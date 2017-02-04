Кореец 235 дней ехал на велосипеде на матч «Ливерпуля». И не попал на «Энфилд»

Футбольные фанаты – народ безбашенный, в руках которого простое желание посетить матч любимой команды может превратиться в гигантское путешествие. Так, аргентинский физрук Лукас Ледесма из Толедо, заручившись поддержкой мэра города, в 2014 году за 20 дней на велосипеде преодолел три тысячи километров и добрался до Бразилии, чтобы воочию увидеть чемпионат мира. Житель Южной Кореи Джун Гуй Ли пошел еще дальше. 25-летний парень давно неровно дышит к «Ливерпулю», и чтобы живьем увидеть в деле ребят Юргена Клоппа, оставил дом и махнул в Великобританию. Не на самолете, а все на том же байке!

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Старт путешествия был дан в Сеуле в июне 2016 года, откуда Ли, снарядивший велосипед всем необходимым, рванул через Европу и Азию прямиком на «Энфилд Роуд». Кроме велосипедных принадлежностей, палатки, спального мешка, медикаментов, книг и гаджетов, он прихватил с собой вымпел «Ливерпуля», который прикрепил на багажник велосипеда, и футбольный мяч. «Все спрашивали меня: «Ты в своем уме?». Я отвечал: «Почему?». За спиной у меня был флаг You'll never walk alone. Это сильно мотивировало», – признался болельщик.

На пути его ждали не только природные катаклизмы – от жары до сна в палатке во время снегопада, но и вдохновляющие пейзажи – от Уральских гор до пустыни Гоби с гуляющими верблюдами. Аргентинскому путешественнику, кстати, тоже досталось от природы: однажды дорогу так залило дождем, что Ледесме пришлось двигаться к цели в кузове грузовика.

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За время путешествия Ли останавливался в разных странах (всего таковых набралось 12) и делал снимки для Instagram, на которых держал в руках табличку с цифрой преодоленного расстояния. Россия в этих путевых заметках отметилась особенно и заняла от общего времени путешествия почти три месяца. Джун Гуй заезжал на Красную площадь в Москве, гостил на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, восхищался необъятностью Байкала, принял участие в факельной эстафете «Бег мира», ел вареники с малиновым вареньем, отмечал доброту российских полицейских и плевался на качество местных дорог. Иркутск, Красноярск, Омск, Великий Новгород, Оренбург, Новосибирск, Рязань – после посещения последнего города одну из своих фотографий парень подписал философски: «Я свободен, как ветер». В одном из кафе Оренбурга, прослышав о безумной затее гостя, вовсе бесплатно накормили его пончиками с кофе.

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Голландия, Латвия, Чехия, Польша… Новый год застал корейца в Германии, где проживают многие его друзья. Именно там Ли понял, насколько тесен мир, когда в собственном доме его приютила немецкая семья, с которой он успел познакомиться еще в Монголии. Все же путешествие заняло у корейского Федора Конюхова 235 дней. За это время его кошелек опустел на 5 тысяч долларов, а страница в Instagram, созданная специально для дальнего странствия, собрала более трех сотен подписчиков.

В конце поездки его ждал неприятный конфуз. Преодолев такое громадное расстояние, Ли не смог купить билет на матч и в итоге смотрел игру в местном пабе. Кстати, именно такая же участь ждала аргентинского физрука, которому пришлось следить за первым матчем сборной Аргентины по телевизору. Однако поступок корейского путешественника настолько впечатлил руководство «Ливерпуля», что те предоставили ему возможность совершенно бесплатно посетить матч красных с «Тоттенхэмом», который состоится 11 февраля, и обещало провести экскурсию по «Энфилду». Местное радио прослышало про смельчака и пригласило в эфир. «Это был волнующий момент, потому что я достиг цели своего путешествия. Я – фанат «Энфилда», а Клопп – лучший тренер в мире», – признался довольный Ли. Мечты сбываются.