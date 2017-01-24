«Чтобы оценить его талант, нужно 10 секунд». Как Коутиньо превратился в большую звезду Англии

Коутиньо появился на свет в один год с Неймаром, и им обоим было суждено войти в историю мирового футбола. Бразильские фавелы были не самым спокойным, но именно тем местом, где мальчишки могли отрабатывать трюки Роналдиньо единственным на всю улицу потертым мячом. Уже в 7 лет оба отправляются в свои первые футбольные школы – Неймар – в «Португезу», Коутиньо – в «Васко Да Гама». Филиппе без труда закрепляется в клубе и дебютирует за основной состав коллектива уже в 16.

В этом же возрасте его находят скауты миланского «Интера». Селекционеры итальянского топ-клуба рапортуют о талантливом юнце в столицу европейской моды, и руководство «нерадзурри» не скупится заплатить за парнишку 4 миллиона евро. Но в дело вмешивается УЕФА. По правилам организации несовершеннолетний футболист, не имеющий гражданство одной из стран ЕС, не мог играть в европейском чемпионате. Филиппе пришлось остаться в Бразилии еще на два года, что дало ему возможность приехать в одну из сильнейших лиг мира более зрелым. Как физически, так и ментально.

Огромную поддержку юной бразильской звездочке оказывала его возлюбленная Айне. Они познакомились на школьной вечеринке, когда обоим было по 14. Через 4 года девушка уезжала вслед за Коутиньо в Милан. «Ей пришлось бросить все в Бразилии ради меня. Мне невероятно повезло с ней. Всегда буду благодарен ей за то, что она делает для меня» – откровенничал «маленький волшебник». Хавбек так любил Айне, что даже не задумывался о бурной ночной жизни в столице европейской моды» «Алкоголь, клубы – все это меня не интересует. Рядом с нашей квартирой в Милане есть замечательная церковь, мы часто посещаем ее».

В футбольном плане у Коутиньо было все не так радужно. В первом европейском сезоне Филиппе забил лишь однажды, но зато успел получить достаточно болезненную мышечную травму, которая выбила его из строя на несколько недель. Жозе Моуринью не был удовлетворен юнцом и отправил его набираться опыта в «Эспаньол». В менее закрытой Примере у Филиппе получилось показать свои лучшие качества: видение поля, нестандартная бразильская техника, мощный удар с правой. Из стана «попугаев» Коутиньо уезжал с пятью мячами в активе и надеждой по наконец проявить себя в «Интере».

Но, вернувшись на «Сан-Сиро», Коутиньо вновь не смог избежать травм. Когда же его выпускали на поле, он не чувствовал уверенности в своих силах. «Переход в «Интер» был очень тяжелым для меня с психологической точки зрения. Я не мог чувствовать себя спокойно, ведь рядом со мной играли звезды мирового футбола». Это не могло не сказываться на игре фантазисты – в «Интере» он в среднем наносил лишь 1,5 удара за матч, в то время как в «Эспаньоле» 2,6.

Тем временем Неймар феерил в «Сантосе» и готовился принимать щедрое предложение от «Барселоны». К слову, оба бразильца к тому моменту уже являлись игроками национальной сборной – оба получили вызов от Дунги в 2010.

2013 стал для обоих судьбоносным. «Барса» перевела на счет «Сантоса» 50 миллионов евро и забирает Неймара на родину Сальвадора Дали, а Коутиньо неожиданно перебирается в обитель «Битлз». «Ливерпуль» выкладывает за Филиппе 13 миллионов к большому недоумению своих фанатов. Болельщики «скаузеров» ждали приобретения звезды, которая могла приносить результат здесь и сейчас, а не бразильца, который толком себя не проявил в «Интере». «Мне потребовалось 10 секунд, чтобы оценить талант Коутиньо» – Брендан Роджерс верил, что бразилец – именно то, что нужно «Ливерпулю». И не прогадал.

Получив футболку с десяткой на спине, Филиппе уже в первом сезоне начал искриться, показывая, на что он на самом деле способен. Вместе со Стерлингом, Джеррардом и Суаресом Коутиньо чуть не выиграл лучшую лигу мира. Роковой обрез великого Стиви Джи лишил Филиппе возможности поднять над головой титул чемпиона АПЛ в первый же сезон в Англии. «Я понимаю важность 10 номера в команде. В Бразилии футболисты с этим номером конструируют игру, я стараюсь делать то же самое здесь. Каждый день, приходя на тренировку, я вижу кубок Лиги чемпионов, и это мотивирует меня стремиться стать лучше». Английский футбол пришелся Филу по душе: 5 голов и 7 голевых передач в первом же сезоне, 2,8 ударов по воротам за матч и всего 19% брака в передачах.

Через год команду покинул Суарес, перебравшись к Неймару на «Ноу Камп», а Коутиньо стал еще более заметной фигурой на «Энфилде». По итогам сезона-2014/15 Филиппе оказался лучшим футболистом «Ливерпуля» и попал в символическую сборную АПЛ. Мимоходом Коутиньо разместил на своем канале в Youtube видео, на котором он накручивает своих соперников и без проблем реализует выходы один на один. Казалось бы, ничего необычного, если бы не одно но. На этом ролике Коутиньо всего 10, а играет он в мини-футбол. В условиях ограниченного пространства Филиппе демонстрировал прекрасную технику работы с мячом и завидную культуру паса. Данное видео снимали родители Филиппе, чтобы иметь возможность показать его селекционерам, которые заинтересуются их «маленьким волшебником».

Коутиньо счастлив в Ливерпуле. В то время как Динияр Билялетдинов жаловался, что в портовом городе нечем заняться, 10-ка мерсисайдцев в восторге от здешнего разнообразия вариантов проведения досуга. «Это удивительный город. Я наслаждаюсь походами в кино и в рестораны со своей женой. Наши болельщики действительно классные. Когда я слышу, как скандируют мое имя, я улыбаюсь.».

В следующем сезоне у Коутиньо родится замечательная дочь – Мари, а сам Филиппе забьет лучший гол в составе «красных» и обновит личный рекорд результативности за один год. «Трудно выбрать свой лучший гол в футболке «Ливерпуля». Но, если подумать, пожалуй, я выберу гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы на «Олд Траффорд». Это был важнейший мяч, который помог нам склонить чашу весов в свою пользу в противостоянии с классным соперником». Элегантно проскользя по флангу «Театра Мечты» и перебросив Давила де Хеа, Коутиньо посмотрел на трибуны – там его успеху радовалась Айне. «Моя жена в тот день была на трибуне, когда я забил, я искал ее глазами».

В этом же году в клуб приходит харизматичный и голодный до побед Юрген Клопп и вновь превращает «Ливерпуль» в грозную силу, чуть было сходу не взяв Лигу Европы. Летом Коутиньо отправляется на Копа Америка, где оформляет первый хет-трик в составе сборной. После турнира он просит руководство «Ливерпуля» дать ему время побыть с семьей, и оно с удовольствием удовлетворяет его просьбу. Пока Коутиньо делает татуировку в честь Мари, которая в будущем сезоне будет ходить на стадион вместе с мамой, Неймар выигрывает Олимпийские Игры и ждет его в «Барселоне».

«В игре с «Тоттенхэмом» Мари принесла мне удачу, ведь я забил, надо брать ее с собой на стадион чаще» – улыбается Коутиньо, давая осенью интервью одной из британских газет. «Нынешний сезон, возможно, лучший отрезок за все время моей карьеры в «Ливерпуле», но я не останавливаюсь на достигнутом.». Пожалуй, Филиппе прав. Ведь уже в первом туре в игре против «Арсенала» он забил первый гол «Ливерпуля» в сезоне сумасшедшим ударом со штрафного, а затем забил и еще раз. Сейчас на его счету «5+5» в АПЛ, но, если бы не досадная травма, полученная в игре с «Сандерлендом», эти показатели могли быть еще внушительнее. Филиппе в Англии явно как дома: процент его точных передач поднялся до наивысшего показателя за всю карьеру – 84%. Кроме того, он бьет по воротам более 3,5 раз за матч, регулярно заставляя вратарей АПЛ обливаться холодным потом в ожидании своего очередного выстрела. Фил – лучший игрок команды по рейтингу Whoscored – 7,73.

Пока «маленький волшебник» лечился, «Барселона» к искренней радости Неймара предложила 70 миллионов евро за переход Коутиньо. Впрочем, Юрген Клопп вряд ли отдаст своего любимца за такие мизерные в свете последних трансферов деньги. «Когда я увидел ногу Коутиньо, я даже немного испугался. К счастью, все оказалось не так серьезно. Если Фила нет на поле, нам очень не хватает его креативности. Будь у меня такой удар, как у него, я бы каждый день вставал с утра пораньше и пинал гребанный мяч в саду. Фил невероятно хорош».

Филиппе недавно оправился после травмы и вернулся на поле в матче против «Мачнчестер Юнайтед». Хавбек стал еще круче – теперь он – лучший бразильский игрок, выступающий в Европе, а также лучший атакующий хавбек Старого Света по версии футбольной обсерватории CIES. «В этом году у «Ливерпуля» большие цели. Мы приобретаем уверенность, достигая положительных результатов. Клопп – это великий тренер, он изменил наш менталитет». Кажется, и сам бразилец не особенно торопится уезжать из Ливерпуля. «Энфилд» еще не успел до конца насладиться его волшебством.

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