Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Руководство «Брондбю» устало от штрафов и придумало безопасную пиротехнику

Руководство «Брондбю» устало от штрафов и придумало безопасную пиротехнику

Фанаты датского «Брондбю», клуба, который в 90-е обыгрывал «Баварию» и выступал в Лиге чемпионов, а сейчас чуть сдал позиции, очень любят устраивать пиротехнические шоу на матчах, за что «Брондбю» регулярно подвергается крупным штрафам, так как пиротехника на футболе в Дании запрещена.

Как поступить в такой ситуации? Датчане решили помочь своим фанатам и разработали специальную безопасную пиротехнику, которая, как они надеются, будет разрешена. Мало того, что у нее может быть разный окрас, ее температура настолько мала, что можно с легкостью провести рукой по пламени, эффект будет как от бенгальских огней, которые зажигают даже дети.

Таким образом, в «Брондбю» очень надеются, что эту штуку в датском футбол легализуют, и фанаты смогут свободно ей пользоваться, а сам клуб финансово не пострадает.

Дания. Суперлига Европа Брондбю
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VGreen
1482495546
круто! молодцы! вместо того, чтобы ругаться и наказывать, придумали/хотят ввести то, что будет устраивать все стороны! респект такому руководству!
Ответить
Kugal
1482495796
Ну что ж пожелаем удачи !
Ответить
mauxa
1482500941
а как будут отслеживать, что это именно безопасная пиротехника, а не переделанная под неё обычная?
Ответить
mihail1980
1482501885
в маленькой стране додумались а в такой огромной россии ума не хватает
Ответить
007abdul007
1482504313
а у нас только запрещать могут
Ответить
Bronholm
1522598906
Идея неплохая
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+