Почему Гвардиола провалил свой первый сезон в Англии

О приходе Гвардиолы в «Манчестер Сити» было объявлено за несколько месяцев до его официального назначения. Пепа ждали словно мессию, который наконец выведет клуб на новый уровень и выиграет для синего Манчестера свою Лигу чемпионов. Шейх Мансур и до этого не экономил, а под приход одного из лучших коучей XXI века выложил под 200 миллионов за Сане, Жезуса, Гюндогана и Стоунза. Вдобавок из «Барселоны был выцеплен Клаудио Браво, а многолетний первый номер «горожан» Джо Харт отправился в «Торино». Более-менее все трансферные требования Пепа были выполнены.

«Сити» зажигательно стартанул в АПЛ, сверкнув 6 победами в 6 первых турах. К слову, в четвертом из них был бит «Манчестер Юнайтед». Команда Гвардиолы тут же была записана в главные фавориты сезона, а быстрым вживлением испанского тренера в местный футбол восхищались от Шеффилда до Владивостока. Но затем клуб забуксовал. В следующих 6 турах парни Пепа отпраздновали только 2 победы. «МС» влетал «Тоттенхэму» и «Челси» – своим прямым конкурентам за титул – и жестоко обнажал клубок своих проблем. Оказалось, что футбол Гвардиолы, построенный на контроле мяча и кружевных комбинациях, невозможно сходу поставить в жесткой и атлетичной Англии, а тот первоначальный рывок был случайным.

Сезон заканчивается уже в этом месяце, и давно понятно: Гвардиола впервые в своей карьере не выиграл ни одного титула за сезон. И вот почему.

Отвратительная игра в обороне

Для топ-5 АПЛ «Манчестер Сити» пропустил катастрофически много: 37 голов, в среднем – больше гола за игру. Из других команд первой пятерки больше пустил только наэлектризованный «Ливерпуль», который почти не играет матчи на ноль и влетает чуть ли не всем аутсайдерам чемпионата. «Юнайтед» же, «Тоттенхэм» и «Челси» не пропустили и по 30. Джон Стоунз, за которого отвалили почти 60 млн, нелепо косячит и в позиционном, и в техническом плане, Отаменди вообще никогда не считался игроком топ-уровня, а Компани вечно лечится в травмпункте.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Не уменьшает количество пропущенных банок и отсутствие качественного опорника. В игровой парадигме Гвардиолы идеальный футболист на эту роль – Илкай Гюндоган, который легко может одним пасом вывести Агуэро один на один, но в отборе немногим лучше самого форварда. «В Англии очень важно контролировать подборы. Здесь мяч гораздо чаще находится в воздухе, чем на газоне, и ты никогда не знаешь, что будет дальше, это сеет хаос в оборонительных порядках. Игра в других странах не требует такого внимания к этому аспекту, но в АПЛ без этого команде не уцелеть», – Пеп аккуратно возмущается тем, что его центральные хавбеки, в том числе Гюндоган, регулярно проигрывают подборы. «Сити» Гвардиолы владеет мячом в среднем на 3-5% меньше, чем его «Барса» или «Бавария», и у соперника появляется дополнительное время для лишнего гола. В Англии или еврокубках такая пробоина смертельна.

Кошмарная игра Браво

«Я знаю, что Харт – легенда клуба, и одна из причин, почему «горожане» находятся так высоко. Но меня пригласили для того, чтобы я принимал решения. Я не могу отрицать своего видения футбола и потому был честен и с руководством клуба, и с самим Джо», – так Пеп комментировал летнюю депортацию в «Торино» одного из самых стабильных вратарей Англии последних лет. Джо плохо играл ногами, а философия Гвардиолы требует от голкипера умения начать атаку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Клаудио Браво, стоявший в «Барсе», виделся Пепу идеальным кандидатом на вакантное место, но все оказалось не так просто. Чилицец начал чудить почти сразу, упаковав и презентовав мяч Ибре в манчестерском дерби. Зимой у вратаря был отрезок из 6 подряд пропущенных ударов в створ – что-то совершенно невообразимое для лучшей лиги мира. Браво стоял так плохо, что ему не помогла даже его виртуозная игра ногами – Гвардиола в середине сезона поставил на Кабальеро, который добросовестно тащил на своем уровне.

«При нашей манере игры Браво – лучший вратарь мира наряду с Тер Штегеном и Нойером. Своей игрой ногами он очень помогает нам строить атаки», – Пеп пытается поддержать чилийца и иногда выпускает его в составе даже без просчетов со стороны Кабальеро, но в рубке за победу в ЛЧ такой Браво Гвардиоле точно не помощник. В то же время, испанец не хочет возвращать Харта, так что вратарский вопрос весьма остро встанет для «МС» летом.

Бездарная реализация голевых моментов

«Сити» креативит круче всех в АПЛ и насоздавал 422 голевых момента. К слову, у «Челси» их 367. Только парням Конте для гола требуется придумать 5 голевых шансов, а парням Гвардиолы – 6,5. «Если бы мы реализовывали хотя бы 50% своих моментов, находились бы гораздо выше в таблице. Реализация – наша главная проблема. Мои прошлые команды относились к своим моментам гораздо аккуратнее», – причины слабых результатов «горожан» очевидны.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В этом сезоне было огромное количество атак, которые «Сити» запарывал непостижимым образом, а соперник тут же отвечал ему своим голом. В матче с «Челси» при счете 1:0 в пользу манкунианцев Кевин Де Брюйне эротично облизал перекладину ударом с линии ворот, а уже в следующей атаке Коста вскружил голову Стоунзу и пробил Браво. В итоге «МС» проиграл важнейшую как с турнирной, так и с психологической точки зрения игру.

Летом Гвардиола планирует избавиться от 18 игроков. Свой шкафчик на «Этихаде» потеряет группа футболистов из аренды, а также многие исполнители, у которых истекают контракты (к ним, в частности, относятся Серхио Агуэро и Яя Туре). Пеп уже нацелился на 18-летний французский ураган с именем Мбаппе и готов побить трансферный рекорд Погба. По сообщениям СМИ, факс офиса «Монако» уже неприлично нагрелся от предложения в 110 миллионов. Киллиан классно реализует моменты, а их связка со столь же юным Жезусом может здорово встряхнуть АПЛ.

Гвардиола имеет кредит доверия на построение мощной команды на длинной дистанции, но, похоже, ему придется чуть отойти от своего понимания футбола. Англия слишком консервативна для его экспериментов, а еще одно фиаско в следующем году уже не обойдется Пепу так просто.

«Ман Сити» запретили покупать молодых футболистов. Что происходит?