«Они должны быть выше денег». Как Венгер вынуждает самых крутых игроков «Арсенала» уйти

Игроки хотят денег

В английской прессе ходят настойчивые слухи о том, что звезды «Арсенала» недовольны текущей зарплатой и требуют существенной надбавки. Нынешний оклад как Санчеса, так и Озила – это около 140 тысяч фунтов в неделю. Для сравнения, не блистающий в составе «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получает 290. Поговаривают, что чилиец и немец хотят как минимум сравняться с французом. Но в газетах мелькает и сумма в 384 тысячи – таких денег, по мнению большинства болельщиков «Арсенала», не стоит даже Месси. Впрочем, неожиданно главное здесь кроется даже не в том, сколько хотят получать Озил и Санчес – а в том, сколько сейчас получает Арсен Венгер.

В «Арсенале» уже долгие годы действует негласный принцип: никто не должен получать больше менеджера, т. е. самого Венгера. Французский специалист на данный момент имеет оклад в 165 тысяч. Поднять зарплату Озила и Санчеса до уровня тех денег, что получает Погба, – значит сломать потолок окладов, существующий в лондонском клубе на протяжении всей венгеровской эпохи. К слову, подобная уравниловка была и в «Манчестер Юнайтед» времен сэра Алекса (правда, на закате своей тренерской карьеры Фергюсон, по слухам, как минимум дважды нарушил финансовые принципы клуба – сначала в пользу Уэйна Руни, а затем в пользу Робина ван Перси).

Эта система уже в те годы выглядела архаичной, она рассыпалась от тлетворного дыхания времени, что и сделало поблажки Фергюсона вполне понятными и логичными. Мы живем в эпоху, когда забастовка игроков в «Челси» может уволить старого менеджера (Моуринью) и назначить нового (Конте). Игроки всегда являлись большими звездами, чем тренеры. И платить своим главным звездам по заслугам – естественное требование современного рынка. Вот только есть большие сомнения, что слово «современный» в полной мере подходит к Арсену Венгеру. «Мы платим столько, сколько можем себе позволить. Они должны смотреть на футбольную сторону вопроса и не думать о финансовой, быть немного выше денег», – говорит тренер «Арсенала» о сложившейся ситуации.

Венгер предпочитает платить одинаковую зарплату Алексису Санчесу и Тео Уолкотту, что само по себе абсурдно: звезда уровня Санчеса должна получать как минимум вдвое больше. Если эта одряхлевшая система наконец не рухнет, то лучшие футболисты действительно могут уйти. И все же представляется довольно очевидным, что одними деньгами Озила и Алексиса не удержишь. Хочешь купаться в золоте – всегда можешь уехать в Китай (у Санчеса, кстати, прямо сейчас лежит на столе китайское предложение о 400 тысячах фунтов в неделю). Однако аппетиты амбициозных футболистов измеряются не только размерами оклада.

Игроки хотят трофеев

Как мы все помним, «Арсенал» не знает победы в чемпионате Англии с 2004 года. Многие молодые фанаты «канониров» вообще не представляют себе, что такое борьба за титул чемпиона. В свою очередь, и Озил в «Реале», и Санчес в «Барселоне» всегда боролись за самые высокие места. Более того, Озил становился чемпионом мира со сборной Германии, Санчес – дважды выигрывал Копу со сборной Чили. Они – игроки, приученные к победам. «Арсенал» явно не удовлетворяет подобным амбициям, и, если дело в этом, а вовсе не в деньгах, то Арсену Венгеру будет стоить огромного труда убедить своих звезд подписать с клубом новые контракты.

В таком случае многое будет зависеть от тех предложений, которые Озил и Санчес получат от других клубов. Если Алексиса позовут в «Ман Сити» (где, кстати, и с деньгами полный порядок), то он вполне может пойти по стопам Самира Насри и Робина ван Перси, переехав в Манчестер за титулами. Если же с предложением выступит условный «Ювентус», то чилиец, возможно, и передумает покидать Лондон: как ни крути, а возвращение в Серию A – это в любом случае основательный шаг назад.

Предположение о том, что Алексиса и Озила не удовлетворяют именно спортивные амбиции «Арсенала», выглядит очень правдоподобным. Особенно это касается чилийца: одно его поведение на поле в каждом матче говорит о том, что перед нами – прирожденный победитель. Довольствоваться местом в четверке и завоеванием второстепенных кубков он точно не будет.

Игроки хотят ухода Венгера

Вполне возможно, что и Озил, и Санчес видят в «Арсенале» потенциально очень сильную команду, пригодную для завоевания трофеев. Не устраивает их одно – главный тренер. Они явно не слепы и прекрасно видят на примере «Челси» и Конте, что для создания боеспособного коллектива, который действительно сможет бороться за чемпионство, достаточно одного межсезонья и пары покупок. В команду приходит сильный тренер с новыми идеями – и она преображается (спросите болельщиков «Ливерпуля» – что они думают о приходе Юргена Клоппа?). В этом смысле чрезвычайно важным пунктом в продлении контрактов с Озилом и Санчесом является возможный уход Арсена Венгера из «Арсенала» в мае 2017 года.

Если Венгер действительно собрался на покой, то внутри клуба, скорее всего, об этом знают – и, скажем, исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис может пообещать своим звездам существенную прибавку к зарплате плюс нового тренера уже через полгода. Правда, для этого Газидису нужно быть тем человеком, кому под силу действовать в обход главного тренера, в чем есть большие сомнения (Венгер по-прежнему приносит в казну клуба большие деньги и пользуется доверием – пошатнувшимся ли? – владельца «Арсенала» Стэна Кронке). Если же такой человек в клубе существует, то схема «Венгер уходит – звезды остаются» становится вполне реальной.

Почему это важно

Ситуация с контрактами звезд «Арсенала» в любом случае любопытна. Лондонский клуб находится сейчас на настоящем перепутье. Продажа хотя бы одного из парочки Озил-Санчес станет для руководства «канониров» невосполнимой имиджевой катастрофой, откатом на пять лет назад, когда «Арсенал» был типичным олсоураннером и даже не изображал борьбы за чемпионство. Выбирать, возможно, придется между Арсеном Венгером, который работает в клубе вот уже 20 лет, и двумя лидерами, которые делают игру команды здесь и сейчас. По сути, это выбор между тем, чтобы жить прошлым, и тем, чтобы признать настоящее. Прошлое требует того, чтобы Венгер остался, а «строптивые» игроки ушли. Настоящее трубит об обратном: Арсену пора на покой, а «Арсеналу» нужно набрать в грудь воздуха и наконец-то заглянуть в будущее – туда, где Санчес, Озил и условный Диего Симеоне вовсю сражаются за золотые медали АПЛ.

«Арсенал» Венгера, «Юнайтед» Фергюсона, «Челси» Конте и другие самые длинные победные серии в АПЛ