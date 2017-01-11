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Феерия звезд, танцы и другие причины, почему нельзя пропустить Кубок Африки

Все лидеры там

Чтобы полностью осознать, сколько крутых игроков из европейских клубов поедут на Кубок Африки, прикинем цифры. Из АПЛ туда отправятся больше 20 футболистов, из Лиги 1 – около 30. Германия, Испания и Италия потеряют примерно по 10. Почти 80 топовых звезд прибудут на родной континент, чтобы порубиться друг с другом. Европейские чемпионаты обеднеют без Мареза, Обамеянга, Салаха, Мане и других футболистов, которыми мы восхищались еще осенью. Обамеянг, кстати, еще до турнира успел отличиться. Габонец явился на церемонию вручения приза лучшему игроку Африки в спортивных штанах, потому что авиакомпания потеряла его багаж. Обладателем награды при этом стал Марез.

Всего на турнире выступят 16 команд, разделенных на четыре группы. Сборной Сенегала со звездным Мане предстоит сыграть против Алжира с атакой из игроков «Лестера». Ганские братья Айю сразятся против Салаха в сборной Египта. Есть здесь и сборная Кот-д’Ивуара, с которой сборной России предстоит играть товарищеский матч в марте. Кубок Африки продлится чуть больше половины месяца и пройдет в параллель с европейскими чемпионатами. Многим клубам придется обходиться без главных звезд, поэтому зимнее трансферное окно может получиться активнее обычного.

Необычный футбол

Африка и игроки оттуда необычны сами по себе. Вспомните, как сборная Гана требовала самолет денег, чтобы играть на чемпионате мира. Перед Кубком Африки-2017 разгорелся новый скандал. Некоторые футболисты отказались ехать на турнир и представлять там свои сборные. Особенно отличились камерунцы Матип и Ньом, которым слишком понравилось выступать в АПЛ. За отказ от игры на Кубке Африки ФИФА может дисквалифицировать футболистов, а на их клубы наложить денежный штраф.

Стиль игры в Африке тоже интересен. Выносливостью и скоростью здесь никого не удивишь, поэтому голы забиваются только из-за ошибок. «Сложно победить на Кубке Африки, но ключи к успеху известны всем. Нужно слаженно защищаться на протяжении всего матча. Одним талантом тут ничего не достичь», – рассказывает полузащитник сборной Алжира Сафир Таидер. Его команду, как и сборные Кот-д’Ивуара и Камеруна, называют в числе главных фаворитов предстоящего Кубка Африки.

Танцуют все

Африканский футбол привлекает особой атмосферой на трибунах, хотя даже там между болельщиками бывают неприятные стычки. В полуфинальном матче предыдущего розыгрыша турнира болельщики сборной Ганы столпились за воротами, прячась от бутылок и тарелок, прилетавших от фанатов Экваториальной Гвинеи. Тренеру сборной Ганы Аврааму Гранту со стороны трибун тогда достались несколько зажигалок. Однако такая агрессия – редкость. Обычно на африканских аренах просто весело и круто, чего не скажешь, например, о пустых стадионах в РФПЛ.

В общем празднике участвуют и футболисты. Танец голкипера ДР Конго Кидиабы, празднующего голы своей команды, можно вообще запускать рекламой Кубка Африки. Этот же голкипер, кстати, развлекал окружающих исполнением сальто перед серией пенальти на одном из турниров. Полевые игроки же стараются красиво забивать. Вот таким шедевром на Кубке Африки-2015 отметился ганец Кристиан Атсу. Исполнять подобные фокусы в Европе у него пока не получается.

Трансферные смотрины

Не всех игроков можно найти через Football Manager или скаутские базы. Следить за африканским футболом селекционным службам топовых европейских команд бывает сложно. Кубок Африки – турнир, где можно отсмотреть всех потенциальных новичков, не тратя на это кучу бесполезных часов. Для африканских сборных это соревнование является престижным, поэтому все футболисты выкладываются на полную. Здесь можно увидеть таланты и предсказать возможные переходы.

Вот только особенность менталитета абсолютно всех представителей африканских сборных – игры за сборную им часто удаются лучше, чем выступление в клубе. Камерунский форвард Клинтон Н’Жийе почти не забивал за «Лион», но своей игрой в сборной убедил скаутов «Тоттенхэма» в нужности своего трансфера. Сейчас англичане ошибку поняли, сослав нападающего в аренду в «Марсель». Но потраченные деньги уже не вернуть.

Альтернативы нет

«Я бы хотел остаться в «Ливерпуле» и продолжать приносить команде пользу. Но в клубе должны меня понять. Сенегал – моя страна, которую я мечтаю представлять», – говорит полузащитник «Ливерпуля» Садье Мане. Турнир, талисманом которого будет черная пантера с именем Самба, для африканских игроков все-таки важнее, чем обыденные и приевшиеся игры европейских чемпионатов. Для зрителей Кубок Африки интересен тем, что другого крутого футбола в ближайшие несколько недель маловато.

Еврокубки вернутся только в середине февраля. Российский чемпионат вообще возобновится в марте. Встречи «Лестера» и «Ливерпуля» против «МЮ» и «Челси» – главное из того, на что можно посмотреть вместо Кубка Африки. Но даже эти вывески не скрасит отъезд африканских футболистов, матчи с участием которых на их родной земле могут получиться даже веселее и интереснее.


Кубок африканских наций Африка
Комментарии (5)
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Cant Stop
1484129697
будем смотреть!
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Des79
1484159033
Всегда смотрел этот турнир с большим удовольствием, думаю в этот раз он произведет так же хорошие впечатления!!!
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mihail200606
1484163164
групповой турнир там , как правило, скучный... с плей офф начинается повеселее
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Михайловский Технарь
1484232393
поскорее бы уже начался)
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alex-76
1484442353
А где смотреть, кто его показывает?
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