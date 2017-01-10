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    Инфографика. Как Руни стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ»


    4.1
    Голосов: 7
    10.01.2017 14:00
    С Бобби Чарльтоном у него по 249 голов, но Руни сыграл на две сотни матчей меньше. «Бомбардир» показывает на красивой картинке, как великий манкунианский форвард пришел к такому успеху.

    Итак, Руни забил 249 мячей в 543 матчах. Из них – 179 голов в АПЛ, 22 – в Кубке Англии, еще 5 – в Кубке Лиги и 1 – в Суперкубке. В еврокубковых турнирах на счету англичанина 39 голов, еще 3 он забил на Кубке мира среди клубов.

    Интересно, что у Бобби Чарльтона забито 249 голов в 758 матчах, но он пока еще остается лучшим бомбардиром «МЮ» в чемпионате Англии (199 мячей). Правда, сыграл он пока на 224 игры в домашнем турнире больше, чем Руни.

    Вот как выглядят все голы, забитые Уэйном Руни:

    Полуфинальный матч Кубка английской Лиги «МЮ» – «Халл» начнется сегодня в 23 часа по Москве. У Руни есть шанс уже сегодня ночью выйти на чистое первое место по количеству голов за клуб.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру, redcafe.net
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 7
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 12 января 2017, 00:05

      мой кумир!!!Рунька просто монстро)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 11 января 2017, 21:46

      Легенда.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto 10 января 2017, 17:00

      было бы зачотно если Руни смог еще 200 матчей за МЮ скатать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 10 января 2017, 15:52

      И сегодняшний матч, конечно же, никто не покажет по тв...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +175

      Seamus > PFC CSKA MOSCOW 10 января 2017, 21:48

      По Евроспорту1 будет трянсляция

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 10 января 2017, 14:47

      Руни вперед

      2
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