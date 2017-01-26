«Мы были лучшими, но все равно проиграли». 5 тенденций Кубка Африки – турнира, который вы не смотрите

Голы и травмы

Сборная Гвинеи-Бисау попала на турнир впервые за 40 лет своего существования. В группе А команда заняла последнее место, но одним эпичным достижением все-таки отметилась. Полузащитник Пикети открыл счет в проигранном матче Камеруну. Подхватив мяч у своих ворот, форвард пробросил его мимо двоих соперников, потом справился с еще одним защитником и пробил в девятку. Возможно, этого парня тоже скоро заберут в топ-клуб.

Случилась на турнире и одна неприятная новость. Арендованный у «Челси» защитник «Шальке» Абдул Рахман Баба получил тяжелую травму. Неудачный инцидент случился с ганцем во время встречи с командой Уганды. Рахману пришлось вернуться в «Шальке» для углубленного медицинского обследования. Там выяснилось, что Баба разорвал крестообразные связки левого колена. В ближайшие несколько месяцев на поле талантливого игрока мы не увидим.

Алжирский провал

«Я расторгаю контракт и ухожу из сборной. Учитывая давление, которое оказывается на федерацию и команду, так будет лучше для всех», – распинался уже бывший тренер алжирской команды Жорж Лекенс. Сборная Алжира оказалась главным разочарованием турнира. Коллектив, лидером которого является полузащитник «Лестера» Рияд Марез, облажался во всех трех матчах группового этапа.

При этом Марез начал турнир с двух голов в ворота Зимбабве, один из которых получился особенно красивым. Но Алжир в итоге не выиграл ни одного матча в группе, позволив обогнать себя командам Сенегала и Туниса. Интересно, что в матче с Сенегалом алжирцы дважды вели в счете, но мяч Сова на 54-й минуте лишил их возможности даже побороться за плей-офф. Теперь главные алжирские звезды возвращаются в Англию, где все-таки попытаются спасти «Лестер» от вылета.

Веселье Сенегала

Сборная Сенегала идет дальше, но титул самого главного весельчака турнира может забрать уже сейчас. Две победы и ничья в заключительном туре – удивительные результаты для не самой главной команды Кубка Африки. Здесь зажигают свои звезды. Анри Савье летом оказался не нужен «Ньюкаслу», отдавшему его в аренду в «Сент-Этьен». В игре с командой Зимбабве он классно исполнил штрафной удар.

Зато сенегальский вратарь, до последнего тянувший время в матче с тонувшим Алжиром, опозорился. Голкипер Кадим Н'Диайе решил симулировать повреждение, упав на газон при исполнении удара от ворот. Только сделал он это неуклюже, картинно зацепившись за свою ногу. Теперь весь мир смеется над этим моментом, но Сенегал уже в плей-офф. Для «Ливерпуля», разучившегося побеждать без Садьо Мане, это очень плохие новости.

Промах Обамеянга

Общая стоимость футболистов сборной Гвинеи-Бисау перед стартом Кубка Африки оценивалась в 9,3 миллиона евро. Один нападающий габонской команды Пьер-Эмерик Обамеянг стоил 45 миллионов. «У нас были все возможности, чтобы выйти из группы. Мы – лучшая команда своей группы, но покидаем турнир. К сожалению, бывают дни, когда мяч не заходит даже в пустые ворота. Как было в эпизоде с моим ударом с двух метров», – грустил Обамеянг.

Промах получился довольно смешным для всех, кроме самих габонцев. В таблице группы А команда заняла лишь третье место, опередив дебютировавших гвинейцев. В плей-офф вышел Камерун, лишившийся перед стартом турнира сразу нескольких ведущих футболистов. А в самый последний момент на верхнюю строчку квартета скакнула команда Буркина-Фасо, одержавшая единственную победу в матче третьего тура.

Тренер-победитель против всех

Эрве Ренар выигрывал Кубок Африки дважды в своей тренерской карьере. В 2012 году подобное удалось совершить с командой Замбии, где даже не было ни одной известной миру звезды. С Кот-д’Ивуаром в 2015-м получилось чуть легче по составу, но еще сложнее по интриге. Сейчас Ренар, неудачно попробовав себя в роли клубного тренера, возглавляет сборную Марокко. Есть ощущение, что и такая команда способна на сенсацию.

Уступив команде ДР Конго стартовую встречу турнира, марокканцы собрались и выдали максимум в двух оставшихся матчах. В заключительном туре команде Ренара противостоял Кот’д-Ивуар, которому для выхода в плей-офф обязательно нужна была победа. Но сборная Марокко отыграла успешнее и надежнее. Чудесный гол Алиуи оставил марокканцев в турнире, а бывших подопечных Ренара отправил домой. В 12-й раз из 30 розыгрышей турнира действующий победитель Кубка Африки не смог попасть в плей-офф.

Был ли договорным самый сумасшедший матч в истории Кубка Африки?