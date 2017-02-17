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  • Прекрасная жена Дриса Мертенса – лучшего бомбардира «Наполи» в этом сезоне

Прекрасная жена Дриса Мертенса – лучшего бомбардира «Наполи» в этом сезоне

Кэтрин разговаривает на четырех языках – на голландском, французском, немецком и английском. Она и Дрис познакомились еще в детстве, так что их связывают очень прочные узы. Кэтрин имеет опыт работы в медиаиндустрии, в том числе репортером в компании Studio Brussel и журналистом-расследователем в Fremantle Media.

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Комментарии (9)
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forward33
1487347539
Ну так....
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каа
1487347676
среднестатистическая европейка...ничего сверхъестественного...но сердцу не прикажешь... так что семейного счастья!!!
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роналдо/гарринча и марадо
1487349528
обычная норм телка
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Kulimen
1487358751
Это что за порода у собаки?
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Vizual
1487367286
Печаль печальная,следим за новостями,следующая будет модель
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Tostao
1487398378
Ничего особенного.
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AlMann
1487488476
Класс! Это я о чау-чау.
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Superviser77
1487517876
Лошадко Собчак чтоль?? Тока с сиськами...
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