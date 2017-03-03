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  • Каким мы запомним Раймона Копа. Один из самых титулованных французов сегодня умер

Каким мы запомним Раймона Копа. Один из самых титулованных французов сегодня умер

В 1956 году Раймон Копа перешел из «Реймса» в мадридский «Реал» и сразу же выиграл три Кубка европейских чемпионов. На фото Копа держит в руках первый из них.

1958 год и первый великий кадр. На нем Раймон Копа (слева), Ференц Пушкаш (в центре) и Альфредо Ди Стефано (справа). К тому времени Копа и Ди Стефано уже были партнерами по «Реалу», а Пушкаш присоединится к ним буквально через несколько месяцев.

Все тот же 1958 год, чемпионат мира по футболу. На фото − матч сборной Франции против Югославии, в котором «трехцветные» уступили. Впрочем, это поражение не помешало им дойти до полуфинала, а Копа стать одним из лучших игроков турнира наравне с Жюстом Фонтеном. Раймон − ближний к нам, в футболке с 18-м номером.

Ох уж этот 1958-й! Копа было мало испанского чемпионства, ушастого кубка и бронзовых медалей чемпионата мира − и он прихватил себе еще и «Золотой мяч».

1963 год, товарищеский матч сборная Англии − сборная мира. Копа выступал в числе лучших игроков ФИФА в компании с Яшиным, Эйсебио, Ди Стефано и другими. На фото − борьба Копа с защитником англичан Рэем Уилсоном.

Уже через четыре года Копа завершит карьеру игрока в возрасте 36 лет, не сумев полноценно оправиться от перелома ноги.

Копа со своим «Золотым мячом». Годы спустя.

2011-й год. Мишель Платини вручает Раймону Копа Награду президента УЕФА.

«Дриблинг у Раймона Копа был головокружительный, − говорил Платини. − Те, кто видел его в деле, говорят о почти что хореографической природе его игры, объединенной с невероятным умением контролировать мяч».

Сегодня Раймона Копа не стало. Ему было 85 лет.

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Весь мир Реймс Реал Франция
Комментарии (4)
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zatonn
1488543796
Вот это был настоящий МАСТЕР Футбола! А как посмотришь на теперешних чередующихся обладателей "Золотого мяча", так кроме чувства презрения ничего и не испытываешь! Прощай, Король!
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Чермындыр
1488562384
Сегодня подобный дриблинг назвали бы словом "дерево". Столько касаний при обработке мяча - совсем другая игра
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Cant Stop
1488631706
Жалко, хороший футболист
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mihail200606
1488647963
на старых съемках футбол такой медленный кажется... даже у реала с барсой...
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