиады, которые надо хотя бы как-нибудь оправдать спустя три года после всплеска национального экстаза. Во-вторых, в Сочи (примерно по той же причине) пройдет чемпионат мира, и очень желательно, чтобы там к тому времени был сильный футбол. В-третьих, в Сочи находится роскошный стадион «Фишт», который объединяет в себе вклады и Олимпиады, и ЧМ-2018. В-четвертых, Краснодарский край потянет опеку только одной крупной команды. В Краснодаре автономно цветет проект Галицкого, поэтому силы можно спокойно перетянуть поближе к морю.

«И что тут такого? Автор, чего ты мутишь беспорядок?». К этой южной рокировке и всем подобным акциях, которые случаются на территории всей страны, у меня ровно две претензии.

ФК «Сочи» только четыре года. Точнее три, потому что прошлый сезон команда провела в тайм-ауте из-за нехватки денег. У клуба нет крепкой фан-базы, а средняя посещаемость команды − меньше 500 человек. На «Фишт», если что, умещается примерно в 100 (!) раз больше. А еще у «Сочи» нет результатов − команда топчется на шестом месте и по итогам сезона ни за что не проберется хотя бы в тройку. Короче говоря, ФК «Сочи» − абсолютно сырой проект, а его искусственный подброс наверх выглядит, эм, странно хоть с точки зрения спорта, хоть с точки зрения бизнеса.

Я дерзкий, молодой, глупый и понятия не имею, как сладко жилось в годы тотальной советской национализации, но меня не оставляет стойкое ощущение: выращивать футбольные клубы в инкубаторах господдержки − это малоэффективно и в общем-то неправильно. Потому что бюджетные деньги не должны идти на элитный профессиональный спорт. Потому что это убивает конкуренцию и желание расти. Потому что такое связывает руководителям клубов руки, ноги, головы и заставляет даже самых благородных из них делать так, как велят те, кто обеспечивает твою команду деньгами, связями, поддержкой и в конечном счете жизнью. Потому что если все это дают политики, то они обязательно будут пользоваться этим для своей важной работы. Потому что раскуроченные такой ментальностью русские клубы и русские игроки однажды встречаются с представителями других стран, − где футбол немного более частная сфера общества, − получают от них по башке и заставляют всех нас грустить. А после − бесконечно и яростно спорить о том, кто виноват и что же все-таки делать.

«Ты еще молодой − лет десять можешь голы привозить спокойно». Как выглядит футбол в Сибири

Россия Кубань (ЛФЛ) ФК Сочи-2013
Комментарии (5)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1494403021
После ЧМ 2018 ждите еще сюрпризов от российского футбола
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kachan63
1494403336
..."Я дерзкий, молодой, глупый и понятия не имею, как сладко жилось в годы тотальной советской национализации, но меня не оставляет стойкое ощущение: выращивать футбольные клубы в инкубаторах господдержки − это малоэффективно и в общем-то неправильно. Потому что бюджетные деньги не должны идти на элитный профессиональный спорт. Потому что это убивает конкуренцию и желание расти."...

Это почему же?! Как раз в советское время весь (а не только футбол) профессиональный спорт содержался на бюджетные деньги, и конкуренция, чтобы попасть в различные сборные, была сумасшедшая. И клубы наши выигрывали еврокубки ("Динамо" Киев, "Динамо" Тбилиси), и сборная по футболу выигрывала турниры, и вообще неплохо выступала. А перевести весь футбол (да и весь проф. спорт) на частное финансирование всё равно не получится, т.к. не все богатенькие буратины любят футбол. На всех Галицких, Федунов и др. не хватает. А насчёт "Кубани", то пусть переезжают в Сочи (лично моё мнение).
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Nesterenko
1494408984
Страна у нас такая,деньги всегда уходят неизвестно куда. Были у нас и Сатурн и ФК Москва и Жемчужина и т.д. Все зависит от человека, а не от того как ФК финансируют.
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