Изумительный гол Суареса помог «Барселоне» обыграть «Атлетико» в Кубке

Обе команды проводят не лучший сезон в чемпионате, но если у «Барселоны» шансы на чемпионство еще остаются, то в крутой рывок «Атлетико» не верится вовсе. Три последних матча, включая кубковый, матрасники свели вничью, «Барса» же в конце прошлой недели жутко злилась из-за судейства.

По сегодняшнему матчу оказалось, что проблем у мадридского клуба и впрямь хватает, «Барса» же вчистую выиграла первый тайм. Сначала фантастический гол удался Суаресу, затем здорово забил Месси. Ничего хозяевам создать до перерыва сине-гранатовые так и не позволили.

Во втором тайме разрыв в счете сократил Гризманн, и «Атлетико», наконец, стал создавать моменты, но уйти от поражения так и не удалось. Гости, в свою очередь, тоже могли увеличить преимущество, но выстрел Месси вытащил голкипер, а Неймару не давались удары в створ. Уже в концовке не повезло Гризманну – к 2:2 было очень близко, но мяч лишь чиркнул по штанге и полетел мимо. Интриги на ответную игру теперь чуть меньше, чем обычно.

Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч

Атлетико – Барселона – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Л. Суарес, 7; 0:2 – Месси, 33; 2:1 – Гризманн, 59.

Календарь Кубка Испании

Ответный матч состоится на «Камп Ноу» во вторник, 7 февраля.