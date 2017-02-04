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  • Кореец 235 дней ехал на велосипеде на матч «Ливерпуля». И не попал на «Энфилд»

Кореец 235 дней ехал на велосипеде на матч «Ливерпуля». И не попал на «Энфилд»

Футбольные фанаты – народ безбашенный, в руках которого простое желание посетить матч любимой команды может превратиться в гигантское путешествие. Так, аргентинский физрук Лукас Ледесма из Толедо, заручившись поддержкой мэра города, в 2014 году за 20 дней на велосипеде преодолел три тысячи километров и добрался до Бразилии, чтобы воочию увидеть чемпионат мира. Житель Южной Кореи Джун Гуй Ли пошел еще дальше. 25-летний парень давно неровно дышит к «Ливерпулю», и чтобы живьем увидеть в деле ребят Юргена Клоппа, оставил дом и махнул в Великобританию. Не на самолете, а все на том же байке!

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Старт путешествия был дан в Сеуле в июне 2016 года, откуда Ли, снарядивший велосипед всем необходимым, рванул через Европу и Азию прямиком на «Энфилд Роуд». Кроме велосипедных принадлежностей, палатки, спального мешка, медикаментов, книг и гаджетов, он прихватил с собой вымпел «Ливерпуля», который прикрепил на багажник велосипеда, и футбольный мяч. «Все спрашивали меня: «Ты в своем уме?». Я отвечал: «Почему?». За спиной у меня был флаг You'll never walk alone. Это сильно мотивировало», – признался болельщик.

На пути его ждали не только природные катаклизмы – от жары до сна в палатке во время снегопада, но и вдохновляющие пейзажи – от Уральских гор до пустыни Гоби с гуляющими верблюдами. Аргентинскому путешественнику, кстати, тоже досталось от природы: однажды дорогу так залило дождем, что Ледесме пришлось двигаться к цели в кузове грузовика.

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За время путешествия Ли останавливался в разных странах (всего таковых набралось 12) и делал снимки для Instagram, на которых держал в руках табличку с цифрой преодоленного расстояния. Россия в этих путевых заметках отметилась особенно и заняла от общего времени путешествия почти три месяца. Джун Гуй заезжал на Красную площадь в Москве, гостил на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, восхищался необъятностью Байкала, принял участие в факельной эстафете «Бег мира», ел вареники с малиновым вареньем, отмечал доброту российских полицейских и плевался на качество местных дорог. Иркутск, Красноярск, Омск, Великий Новгород, Оренбург, Новосибирск, Рязань – после посещения последнего города одну из своих фотографий парень подписал философски: «Я свободен, как ветер». В одном из кафе Оренбурга, прослышав о безумной затее гостя, вовсе бесплатно накормили его пончиками с кофе.

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Голландия, Латвия, Чехия, Польша… Новый год застал корейца в Германии, где проживают многие его друзья. Именно там Ли понял, насколько тесен мир, когда в собственном доме его приютила немецкая семья, с которой он успел познакомиться еще в Монголии. Все же путешествие заняло у корейского Федора Конюхова 235 дней. За это время его кошелек опустел на 5 тысяч долларов, а страница в Instagram, созданная специально для дальнего странствия, собрала более трех сотен подписчиков.

В конце поездки его ждал неприятный конфуз. Преодолев такое громадное расстояние, Ли не смог купить билет на матч и в итоге смотрел игру в местном пабе. Кстати, именно такая же участь ждала аргентинского физрука, которому пришлось следить за первым матчем сборной Аргентины по телевизору. Однако поступок корейского путешественника настолько впечатлил руководство «Ливерпуля», что те предоставили ему возможность совершенно бесплатно посетить матч красных с «Тоттенхэмом», который состоится 11 февраля, и обещало провести экскурсию по «Энфилду». Местное радио прослышало про смельчака и пригласило в эфир. «Это был волнующий момент, потому что я достиг цели своего путешествия. Я – фанат «Энфилда», а Клопп – лучший тренер в мире», – признался довольный Ли. Мечты сбываются.

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Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль
Комментарии (22)
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Karpathian
1486131894
You'll never walk alone воистину
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Academ
1486131994
Отличная история! Я аж прослезился)
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maksspartak
1486132588
красавчик парень ))
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Аристократ Олжик
1486138826
Вот кому нужно вручать золотой мяч, хаха
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kimoutpost
1486141011
По-больше бы таких энтузиастов, мир стал бы добрее! Молодец!
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mihail200606
1486143690
есть же беззаботные люди, которые могут провести 235 дней и еще чуть чуть не работая, чтобы просто попасть на футбольный матч .. надо быть или богатым или блаженным . думаю, что он относится ко вторым...
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Cant Stop
1486150497
к врачу .........
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Sergej-74
1486150649
красавчик
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Денис Беневольский
1486240917
Вау, просто невероятная история!! Этот парень большущий молодец, истинный фанат!
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aguila_real
1486257867
по-моему круто) интересно само путешествие а не цель, думаю что впечатлений получил лет на 10 вперед...
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