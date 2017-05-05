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    «Ман Сити» запретили покупать молодых футболистов. Что происходит?


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    Голосов: 3
    05.05.2017 23:15
    «Манчестер Сити» не сможет приобретать игроков из академий. Аналогичного наказания не избежал и «Ливерпуль». Коротко разбираемся в ситуации.

    Что натворил «Манчестер Сити»?

    Клуб попытался переманить себе двух несовершеннолетних парней: 11-летнего из «Эвертона» и 15-летнего из «Вулверхэмптона». Это противоречит правилам лиги, поэтому «Ман Сити» будет вынужден понести наказание. Если игроки зарегистрированы в академии, у клуба есть право «неприкосновенности» молодежи, поэтому переговоры с другими клубами вестись не должны.

    Как наказали клуб?

    Теперь «Манчестер Сити» не сможет подписывать игроков от 10 до 18 лет из академий. Это бан на два года. Кроме того, клуб вынужден заплатить штраф в размере 300 тысяч фунтов.

    Был ли прецедент?

    Да, совсем недавно «Ливерпуль» перетащил к себе в академию 11-летнего голкипера из «Сток Сити», за что получил такую же двухгодичную дисквалификацию и заплатил 100 тысяч фунтов.

    Что будет с игроками?

    11-летний полузащитник, которому за время разбирательств уже исполнилось 12, немедленно покинет клуб. Что касается 15-летнего парня, то он до лета 2018-го пройдет программу подготовки в специальной школе, с которой у «Ман Сити» заключены партнерские соглашения.

    Может ли «Ман Сити» подписать этих игроков позже?

    Нет. В качестве игроков академии они в «Сити» не вернутся. И манкунианцы не получат никакой компенсации за их уход. Кроме того, клубу рекомендовано выплатить компенсацию их предыдущим клубам.

    У «Сити» все так плохо с молодежью?

    Напротив, «Манчестер Сити» три последних сезона добирался до финала Молодежного кубка Англии. Побеждать не удавалось – все три раза клуб из Манчестера уступал «Челси», но зато доходил до решающего матча, что само по себе – очень хороший результат.

    Как бан отразится на клубе?

    По большому счету, никак. В клубе должны пересмотреть методы по найму футболистов в условиях жесткой конкуренции со стороны «МЮ», «Ливерпуля» и «Эвертона». Никакой апелляции от «Сити» не ждут, поскольку это внутриклубная проблема, с которой Шейх Мансур и его команда должны справиться самостоятельно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 17 мая 2017, 18:25

      не совсем понял про парней теперь мс сможет их преобрести только когда им 18 будет ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 6 мая 2017, 08:49

      Проблема Миньоле настолько беспокоила Ливерпуль?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 6 мая 2017, 07:44

      как строго

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -36

      FatalMix 6 мая 2017, 00:38

      пусть кокорина купят, он академий не кончал)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 мая 2017, 23:52

      у нас бы и незаметили

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Viruss28 > giluxa1963 22 мая 2017, 08:56

      Это точно!

      0
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