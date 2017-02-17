Прекрасная жена Дриса Мертенса – лучшего бомбардира «Наполи» в этом сезоне

Кэтрин разговаривает на четырех языках – на голландском, французском, немецком и английском. Она и Дрис познакомились еще в детстве, так что их связывают очень прочные узы. Кэтрин имеет опыт работы в медиаиндустрии, в том числе репортером в компании Studio Brussel и журналистом-расследователем в Fremantle Media.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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