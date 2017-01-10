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  • Инфографика. Как Руни стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ»

Инфографика. Как Руни стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ»

Итак, Руни забил 249 мячей в 543 матчах. Из них – 179 голов в АПЛ, 22 – в Кубке Англии, еще 5 – в Кубке Лиги и 1 – в Суперкубке. В еврокубковых турнирах на счету англичанина 39 голов, еще 3 он забил на Кубке мира среди клубов.

Интересно, что у Бобби Чарльтона забито 249 голов в 758 матчах, но он пока еще остается лучшим бомбардиром «МЮ» в чемпионате Англии (199 мячей). Правда, сыграл он пока на 224 игры в домашнем турнире больше, чем Руни.

Вот как выглядят все голы, забитые Уэйном Руни:

Полуфинальный матч Кубка английской Лиги «МЮ» – «Халл» начнется сегодня в 23 часа по Москве. У Руни есть шанс уже сегодня ночью выйти на чистое первое место по количеству голов за клуб.

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Руни Уэйн
Комментарии (6)
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GladiaGOL
1484048821
Руни вперед
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PFC CSKA MOSCOW
1484052729
И сегодняшний матч, конечно же, никто не покажет по тв...
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Benifacto
1484056821
было бы зачотно если Руни смог еще 200 матчей за МЮ скатать
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SKS6891
1484160378
Легенда.
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MU-fanatic
1484168718
мой кумир!!!Рунька просто монстро)))
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