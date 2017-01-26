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  • Кудрявый дьяволенок. Наследник Вальдеррамы, который зажжет в «МЮ»

Кудрявый дьяволенок. Наследник Вальдеррамы, который зажжет в «МЮ»

Родиться на карибских островах

Тахит Чонг родился в Виллемстаде, столице острова Кюрасао с населением в 150 тысяч человек, который находится на юге Карибского моря. Остров входит в состав Нидерландов, и поэтому Чонга, несмотря на внешность, можно с уверенностью называть голландцем. Его первым и родным клубом стал «Фейеноорд» из Роттердама, куда футболист переехал вместе с родителями в 10 лет. Из академии он сразу же стал попадать в команды постарше, благодаря своей технике и хорошим ударам двумя ногами (даже несмотря на то, что Чонг – левша).

В голландских СМИ сразу же отметили талант юного игрока:

«Если бы потребовалось описать стиль игры Чонга в трех словах, то это, возможно, темп, дриблинг и подачи. Чонг очень хорош в игре против защитников, легко от них уходит и невероятно быстр с мячом. Однако несмотря на то, что он довольно высок для своего возраста, он посредственно играет головой и над этим компонентом ему, безусловно, стоит поработать» (вероятно, проблемы с игрой головой возникли как раз из-за афропрически).

Академия «Фейеноорда» уже предоставляла «Манчестер Юнайтед» талантливых игроков: в частности из нее вышли экс-дьяволы Джованни ван Бронкхорст и Робин ван Перси, которых активно вспоминали в период слухов об интересе к Чонгу со стороны английских клубов.

Сыграть за молодежную сборную Голландии на базе «Манчестер Юнайтед»

В 14 лет Чонг получил приглашение в юношескую сборную Нидерландов U-15 и каждый год переходил в сборную постарше. Всего за команды U-15, U-16 и U-17 он сыграл более 30 матчей, забив 4 гола. В последней он принял участие в турнире молодежных команд, который проходил на базе «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне, где его и заметили местные скауты. В тот же момент игроком заинтересовались и «Манчестер Сити», и «Челси», и «Арсенал» (правда, СМИ сразу же пророчили «МЮ» победу в этом споре).

Игрока стал просматривать еще Луи ван Гаал, однако переход случился уже после его отставки, и юный голландец стал одним из первых приобретений красных при Жозе Моуринью. В период активных просмотров со стороны четырех английских клубов Чонг решил сам пофлиртовать с прессой и в описании своего аккаунта в Инстаграме написал: «Будущий игрок Манчестер Юнайтед». А чуть раньше он выложил фотографию со своего дня рождения, на которой был изображен торт в виде футболки клуба из Манчестера. С 11-м номером.

«Многие говорят, что я перехожу в «Манчестер Юнайтед» из-за денег, но это тут совершенно ни при чем. Переход для меня – спортивное приключение, я смотрю только вперед», – сказал Тахит Чонг после подписания контракта с «дьяволами».

Автор одного из самых известных блогов о «Фейеноорде» Марк Лейвиссе Адриансе высоко оценил этот трансфер, даже несмотря на то, что талантливый игрок покинул его любимую команду:

«Среди тех, кто следит за юношеским футболом, он ценится очень высоко, вероятно, как один из самых больших талантов в Нидерландах. Наравне с такими футболистами, как Тимоти Фосу-Менса из «Манчестер Юнайтед», Юстин Бейлов из «Фейеноорда» и Донелл Мален из «Арсенала», он является одним из самых больших талантов юношеской сборной. В академии «Фейеноорда» он считался самым большим талантом и будущим игроком первой команды».

Впечатлить Жозе Моуринью

Чонг заставил говорить о себе всю английскую общественность после того, как засветился в молодежном Кубке Англии. В матче «Юнайтед» против «Саутгемптона», который завершился для «дьяволов» победой 2:1, голландец смог забить крайне красивый гол. В то время, как тренер основной команды наблюдал за игрой с трибун, он принял мяч в центре штрафной, обработал его перед пятью защитниками «святых» и в падении пробил в левый верхний угол:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

После этого матча в СМИ начали гадать, не станет ли Чонг новым Маркусом Рэшфордом, и стоит ли Моуринью привлечь кудрявого голландца к игре за основную команду. Впрочем, пока этого не произошло, Чонг во всю демонстрирует свои таланты: он стал лучшим атакующим игроком молодежного турнира Otten Cup, а также выиграл турнир Sparkasse & VGH Cup, финал которого прошел 8 января в Германии.

А если вы серьезно хотите такую же прическу, как у голландца, то вот вам действенные способы:

1) отрастить волосы и сделать химическую завивку;

2) заплести много мелких косичек и потом расплести их, не расчесывая;

3) сделать дреды, снять их и расчесать волосы;

4) купить и надеть парик.

Гризманн, Лукаку, Де Врей и еще 3 игрока, которых «МЮ» купит летом за бешеные деньги

Англия Фейеноорд Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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dolf666
1485433402
Златан ему сделает причесон
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