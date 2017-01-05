Как в 19 лет разрушить карьеру из-за пары мерзких твитов. Самая жуткая история последних дней

27-летний полузащитник «Борнмута» Гарри Артер пережил вместе с женой год назад настоящую трагедию – их новорожденная дочь Рене умерла сразу после родов. «Я все еще думаю о ней каждый день, – признался футболист в недавнем интервью. – Возможно, она смотрит сейчас на меня, а я стараюсь с каждым днем быть лучше, ведь она бы тогда гордилась мной».

Артер – один из основных футболистов «Борнмута», фактически незаменимый для клуба игрок, который, несмотря на этот ужас, не снизил требований к себе. Бывали истории и хуже, когда Джейка Ливермора – полузащитника «Халла» – поймали на кокаине. Когда разузнали в чем причина – решили дать шанс. У Джейка при родах умер сын, и футболист не смог с этим справиться. Но наказание отменили, а Ливермор перезагрузил карьеру и помог «Халлу» выйти обратно в АПЛ. Не так давно у него родился сын, и все снова стало хорошо.

Это история про людей, которые находят в себе силы, как Артер и Ливермор, и про тех, которые вообще непонятно что забыли в цивилизованном обществе. Как Альфи Баркер, 19-летний игрок клуба «Кодикот», арендованный из полулюбительской команды «Хитчин Таун». Будучи фанатом «Арсенала», Баркер написал в Twitter по итогам матча «Борнмут» – «Арсенал», где хозяева обидно упустили победу, самому Артеру: «Ну, по крайней мере, ты не потерял ребенка». И добавил: «Столько надежд и такое разочарование. Прямо как за те девять месяцев». С явным намеком на несчастье семьи Артера.

Конечно, потом последовали глубочайшие извинения, но совсем не сразу. Впрочем, это уже ничего не решало. «Хитчин» моментально разорвал соглашение с футболистом, сопроводив это специальным заявлением о том, что клуб не собирается связывать свою судьбу с игроком, который ведет себя столь безответственно и асоциально. На счету Баркера – 20 голов в 17 матчах за «Кодикот», в Twitter которого после этого происшествия тоже появилось специальное сообщение – в клубе потрясены случившимся, и обратно игрока не ждут. Как раз в это время речь шла о возможном переходе в клуб «Стотфолд». После этой истории, ясное дело, «Стотфолд» в срочном порядке свернул переговоры.

Общественная реакция представляла собой смесь недоумения, шока и полнейшего ужаса – даже в современном мире неадекватность через Интернет еще кого-то поражает. Но не всех. «Эта ситуация никак меня не удивила, – написала одна из девушек. – Поскольку Альфи – самый отвратительный человек из всех, кого я когда-либо вообще знала. Это настоящее чудовище».

Позже Баркер попытался найти слова своему поступку. «Я был сильно раздражен, когда «Арсенал» проигрывал 0:3. Плюс еще пара бутылок пива сделала свое дело. Понятия не имею, почему досталось именно Гарри Артеру. Это был настоящий момент безумия, худшее, что я сделал в своей жизни, это так непохоже на меня. Честно, я совершенно не понимаю, как я вообще на такое решился. Расторжение соглашения с «Хитчин»? Они все сделали правильно. Я принимаю это решение».

Возможно, Баркер еще будет играть в футбол на своем любительском уровне, но мечтать о карьере Джейми Варди ему уж точно можно перестать – в Англии этого парня просто не пустят далеко, поскольку об этой гнусной истории теперь известно всем. «Как отец, похоронивший четверых детей, я б в любое время в любом месте встретился бы с Альфи. Ну и «обсудил» бы, что такого веселого ему померещилось в его же твитах», – говорится в одном из сообщений крепкого фаната «Эвертона». Похоже, многие бы даже заплатили за то, чтобы эта встреча произошла.

Хорошие люди всегда побеждают. Артер и его замечательная жена Ребекка с нетерпением ждут рождения дочери, это событие запланировано на февраль, сейчас Ребекка – на 32-й неделе беременности. Такие истории должны продолжаться так, как это произошло у Джейка Ливермора. По-другому и быть не может.