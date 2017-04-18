Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Перевоплощение или деградация? Что происходит в этом сезоне с Мюллером

Перевоплощение или деградация? Что происходит в этом сезоне с Мюллером

Факт первый. Мюллер забивает мало

Скорее, ничтожно мало. Всего четыре гола в Бундеслиге (а до 19 марта 2017 года вообще всего один!), еще три – в ЛЧ. Последний раз такое было в мрачноватом для Мюллера сезоне-2011/12, когда он забил лишь 11 голов во всех турнирах, а голевая осенне-зимняя засуха тогда продлилась почти пять месяцев. Не спас впечатление от сезона и гол в финале Лиги чемпионов – «Бавария» все равно проиграла «Челси» на своем стадионе. Тогда немец жаловался на недостаточное количество игрового времени и даже не исключал перехода в другой клуб. Сейчас вроде бы предпосылок к уходу нет. Но серия без голов длиной в 999 минут была уж больно велика.

Факт второй. Мюллер много ассистирует

Нет сомнений в том, что свой рекорд по голевым передачам в Бундеслиге Мюллер превзойдет – осталось отдать всего парочку. Сейчас он по голевым пасам уступает лишь Эмилю Форсбергу из замечательного «Лейпцига», но десять за сезон – весьма приличный результат для немца. Впрочем, на ЛЧ это не распространяется – за 417 минут Мюллер ни разу не сделал голевой пас, зато забил три гола. А в чемпионате Германии у него другая роль.

Факт третий. В схеме Анчелотти Мюллеру не всегда комфортно

Карло Анчелотти стал все чаще использовать схему 4-2-3-1 вместо 4-3-3. Первая в современном футболе считается самой распространенной. При такой расстановке места Мюллеру может не найтись вовсе – в центре поля Алонсо и Видаль, по флангам Роббен и Рибери, Левандовски с места центрфорварда не спихнуть, а под нападающими в нынешнем сезоне безумно хорош Тьяго Алькантара, который успевает абсолютно все. И нападать, и создавать, и обороняться. Слишком широкий функционал по сравнению с Мюллером. Впрочем, три своих гола за последний месяц немец отгрузил именно с этой позиции, тут ему удобнее. А вот играть на фланге в 4-3-3 – совсем нет.

Факт четвертый. Четкой позиции у Мюллера в этом сезоне нет

Достаточно лишь одной картинки:

Судя по оценкам, из глубины атаковать Мюллеру и впрямь удобнее, к тому же он отлично мыслит на поле. В Германии считают, что все дело в интуиции, которая стала Мюллера все чаще подводить. И правда, голевых моментов у форварда стало возникать гораздо меньше, чем сейчас.

Факт пятый. Рухнули все статистические показатели

Наряду с ухудшением результативности, Мюллер стал меньше бить по воротам, гораздо реже обводить (соответственно, и количество фолов на нем тоже сократилось), чаще залезать в офсайд, снизилась и точность пасов. По обостряющим передачам – пока ровно. С другой стороны, Мюллер стал гораздо больше пасовать. Количество передач в среднем за матч сейчас выполняется больше, чем в предыдущих семи сезонах. Роль немца теперь вполне понятна – подыгрыш. За это его и оценил Луи ван Гаал, при котором Мюллер начал играть в основе еще давным-давно.

Резюме. Нет никакого двойника вместо Мюллера, футболиста никто не похищал. Так случилось, что в нынешнем сезоне Карло Анчелотти пробовал различные варианты, где Мюллеру не всегда было удобно. Да, результативность его скатилась, зато рекорд по ассистам – дело времени. Игрок просто функционирует чуть по-другому. Слово «провал» не подходит еще и потому, что в нынешнем сезоне трофеи от «Баварии» никуда не денутся – упустить чемпионство практически нереально, в Кубке мюнхенцы также всех сильнее.

Ну а в Лиге чемпионов многое было проиграно не только им. В игре с «Реалом» Видаль не забил пенальти, Мартинеса удалили, Алаба и Боатенг были никакущими, да и остальные не на высоте. Мюллер тоже сыграл крайне слабо, коснувшись мяча лишь 35 раз за 80 минут. Он был очень аккуратен – всего два неточных паса, но вот незадача – играл-то он на острие вместо травмированного Левандовски, где удары и голы ценятся больше распасовок. Сегодня поляк возвращается на свое место, а некоторые СМИ, например, Marca, рисуют схему 4-3-2-1 без Мюллера. Что ж, свой шанс в этой ЛЧ немец, уже, возможно, упустил.

[poll id=1221]

Германия. Бундеслига Германия Бавария Мюллер Томас Анчелотти Карло
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
panmon
1492531358
Универсализм это не всегда здорово. Он везде хорош, но на каждой конкретной позиции есть игроки лучше...
Ответить
mihail1980
1492539358
может просто постарел
Ответить
vasiok74
1492803452
пора Мюллеру менять команду.пре Анчеллоти нету ему места в команде.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
1
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+