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  • «Вы еще не видели настоящего Гамейро». Сенсационное достижение форварда «Атлетико»

«Вы еще не видели настоящего Гамейро». Сенсационное достижение форварда «Атлетико»

Матч «Атлетико» и «Барселоны». На 78-й минуте Жерар Пике фолит в своей штрафной. К точке подходит француз Кевин Гамейро и бьет выше ворот. Спустя пять минут нападающий забивает с игры, но «Атлетико» все равно вылетает из Кубка Испании. Обиженный и раздосадованный французский нападающий покидает поле после матча, в котором он мог стать героем.

Интересно, что Гамейро вообще мог пролететь мимо Мадрида и оказаться в «Барселоне», но каталонцы предложили слишком маленькую сумму. Летом «Атлетико» возвращал Диего Косту, а в «Челси» запросили за трансфер форварда кучу денег. Их у «Атлетико» не нашлось, поэтому Симеоне выбрал надежный и экономичный вариант. Кевин Гамейро в предыдущем сезоне зажигал в «Севилье», с которой снова выиграл Лигу Европы. С приходом Сампаоли у севильцев сменилась почти вся команда. Гамейро в итоге оказался в «Атлетико». Мадридский коллектив отдал за него всего 27 миллионов фунтов. В «Севилье» таким доходом остались довольны.

К концу октября форвард уже назабивал кучу мячей и даже набрал три ассистентских балла. Однако сам продолжал оставаться хладнокровным. «Вы еще не видели настоящего Гамейро. Я хорош, но могу играть в несколько раз лучше», – рассказывал форвард. В «Атлетико» его используют в качестве первого запасного на случай, если что-то идет не так. Обычно же все решают Фернандо Торрес и Антуан Гризманн, у которых это неплохо получается.

В матче против хихонского «Спортинга» не шла игра у всего «Атлетико». Мадридцы в начале второго тайма забили усилиями Карраско, но почти сразу пропустили ответный мяч. Старался напрягать защитников и форвард «Спортинга» Ласина Траоре. У него в Испании все пока получается веселее, чем в России. Диего Симеоне же попытался оживить игру заменами. На 62-й минуте на поле вышел Кевин Гамейро. С 80-й по 85-ю минуту в ворота «Спортинга» влетели три мяча. Автором самого быстрого хет-трика в Примере с 1995 года оказался именно Гамейро. 22 года назад подобное достижение удавалось форварду «Депортиво» Бебето.

Гамейро вытащил для «Атлетико» игру, позволившую команде снова чувствовать себя хорошо в битве за попадание в Лигу чемпионов. В 22 матчах Примеры Кевин забил девять голов и трижды ассистировал партнерам. Для «Атлетико» его голы выглядят хорошим подспорьем для борьбы в Примере. Сам Гамейро такими темпами все еще может стать героем Мадрида, пусть сделать это через Кубок Испании и не получилось.

Испания. Примера Испания Атлетико Гамейро Кевин
Комментарии (4)
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Александр 13
1487439864
Это здорово, но интересно кто автор самого быстрого дубля, этот то дубль за 1м20с вместе с празднованием первого гола
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x-x-x-x-x
1487454791
красавчик Гамейро
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jaxtr
1487462004
Гамейро молодчик) по игре казалось, что Хикон выиграет
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Roma Sagalakov
1487552323
Симеоне не прогадал с заменой.
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