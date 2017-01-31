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  • «Он способен выполнять ту работу, которую делал Канте». Кого купил «Лестер», чтобы спасти этот сезон

«Он способен выполнять ту работу, которую делал Канте». Кого купил «Лестер», чтобы спасти этот сезон

Летом, когда «Лестер» еще не отошел от чемпионства в Англии, болельщиков «лис» ожидало печальное известие: Н`Голо Канте перешел в «Челси». Раньери с компанией принялся решать вопрос с тем, кто бы мог усилить опорную зону. Внутренних резервов нет, поэтому пришлось искать футболиста в других командах. Выбор пал на «опорника» «Ниццы» Нампалиса Менди, но быстро стало ясно, что трансфер неудачный: игрока замучили травмы, и он сыграл в текущем сезоне всего четыре матча. Всю осень «лисы» мучались с тем, что попросту некому застолбить опорную зону. Помимо этого, атаки приобрели хаотичный вид. В условиях того, что Раньери продолжает играть по схеме 4-1-2-1-2, команде необходим полузащитник оборонительного плана. Зимой «Лестер» сделал еще одну попытку заменить Канте и приобрел футболиста «Генка» Уилфреда Ндиди. Бельгийцы получили за игрока 15 миллионов евро.

Осенью 2013-го глава селекционной службы «Генка» Роланд Янссен посетил турнир нескольких футбольных академий в нигерийском Лагосе. Проявляя себя, мальчишки били друг друга по ногам, лупили по мячу из любой удобной позиции. Происходящее на поле отражало то, что есть в африканском футболе – анархия. Однако Янссена и его коллег из «Андерлехта» и «Вильярреала» впечатлил скромный и высокий парень, который пытается «чисто» отобрать мяч у соперника и принимает разумные решения в центре поля. Янссен потом вспомнит: «Он играл против ребят, которые на 5-10 лет его старше. Ему было всего 16, но он был заметен на поле».

У «Генка» строгие требования к иностранцам, поскольку ставка делалась на своих воспитанников. Чего только стоят Куртуа или Де Брейне. Поэтому если ты хочешь быть в команде, то ты должен действительно круто играть. В итоге Ндиди перебрался в Бельгию за 78 тысяч евро и с первых же тренировок понравился тренеру Алексу Маклишу. Но футболист не проявлял себя в полной мере, потому что его то дергали в опорную зону, то передвигали на левый фланг защиты, где ему некомфортно. К тому же, во время чемпионата Уилфреда настигли травмы. Благо для Ндиди в бельгийском первенстве есть плей-офф, к которому нигериец подошел готовым и физически, и морально.

Маклиша сменил на посту наставника команды Питер Маес. Ему импонировала игра Уилфреда, и он стал лидером команды: «Я заметил, что он очень вынослив. Он идеально вписывается в мою расстановку. У нас много игроков, которые любят водиться с мячом, но Ндиди еще и привносит баланс в игру». В тоже время и у Маеса, и у Маклиша были вопросы к полузащитнику по творческой составляющей – футболист скромен не только в жизни, но и на поле. Он играл, минимизируя риски, но при этом его действия читались.

Полузащитник собрал коллекцию из призов зрительской симпатии, стал третьем в рейтинге лучших молодых футболистов чемпионата. Текущий сезон он начал еще бодрее: Ндиди сделал больше всех отборов и перехватов на групповом этапе Лиги чемпионов. Скауты «Челси» и «Лестера» долгое время вели футболиста, но вторым он оказался элементарно нужнее.

Английская пресса не первый месяц сравнивает Ндиди и Канте. Оба футболиста умело связывают оборону с атакой, совершают быстрые переводы мяча в необходимую зону и феноменально играют на отборах и перехватах. Но есть и различия. Ндиди проще бороться на втором этаже, потому что он аж на 18 сантиметров выше Канте. Также неизвестно, насколько нигериец быстр, потому что скорости в Англии и Бельгии несопоставимы. Он комфортно себя чувствует, когда много свободного пространства для принятия решения, но сможет ли он выбраться из под тотального английского прессинга – вопрос. Однако скорее это вопрос адаптации футболиста к чемпионату.

Объем работы, который он выполняет, больше, чем у Канте, но в тоже время француз играет надежнее в обороне. Оба игрока – созидатели, умеющие принимать грамотные решения, с той лишь разницей, что Канте допускает меньше брака в передачах, а Ндиди компенсирует ошибки большим диапазоном действия на поле и качественной игрой при отборе мяча. Учитывая, что «Лестеру» уже полгода не хватает стоппера с точным пасом, у Уилфреда есть хорошие шансы закрепиться в команде. Его соотечественник Ахмед Муса уже сказал, что этот парень не оплошает: «Ндиди способен выполнять ту работу, которую делал Канте. Он отличный футболист».

Главное, что нужно нигерийцу – это привыкнуть к АПЛ. Помочь в этом ему может еще и то, что в «Генке» он также играл по расстановке 4-1-2-1-2 – в схеме с одним «опорником». Это сыграет на руку и ему, и Раньери. Если Ндиди сможет быстро влиться в коллектив и нащупает волну, то «Лестер» еще спасет этот сезон. По крайней мере, они заполучили одного из лучших футболистов этого розыгрыша Лиги чемпионов, в которой им предстоит еще играть.

Вывернул игру. Как Канте изменил себя и «Челси»

Англия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Лестер Канте Н'Голо Ндиди Онини
Комментарии (3)
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kondar
1485902732
минус в том что этот парень не поможет лестеру в лч. так как уже заигран там...
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Make25
1485930425
Удачи, чемпионы!
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kap
1485942712
Лестеру на данный момент нужны хорошие центральные защитники.В первую очередь!Так как Хут с Морганом не молодеют да и после успешного сезона они сдали.Атакующий потенциал есть и молодой Грей тому доказательство.Его нужно чаще ставить в основу.
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