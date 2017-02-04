Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кореец 235 дней ехал на велосипеде на матч «Ливерпуля». И не попал на «Энфилд»


    5
    Голосов: 9
    04.02.2017 14:00
    «Бомбардир» рассказывает историю безумного корейца, который крутил педали более 17 тысяч километров, чтобы вживую увидеть игру «Ливерпуля». И в итоге смотрел матч в пабе.

    Футбольные фанаты – народ безбашенный, в руках которого простое желание посетить матч любимой команды может превратиться в гигантское путешествие. Так, аргентинский физрук Лукас Ледесма из Толедо, заручившись поддержкой мэра города, в 2014 году за 20 дней на велосипеде преодолел три тысячи километров и добрался до Бразилии, чтобы воочию увидеть чемпионат мира. Житель Южной Кореи Джун Гуй Ли пошел еще дальше. 25-летний парень давно неровно дышит к «Ливерпулю», и чтобы живьем увидеть в деле ребят Юргена Клоппа, оставил дом и махнул в Великобританию. Не на самолете, а все на том же байке!

    text

    Фото опубликовано JUNE (@june.gyu)

    Старт путешествия был дан в Сеуле в июне 2016 года, откуда Ли, снарядивший велосипед всем необходимым, рванул через Европу и Азию прямиком на «Энфилд Роуд». Кроме велосипедных принадлежностей, палатки, спального мешка, медикаментов, книг и гаджетов, он прихватил с собой вымпел «Ливерпуля», который прикрепил на багажник велосипеда, и футбольный мяч. «Все спрашивали меня: «Ты в своем уме?». Я отвечал: «Почему?». За спиной у меня был флаг You'll never walk alone. Это сильно мотивировало», – признался болельщик.

    На пути его ждали не только природные катаклизмы – от жары до сна в палатке во время снегопада, но и вдохновляющие пейзажи – от Уральских гор до пустыни Гоби с гуляющими верблюдами. Аргентинскому путешественнику, кстати, тоже досталось от природы: однажды дорогу так залило дождем, что Ледесме пришлось двигаться к цели в кузове грузовика.

    text

    Фото опубликовано JUNE (@june.gyu)

    За время путешествия Ли останавливался в разных странах (всего таковых набралось 12) и делал снимки для Instagram, на которых держал в руках табличку с цифрой преодоленного расстояния. Россия в этих путевых заметках отметилась особенно и заняла от общего времени путешествия почти три месяца. Джун Гуй заезжал на Красную площадь в Москве, гостил на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, восхищался необъятностью Байкала, принял участие в факельной эстафете «Бег мира», ел вареники с малиновым вареньем, отмечал доброту российских полицейских и плевался на качество местных дорог. Иркутск, Красноярск, Омск, Великий Новгород, Оренбург, Новосибирск, Рязань – после посещения последнего города одну из своих фотографий парень подписал философски: «Я свободен, как ветер». В одном из кафе Оренбурга, прослышав о безумной затее гостя, вовсе бесплатно накормили его пончиками с кофе.

    text

    Фото опубликовано JUNE (@june.gyu)

    Голландия, Латвия, Чехия, Польша… Новый год застал корейца в Германии, где проживают многие его друзья. Именно там Ли понял, насколько тесен мир, когда в собственном доме его приютила немецкая семья, с которой он успел познакомиться еще в Монголии. Все же путешествие заняло у корейского Федора Конюхова 235 дней. За это время его кошелек опустел на 5 тысяч долларов, а страница в Instagram, созданная специально для дальнего странствия, собрала более трех сотен подписчиков.

    В конце поездки его ждал неприятный конфуз. Преодолев такое громадное расстояние, Ли не смог купить билет на матч и в итоге смотрел игру в местном пабе. Кстати, именно такая же участь ждала аргентинского физрука, которому пришлось следить за первым матчем сборной Аргентины по телевизору. Однако поступок корейского путешественника настолько впечатлил руководство «Ливерпуля», что те предоставили ему возможность совершенно бесплатно посетить матч красных с «Тоттенхэмом», который состоится 11 февраля, и обещало провести экскурсию по «Энфилду». Местное радио прослышало про смельчака и пригласило в эфир. «Это был волнующий момент, потому что я достиг цели своего путешествия. Я – фанат «Энфилда», а Клопп – лучший тренер в мире», – признался довольный Ли. Мечты сбываются.

    text

    Фото опубликовано JUNE (@june.gyu)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: instagram.com/june.gyu
    Рейтинг: 5 Голосов: 9
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 6 февраля 2017, 09:35

      Все к черту, детей, жену, родственников, дом, ипотеку, сказал на футбол, значит на футбол!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      umarjon1935 6 февраля 2017, 07:48

      Молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 5 февраля 2017, 08:39

      а по- моему он гонит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 5 февраля 2017, 04:24

      по-моему круто)
      интересно само путешествие а не цель, думаю что впечатлений получил лет на 10 вперед...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 > aguila_real 5 февраля 2017, 23:17

      Прав на 100%

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский 4 февраля 2017, 23:41

      Вау, просто невероятная история!! Этот парень большущий молодец, истинный фанат!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 4 февраля 2017, 22:28

      Интересно, как связана любовь к Ливерпулю с ездой на велосипеде? Типа, чем дольше и долбанутей добирался, тем круче как фанат? С таким же успехом мог бы и на байдарке плыть.))) Ну а в реальности желание совершить путешествие на велосипеде и боление за Ливерпуль притянуты за уши в одну историю: корейцу - пиар, СМИ есть о чем писать, Ливерпулю есть, чем гордиться. Все счастливы. Хэппи энд)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 февраля 2017, 18:38

      Кстати, самолетом получилось бы за ту же цену, но билет можно было бы заказать, поскольку точно знал бы когда прилетит. Зато Россию посмотрел, Оренбург, у Покровского храма Васи блаженного зачекинился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 3 февраля 2017, 22:37

      красавчик

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 3 февраля 2017, 22:34

      к врачу .........

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 3 февраля 2017, 20:41

      есть же беззаботные люди, которые могут провести 235 дней и еще чуть чуть не работая, чтобы просто попасть на футбольный матч ..
      надо быть или богатым или блаженным . думаю, что он относится ко вторым...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > mihail200606 4 февраля 2017, 11:42

      может и ко вторым, но пять тонн бакинских рублей он проел и их где-то взял))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ > mihail200606 6 февраля 2017, 09:34

      На счет беззаботных это да! У нас ипотеки, кредиты, дети, семья, а он молодец, сказал на футбол, значит на футбол!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11