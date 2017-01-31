«Он способен выполнять ту работу, которую делал Канте». Кого купил «Лестер», чтобы спасти этот сезон

Летом, когда «Лестер» еще не отошел от чемпионства в Англии, болельщиков «лис» ожидало печальное известие: Н`Голо Канте перешел в «Челси». Раньери с компанией принялся решать вопрос с тем, кто бы мог усилить опорную зону. Внутренних резервов нет, поэтому пришлось искать футболиста в других командах. Выбор пал на «опорника» «Ниццы» Нампалиса Менди, но быстро стало ясно, что трансфер неудачный: игрока замучили травмы, и он сыграл в текущем сезоне всего четыре матча. Всю осень «лисы» мучались с тем, что попросту некому застолбить опорную зону. Помимо этого, атаки приобрели хаотичный вид. В условиях того, что Раньери продолжает играть по схеме 4-1-2-1-2, команде необходим полузащитник оборонительного плана. Зимой «Лестер» сделал еще одну попытку заменить Канте и приобрел футболиста «Генка» Уилфреда Ндиди. Бельгийцы получили за игрока 15 миллионов евро.

Осенью 2013-го глава селекционной службы «Генка» Роланд Янссен посетил турнир нескольких футбольных академий в нигерийском Лагосе. Проявляя себя, мальчишки били друг друга по ногам, лупили по мячу из любой удобной позиции. Происходящее на поле отражало то, что есть в африканском футболе – анархия. Однако Янссена и его коллег из «Андерлехта» и «Вильярреала» впечатлил скромный и высокий парень, который пытается «чисто» отобрать мяч у соперника и принимает разумные решения в центре поля. Янссен потом вспомнит: «Он играл против ребят, которые на 5-10 лет его старше. Ему было всего 16, но он был заметен на поле».

У «Генка» строгие требования к иностранцам, поскольку ставка делалась на своих воспитанников. Чего только стоят Куртуа или Де Брейне. Поэтому если ты хочешь быть в команде, то ты должен действительно круто играть. В итоге Ндиди перебрался в Бельгию за 78 тысяч евро и с первых же тренировок понравился тренеру Алексу Маклишу. Но футболист не проявлял себя в полной мере, потому что его то дергали в опорную зону, то передвигали на левый фланг защиты, где ему некомфортно. К тому же, во время чемпионата Уилфреда настигли травмы. Благо для Ндиди в бельгийском первенстве есть плей-офф, к которому нигериец подошел готовым и физически, и морально.

Маклиша сменил на посту наставника команды Питер Маес. Ему импонировала игра Уилфреда, и он стал лидером команды: «Я заметил, что он очень вынослив. Он идеально вписывается в мою расстановку. У нас много игроков, которые любят водиться с мячом, но Ндиди еще и привносит баланс в игру». В тоже время и у Маеса, и у Маклиша были вопросы к полузащитнику по творческой составляющей – футболист скромен не только в жизни, но и на поле. Он играл, минимизируя риски, но при этом его действия читались.

Полузащитник собрал коллекцию из призов зрительской симпатии, стал третьем в рейтинге лучших молодых футболистов чемпионата. Текущий сезон он начал еще бодрее: Ндиди сделал больше всех отборов и перехватов на групповом этапе Лиги чемпионов. Скауты «Челси» и «Лестера» долгое время вели футболиста, но вторым он оказался элементарно нужнее.

Английская пресса не первый месяц сравнивает Ндиди и Канте. Оба футболиста умело связывают оборону с атакой, совершают быстрые переводы мяча в необходимую зону и феноменально играют на отборах и перехватах. Но есть и различия. Ндиди проще бороться на втором этаже, потому что он аж на 18 сантиметров выше Канте. Также неизвестно, насколько нигериец быстр, потому что скорости в Англии и Бельгии несопоставимы. Он комфортно себя чувствует, когда много свободного пространства для принятия решения, но сможет ли он выбраться из под тотального английского прессинга – вопрос. Однако скорее это вопрос адаптации футболиста к чемпионату.

Объем работы, который он выполняет, больше, чем у Канте, но в тоже время француз играет надежнее в обороне. Оба игрока – созидатели, умеющие принимать грамотные решения, с той лишь разницей, что Канте допускает меньше брака в передачах, а Ндиди компенсирует ошибки большим диапазоном действия на поле и качественной игрой при отборе мяча. Учитывая, что «Лестеру» уже полгода не хватает стоппера с точным пасом, у Уилфреда есть хорошие шансы закрепиться в команде. Его соотечественник Ахмед Муса уже сказал, что этот парень не оплошает: «Ндиди способен выполнять ту работу, которую делал Канте. Он отличный футболист».

Главное, что нужно нигерийцу – это привыкнуть к АПЛ. Помочь в этом ему может еще и то, что в «Генке» он также играл по расстановке 4-1-2-1-2 – в схеме с одним «опорником». Это сыграет на руку и ему, и Раньери. Если Ндиди сможет быстро влиться в коллектив и нащупает волну, то «Лестер» еще спасет этот сезон. По крайней мере, они заполучили одного из лучших футболистов этого розыгрыша Лиги чемпионов, в которой им предстоит еще играть.

Вывернул игру. Как Канте изменил себя и «Челси»