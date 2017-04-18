Перевоплощение или деградация? Что происходит в этом сезоне с Мюллером

Факт первый. Мюллер забивает мало

Скорее, ничтожно мало. Всего четыре гола в Бундеслиге (а до 19 марта 2017 года вообще всего один!), еще три – в ЛЧ. Последний раз такое было в мрачноватом для Мюллера сезоне-2011/12, когда он забил лишь 11 голов во всех турнирах, а голевая осенне-зимняя засуха тогда продлилась почти пять месяцев. Не спас впечатление от сезона и гол в финале Лиги чемпионов – «Бавария» все равно проиграла «Челси» на своем стадионе. Тогда немец жаловался на недостаточное количество игрового времени и даже не исключал перехода в другой клуб. Сейчас вроде бы предпосылок к уходу нет. Но серия без голов длиной в 999 минут была уж больно велика.

Факт второй. Мюллер много ассистирует

Нет сомнений в том, что свой рекорд по голевым передачам в Бундеслиге Мюллер превзойдет – осталось отдать всего парочку. Сейчас он по голевым пасам уступает лишь Эмилю Форсбергу из замечательного «Лейпцига», но десять за сезон – весьма приличный результат для немца. Впрочем, на ЛЧ это не распространяется – за 417 минут Мюллер ни разу не сделал голевой пас, зато забил три гола. А в чемпионате Германии у него другая роль.

Факт третий. В схеме Анчелотти Мюллеру не всегда комфортно

Карло Анчелотти стал все чаще использовать схему 4-2-3-1 вместо 4-3-3. Первая в современном футболе считается самой распространенной. При такой расстановке места Мюллеру может не найтись вовсе – в центре поля Алонсо и Видаль, по флангам Роббен и Рибери, Левандовски с места центрфорварда не спихнуть, а под нападающими в нынешнем сезоне безумно хорош Тьяго Алькантара, который успевает абсолютно все. И нападать, и создавать, и обороняться. Слишком широкий функционал по сравнению с Мюллером. Впрочем, три своих гола за последний месяц немец отгрузил именно с этой позиции, тут ему удобнее. А вот играть на фланге в 4-3-3 – совсем нет.

Факт четвертый. Четкой позиции у Мюллера в этом сезоне нет

Достаточно лишь одной картинки:

Судя по оценкам, из глубины атаковать Мюллеру и впрямь удобнее, к тому же он отлично мыслит на поле. В Германии считают, что все дело в интуиции, которая стала Мюллера все чаще подводить. И правда, голевых моментов у форварда стало возникать гораздо меньше, чем сейчас.

Факт пятый. Рухнули все статистические показатели

Наряду с ухудшением результативности, Мюллер стал меньше бить по воротам, гораздо реже обводить (соответственно, и количество фолов на нем тоже сократилось), чаще залезать в офсайд, снизилась и точность пасов. По обостряющим передачам – пока ровно. С другой стороны, Мюллер стал гораздо больше пасовать. Количество передач в среднем за матч сейчас выполняется больше, чем в предыдущих семи сезонах. Роль немца теперь вполне понятна – подыгрыш. За это его и оценил Луи ван Гаал, при котором Мюллер начал играть в основе еще давным-давно.

Резюме. Нет никакого двойника вместо Мюллера, футболиста никто не похищал. Так случилось, что в нынешнем сезоне Карло Анчелотти пробовал различные варианты, где Мюллеру не всегда было удобно. Да, результативность его скатилась, зато рекорд по ассистам – дело времени. Игрок просто функционирует чуть по-другому. Слово «провал» не подходит еще и потому, что в нынешнем сезоне трофеи от «Баварии» никуда не денутся – упустить чемпионство практически нереально, в Кубке мюнхенцы также всех сильнее.

Ну а в Лиге чемпионов многое было проиграно не только им. В игре с «Реалом» Видаль не забил пенальти, Мартинеса удалили, Алаба и Боатенг были никакущими, да и остальные не на высоте. Мюллер тоже сыграл крайне слабо, коснувшись мяча лишь 35 раз за 80 минут. Он был очень аккуратен – всего два неточных паса, но вот незадача – играл-то он на острие вместо травмированного Левандовски, где удары и голы ценятся больше распасовок. Сегодня поляк возвращается на свое место, а некоторые СМИ, например, Marca, рисуют схему 4-3-2-1 без Мюллера. Что ж, свой шанс в этой ЛЧ немец, уже, возможно, упустил.

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