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  • «Ман Сити» запретили покупать молодых футболистов. Что происходит?

«Ман Сити» запретили покупать молодых футболистов. Что происходит?

Что натворил «Манчестер Сити»?

Клуб попытался переманить себе двух несовершеннолетних парней: 11-летнего из «Эвертона» и 15-летнего из «Вулверхэмптона». Это противоречит правилам лиги, поэтому «Ман Сити» будет вынужден понести наказание. Если игроки зарегистрированы в академии, у клуба есть право «неприкосновенности» молодежи, поэтому переговоры с другими клубами вестись не должны.

Как наказали клуб?

Теперь «Манчестер Сити» не сможет подписывать игроков от 10 до 18 лет из академий. Это бан на два года. Кроме того, клуб вынужден заплатить штраф в размере 300 тысяч фунтов.

Был ли прецедент?

Да, совсем недавно «Ливерпуль» перетащил к себе в академию 11-летнего голкипера из «Сток Сити», за что получил такую же двухгодичную дисквалификацию и заплатил 100 тысяч фунтов.

Что будет с игроками?

11-летний полузащитник, которому за время разбирательств уже исполнилось 12, немедленно покинет клуб. Что касается 15-летнего парня, то он до лета 2018-го пройдет программу подготовки в специальной школе, с которой у «Ман Сити» заключены партнерские соглашения.

Может ли «Ман Сити» подписать этих игроков позже?

Нет. В качестве игроков академии они в «Сити» не вернутся. И манкунианцы не получат никакой компенсации за их уход. Кроме того, клубу рекомендовано выплатить компенсацию их предыдущим клубам.

У «Сити» все так плохо с молодежью?

Напротив, «Манчестер Сити» три последних сезона добирался до финала Молодежного кубка Англии. Побеждать не удавалось – все три раза клуб из Манчестера уступал «Челси», но зато доходил до решающего матча, что само по себе – очень хороший результат.

Как бан отразится на клубе?

По большому счету, никак. В клубе должны пересмотреть методы по найму футболистов в условиях жесткой конкуренции со стороны «МЮ», «Ливерпуля» и «Эвертона». Никакой апелляции от «Сити» не ждут, поскольку это внутриклубная проблема, с которой Шейх Мансур и его команда должны справиться самостоятельно.

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Ливерпуль
Комментарии (7)
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giluxa1963
1494017530
у нас бы и незаметили
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FatalMix
1494020285
пусть кокорина купят, он академий не кончал)
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Ильгизар И
1494045845
как строго
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vick-north-west
1494049747
Проблема Миньоле настолько беспокоила Ливерпуль?
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anri1703
1495034742
не совсем понял про парней теперь мс сможет их преобрести только когда им 18 будет ?
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