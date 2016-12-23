Руководство «Брондбю» устало от штрафов и придумало безопасную пиротехнику

Фанаты датского «Брондбю», клуба, который в 90-е обыгрывал «Баварию» и выступал в Лиге чемпионов, а сейчас чуть сдал позиции, очень любят устраивать пиротехнические шоу на матчах, за что «Брондбю» регулярно подвергается крупным штрафам, так как пиротехника на футболе в Дании запрещена.

Как поступить в такой ситуации? Датчане решили помочь своим фанатам и разработали специальную безопасную пиротехнику, которая, как они надеются, будет разрешена. Мало того, что у нее может быть разный окрас, ее температура настолько мала, что можно с легкостью провести рукой по пламени, эффект будет как от бенгальских огней, которые зажигают даже дети.

Таким образом, в «Брондбю» очень надеются, что эту штуку в датском футбол легализуют, и фанаты смогут свободно ей пользоваться, а сам клуб финансово не пострадает.