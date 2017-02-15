«Я хочу выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне». Кавани не реализует моменты, но становится лучшим бомбардиром Европы

Летом 2016 года Златан Ибрагимович покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента. Икона, которой Париж молился на протяжении четырех сезонов, отправилась в Англию и заставила чемпионов Франции немного взгрустнуть. Тем временем на улице Эдинсона Кавани перевернулся грузовик с возможностями: боссы парижан не искали златанозаменителя в других командах и отдали позицию центрфорварда ему. Уругваец долгое время ходил в тени шведской машины, вынужденно играл на флангах атаки и даже задумывался об уходе, но теперь получил реальный шанс стать новым супергероем столицы. «Со Златаном у нас были хорошие отношения, но мне нужно было место в центре нападения. В связи с этим я подумывал о возвращении в Италию», – не скрывает Кавани.

«Он – один из лучших футболистов в мире. Посмотрите на его голы на протяжении карьеры. Зачем нам искать нападающего в другом месте?» – недоумевает владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Подтверждение этих слов – осенний гол в ворота «Бордо», когда Кавани пяткой замкнул пас с фланга. Катарца можно понять и по другой причине. Кавани – совсем не дешевое удовольствие: в 2013 году парижане отвалили за него «Наполи» 64 миллиона евро, а недавно предложили новый контракт, по которому сделают из него самого высокооплачиваемого игрока Лиги 1 (более 1,1 миллиона евро в месяц).

Даже с такими деньгами главная ударная сила «ПСЖ» остается странным футболистом. Типичного Кавани хорошо характеризует лигочемпионский матч против «Арсенала». Уже на первой минуте он забил Оспине ударом головой, зато после этого не реализовал два выхода один на один. Этого хватило бы ему минимум для хет-трика, а «ПСЖ» – для уверенной победы вместо ничьи (1:1). Кстати, за свои проколы и итоговый результат Кавани после взял всю ответственность на себя.

При этом в его пользу говорит просто убойная результативность. Уругваец первым в сезоне среди всех игроков топ-5 европейских лиг забил 25 голов в национальном чемпионате, попутно обогнав Паулету по количеству забитых мячей за «ПСЖ» (у португальца их было 109). Впереди – только Златан, оставивший после себя богатое наследство в 156 голов. «Я сосредоточен только на себе и клубе, поэтому не смотрю на чужие достижения», – убеждает Кавани.

По итогам первой половины сезона форвард действительно прибавил, увеличив не только количество ударов (2,7 + 1,5 в Лиге 1 и Лиге чемпионов в прошлом сезоне и 3,6 и 4,2 – в этом), но и собственную эффективность по показателю xG – модели ожидаемых голов, в основе которой лежат выстрелы по воротам разной сложности. Если сезон назад этот показатель составлял 0,87, то в сейчас вырос до 1,18. Это можно объяснить возвращением на родную позицию и тем, что теперь вся команда горбатится только на него. Правда, и с таким скачком уругваец не дотягивает до образца прошлогоднего Ибрагимовича, чья планка остановилась на отметке в 1,34. В итоге стала страдать общая эффективность атаки «ПСЖ». К началу 2017 года парижане с 2,46 сползли до 1,91, а затем посыпались в результатах.

Возможно, косячность Кавани – это психология. Носить корону после Ибрагимовича не так просто. Уже после ухода шведа экс-главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан заявил: «Кавани – тот человек, который забивал голы и будет продолжать это делать, но ему не хватает уверенности». С ним согласен бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри: «Да, Кавани не обладает талантом Ибрагимовича, но у него есть другие сильные качества. К тому же он более командный игрок. Почему он так много не забивает? Возможно, болельщики «ПСЖ» требуют от него слишком многого, и он чувствует себя неуверенно».

Кажется, даже сам Матадор сомневается в своей мощи. В частности, перед началом сезона лишь разговор с руководством клуба, которое заверило, что он станет основным форвардом и конкуренции не будет, убедил Кавани не сбегать из Парижа. Сейчас его фигура в «ПСЖ» действительно безальтернативна. Приобретенный летом у «Реала» Хесе за полгода так и не раскрылся в новой стране и уехал обратно в Испанию – в аренду в «Лас-Пальмас». Еще зимой «ПСЖ» купил у «Бенфики» Гонсало Гедеша, но его вряд ли назовешь серьезной угрозой. Паренька, которому всего 20 лет, взяли на перспективу, хотя и заплатили за него 30 миллионов евро.

Другая возможная причина неудач кроется как раз в смене позиции. Возможно, проведя столько времени на фланге атаки, Кавани просто забыл, как играть чистого нападающего, и ему нужно время, чтобы вернуть хладнокровие. Кроме того, стиль Эмери часто заставляет уругвайца выбегать из-под защитников. Кавани в этом понимает, но на такие рывки у него иногда уходит слишком много энергии.

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне», – если Кавани продолжит так же исправно клепать один гол за другим, то четвертьфинальный потолок, в который парижане бьются все это время, может быть пробит.

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