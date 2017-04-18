«В молодости я грел сиденье на унитазе». Каким мы запомним Джона Терри

Джон Терри мог уйти из «Челси» еще по итогам прошлого сезона. Клуб переживал провальный год и искал виновников частых поражений. Терри припоминали возраст, приписывали отсутствие скорости и готовились списать по окончании сезона. «Сказки не будет, я не завершу карьеру в «Челси», − комментировал Терри слухи о себе. Приход Гуса Хиддинка на роль спасителя-мотиватора вынудил клуб поменять решение. Терри подписал новый однолетний контракт, а Хиддинк всячески расхваливал футболиста перед Антонио Конте. Вместе с Гусом и другими известными тренерами Джон Терри пережил много хорошего. Со всеми он находил что-то общее. Пусть приход новых людей и постоянно сказывался на его игровом времени.

Терри попал в «Челси» из академии «Вест Хэма». Доучиваться пришлось в молодежке синего Лондона. В 1998 году его признали лучшим молодым игроком «Челси», но переход во взрослую команду складывался тяжело. «Я делал все для звездных игроков нашего клуба. Доходило до того, что в молодости в холодные дни даже грел сиденье на унитазе. Это было частью моего взросления. Приходилось чистить бутсы Денизу Уайзу, а он за каждый свой гол платил мне по 25 фунтов», − рассказывал Терри. Зато уже в декабре 2001 года Терри впервые вывел «Челси» на поле с капитанской повязкой. Случилось это в матче с «Чарльтоном». На тот момент Джону только-только исполнялся 21 год.

Его всегда считали сложным человеком. Терри попадал в кучу неприятных ситуаций. Рио Фердинанд назвал его идиотом, когда Джон расистскими выражениями оскорбил его брата. Долгое время Терри вел роман с женой партнера по команде Уэйна Бриджа. За это защитника «Челси» даже на время лишали капитанской повязки в сборной, а Бридж отказывался выходить вместе с ним на поле. Отец Джона Терри вообще оказался наркоторговцем. Сам Джон забивал победные голы из офсайдов, а потом спорил с Робби Сэвиджом о том, кто из них ужаснее. Терри-скандалист давно стал частью всех рассказов об английском футболе. Но его проделки никогда отрицательно не сказывались на общем результате команды.

Наиболее зажигательную игру Джон Терри начал показывать при Жозе Моуринью. Португалец сделал его постоянным капитаном. В первом чемпионском сезоне «Челси» пропустил только 15 голов, а Терри признали лучшим игроком чемпионата Англии. Всего же он четырежды выигрывал титул чемпиона АПЛ. Столько же раз Джон оказывался в команде года по версии УЕФА. «Для меня Терри − эталон защитника», − восхищался им француз Курт Зума. «Я всегда считал Терри самым сильным игроком обороны, против которого мне приходилось играть», − говорил Андрей Шевченко. Вместе с «Челси» Джон Терри выиграл 16 трофеев. Есть среди них и еврокубковые успехи.

Джону Терри часто вспоминают его падение в финале Лиги чемпионов. «Челси» должен был обыгрывать «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. Решающий удар исполнял Терри, но скользкий газон все испортил. Затем не забил свой удар Анелька. «Манчестер Юнайтед» победил в Лиге чемпионов, а Терри называли главным виновником того обидного поражения.

Стивен Джеррард переживал подобную боль в самом успешном сезоне «Ливерпуля» последних лет. С его падения в матче все с тем же «Челси» начался спад у команды Роджерса. «Ливерпуль» скатился с первой строчки, а Джеррард так и не выиграл титул чемпиона Премьер-лиги. Джон Терри пошел дальше в своем провале. Лига чемпионов через несколько лет после того эпизода ему все-таки покорилась, пусть в финале с «Баварией» Терри не играл из-за дисквалификации.

В августе 2015 года встречались «Челси» и «Манчестер Сити». В том матче Джон Терри сел на скамейку уже на 46-й минуте. Вместо него вышел Курт Зума, которого все видели преемником Терри. Жозе Моуринью пришлось отвечать на критику. «Я – единственный, у кого Терри играет каждый матч. Почему вы не спрашивали о заменах других тренеров? При них Джон почти не играл. Я же помог ему вернуться на былой уровень и сделал капитаном», – объяснял Моуринью. Когда Жозе вернулся в «Челси», то сразу сказал защитнику, что даже в своем возрасте тот по-прежнему остается топовым игроком. Обратное Терри утверждали все, включая Рафу Бенитеса. С нынешним тренером «Ньюкасла» Джон однажды даже подрался на тренировке.

Джон Терри – третий игрок в истории «Челси», отыгравший за клуб более 700 матчей. При этом он 40 раз забивал голы в английской Премьер-лиге. Это сделало его самым результативным защитником за всю историю АПЛ. Такой игрок оказался не нужен Конте. Ближайшим летом Антонио хочет переманить из «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Летом «Челси» получит большие деньги на усиление состава. Сыгравший всего пять матчей в нынешнем сезоне Премьер-лиги Джон Терри при таких обстоятельствах уже не может приносить «Челси» пользу.

«Мы вели переговоры о новом контракте. Все складывалось позитивно, но я пришел к тому, что сейчас самое подходящее время для ухода», − рассказывает Джон Терри. Он снова поступил так, как лучше для клуба. «Челси» будет развивать молодых защитников, а Терри не собирается заканчивать карьеру и еще внесет свой вклад в футбол. Но уже не в синей футболке.