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Окупится ли стадион «Зенита»?
Окупится ли стадион «Зенита»?
Бомбардир.ру
1 января 2017, 10:00
21
Нет.
Россия. Премьер-лига
Россия
Зенит
Комментарии (21)
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Пастырь
1483258853
это был самый позорный проект по отмыванию денег.
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1
mihail1980
1483260283
окупится но не скоро
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1
BarStep
1483262035
Странный вопрос, это же спортивная арена, и вести речь про окупаемость спортивных сооружений - по крайней мере глупо, т.к. экономически выгодная составляющая по окупаемости любого проекта должна составлять не более пяти лет...
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1
Ужас Мудко
1483262644
Окупится.
Ответить
1
Vizual
1483263843
Как строился,так же и окупаться будет ;)
Ответить
1
alexandr1205
1483263899
Самая лучшая и лаконичная статья!!! Еще только год начался, а уже такие перлы! Так держать!!!
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4
udavMike
1483264123
Строили,строили,строили и,наконец,построили.Ура,товарищи!!!
Ответить
1
MadPampers
1483266941
Очередной непрофессиональный тролинг и хэйтерство Зенита, к тому же такое впечатление что кто-то просто воспользовался своим служебным положением и по синей лавке решил поугарать на популярном ресурсе, врядли на Чемпионате или СЭ вы бы могли такое увидеть..
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2
Karpathian
1483278188
Лучшая статья
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2
Apocalypse
1483291200
А разве Зенит строил стадион? Лол.
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