Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Как в 19 лет разрушить карьеру из-за пары мерзких твитов. Самая жуткая история последних дней

Как в 19 лет разрушить карьеру из-за пары мерзких твитов. Самая жуткая история последних дней

27-летний полузащитник «Борнмута» Гарри Артер пережил вместе с женой год назад настоящую трагедию – их новорожденная дочь Рене умерла сразу после родов. «Я все еще думаю о ней каждый день, – признался футболист в недавнем интервью. – Возможно, она смотрит сейчас на меня, а я стараюсь с каждым днем быть лучше, ведь она бы тогда гордилась мной».

Артер – один из основных футболистов «Борнмута», фактически незаменимый для клуба игрок, который, несмотря на этот ужас, не снизил требований к себе. Бывали истории и хуже, когда Джейка Ливермора – полузащитника «Халла» – поймали на кокаине. Когда разузнали в чем причина – решили дать шанс. У Джейка при родах умер сын, и футболист не смог с этим справиться. Но наказание отменили, а Ливермор перезагрузил карьеру и помог «Халлу» выйти обратно в АПЛ. Не так давно у него родился сын, и все снова стало хорошо.

Это история про людей, которые находят в себе силы, как Артер и Ливермор, и про тех, которые вообще непонятно что забыли в цивилизованном обществе. Как Альфи Баркер, 19-летний игрок клуба «Кодикот», арендованный из полулюбительской команды «Хитчин Таун». Будучи фанатом «Арсенала», Баркер написал в Twitter по итогам матча «Борнмут» – «Арсенал», где хозяева обидно упустили победу, самому Артеру: «Ну, по крайней мере, ты не потерял ребенка». И добавил: «Столько надежд и такое разочарование. Прямо как за те девять месяцев». С явным намеком на несчастье семьи Артера.

Конечно, потом последовали глубочайшие извинения, но совсем не сразу. Впрочем, это уже ничего не решало. «Хитчин» моментально разорвал соглашение с футболистом, сопроводив это специальным заявлением о том, что клуб не собирается связывать свою судьбу с игроком, который ведет себя столь безответственно и асоциально. На счету Баркера – 20 голов в 17 матчах за «Кодикот», в Twitter которого после этого происшествия тоже появилось специальное сообщение в клубе потрясены случившимся, и обратно игрока не ждут. Как раз в это время речь шла о возможном переходе в клуб «Стотфолд». После этой истории, ясное дело, «Стотфолд» в срочном порядке свернул переговоры.

Общественная реакция представляла собой смесь недоумения, шока и полнейшего ужаса – даже в современном мире неадекватность через Интернет еще кого-то поражает. Но не всех. «Эта ситуация никак меня не удивила, – написала одна из девушек. – Поскольку Альфи – самый отвратительный человек из всех, кого я когда-либо вообще знала. Это настоящее чудовище».

Позже Баркер попытался найти слова своему поступку. «Я был сильно раздражен, когда «Арсенал» проигрывал 0:3. Плюс еще пара бутылок пива сделала свое дело. Понятия не имею, почему досталось именно Гарри Артеру. Это был настоящий момент безумия, худшее, что я сделал в своей жизни, это так непохоже на меня. Честно, я совершенно не понимаю, как я вообще на такое решился. Расторжение соглашения с «Хитчин»? Они все сделали правильно. Я принимаю это решение».

Возможно, Баркер еще будет играть в футбол на своем любительском уровне, но мечтать о карьере Джейми Варди ему уж точно можно перестать – в Англии этого парня просто не пустят далеко, поскольку об этой гнусной истории теперь известно всем. «Как отец, похоронивший четверых детей, я б в любое время в любом месте встретился бы с Альфи. Ну и «обсудил» бы, что такого веселого ему померещилось в его же твитах», – говорится в одном из сообщений крепкого фаната «Эвертона». Похоже, многие бы даже заплатили за то, чтобы эта встреча произошла.

Хорошие люди всегда побеждают. Артер и его замечательная жена Ребекка с нетерпением ждут рождения дочери, это событие запланировано на февраль, сейчас Ребекка – на 32-й неделе беременности. Такие истории должны продолжаться так, как это произошло у Джейка Ливермора. По-другому и быть не может.

Англия. Премьер-лига Англия Борнмут Ливермор Джейк Артер Гарри
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sandutzu
1483614397
последние 2 фразы как лейтмотив всего написанного.
Ответить
Superviser77
1483614636
Баркер - малолетний долб...еб. Больше сказать нечего. Деткам Ливермора и Артера долгих лет жизни и здоровья.
Ответить
Des79
1483615121
Я тоже фанат Арсенала, но до такого опускаться! Болеть за команду надо а не люто ненавидеть соперников!!!!
Ответить
cskajeka
1483616036
Ну не тварь?! Я думал это нас с Украинцами разъединяют.. так мы себе такого не позволяем! а там..жители одной страны..
Ответить
cink urodov.
1483616760
Чтобы такое написать в твиттер,как нужно быть воспитанным и по каким правилам общества?человек не разделяет чувство горя или скорби,он не знает таких чувств,животное мелкое.
Ответить
SquazzaDew
1483622736
Не потеряно еще общество, когда не оставляют без внимания такие некрасивы поступки.
Ответить
KingofPiemont
1483630193
Может Баркер просто украинец? Украинцы постоянно бесчеловечно злорадствуют смертям российских граждан, только вспомните две авиакатастрофы (над Египтом и Ту-140 над черным морем)
Ответить
RusikLand
1483640078
Мыслей разных много) Да. Муд@к. Молодой. Дать шанс. Бомбардиру за статью +1)
Ответить
Simbirsk
1483646319
Вобще без коментариев!!! И никаких оправданий не может быть таким отмороженным
Ответить
TUMS
1483653551
Оборзевший мальчик.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+