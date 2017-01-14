«Я разделю награду с юным поклонником «Сандерленда». Как в Англии спасают больного болельщика

«Приятно получить награду за лучший гол декабря. Я хочу разделить ее с командой, а также юным поклонником «Сандерленда» Брэдли Лоури, который продолжает борьбу со страшным недугом. Будь сильным, друг!» – поделился эмоциями Генрих Мхитарян.

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Генриха наградили за его сумасшедший удар скорпиона в матче с тем же «Сандерлендом». «МЮ» тогда выиграл, а битва Брэдли Лоури за собственную жизнь еще продолжается. Мальчику всего пять лет, но в футбольном мире Англии его знает каждый болельщик. Футбольные клубы тоже участвуют в жизни Брэдли, проводя различные акции с его участием. Например, «Сандерленд» договорился, чтобы Лоури пробил пенальти в ворота «Челси». Диего Коста подсказывал маленькому игроку, как лучше исполнять удары.

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Пиар получился таким сильным, что в поддержку мальчика болельщики со всего мира выслали 28 тысяч рождественских открыток. «Они пришли даже из Австралии и Новой Зеландии», – рассказывала мама мальчика.

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Брэдли Лоури страдает от нейробластомы. Борьба с раком продолжается не первый год, а однажды болезнь даже удалось победить. Химеотерапия помогла, поэтому Брэдли полтора года чувствовал себя хорошо. Теперь проблема вернулась.

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Английские клубы оказывают Лоури и денежную помощь. Еще в сентябре «Эвертон» пожертвовал для Брэдли 200тысяч фунтов, которые нужны мальчику для прохождения курса лечения в США. В матче против «ирисок» Лоури вышел на поле вместе с капитаном «Сандерленда» Джермейном Дефо. А уже в матче «Эвертона» и «Манчестер Сити» его сделали талисманом «ирисок».

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«Сандерленд» всеми силами помогает семье Брэдли по просьбе его отца, который болеет за клуб всю жизнь. За юного мальчика сейчас переживает вся Англия.