«Мне советовали пить вино, чтобы согреться». Интервью африканца, который покоряет постсоветское пространство

– Говорят, что в «Оренбурге» никто не говорит по-французски. Даже переводчика нет.

– Нет, но английского языка хватает. Когда я пришел в команду, сразу узнал, кто и как говорит по-английски, вот с ними и общаюсь большую часть времени. Сразу начал болтать с Жуничем Ивицей, мы соседи по комнате – он говорит и по-английски, и по-русски.

– Вам не скучно?

– Немного тяжело. В магазин просто так не сходишь, иногда и с партнерами сложно друг друга понимаем. Кое-как по-английски общаемся. С тренером – все просто, потому что основные футбольные термины я понимаю по-русски, но, если он мне говорит что-то сложнее терминов, то кто-нибудь из команды переводит по-английски.

– Знаете ли других ивуарийских футболистов, игравших в РФПЛ?

– Знаком с Ласина Траоре, который сейчас в ЦСКА. Мы выросли в одном районе. Можем перекинуться парой слов во время матча, в основном о футболе или о каких-то новостях из Кот-д’Ивуара. Знаю, что Сейду Думбия был здесь звездой, но мы с ним лично, конечно, не знакомы, я из другого поколения.

– Как вам погода в Оренбурге? Каково играть, когда летом температура от плюс 35, а зимой – от минус 10?

– Тяжеловато. Недавно уже было минус 16-17, правда, в Оренбурге это нормально переносится. Низкая температура, конечно, может сказываться на игре – мерзнет все, голова, ноги, руки. Но это только в начале матча так, потом привыкаешь и становится все равно. Гулять я особенно не люблю. Я привык фокусироваться только на футболе. После тренировок я дома, даже город пока толком не посмотрел и степь не видел.

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– У вас есть полный однофамилец Якуба Бамба, ивуариец 40 лет. Вы не родственники?

– Серьезно? Забавно, я впервые слышу о нем. Хотя тезок у меня очень много: много Якуб, много Бамб. В Кот-д’Ивуаре мое имя – одно из самых распространенных.

– Как вы начинали играть в футбол?

– Как и все молодые африканцы, на улице. Играли почти на любой поверхности, но в основном на песке. И всегда босиком. Это было даже лучше, потому что так мы отрабатывали технику, так лучше чувствуешь мяч. Посмотрите на ту же Бразилию, как там играют дети – на пляжах босиком. Потом я играл в школе, развивался, и меня заметили представители футбольных клубов. Тогда я стал больше концентрироваться именно на футболе, понял, что хочу заниматься именно этим. Сначала все было ради удовольствия.

– Вы же хотели стать врачом?

– Когда заканчивал школу, был выбор: исполнить свою мечту и стать футболистом или закончить учебу и стать врачом. У меня была возможность добиться своей главной цели и стать профессиональным футболистом, чем я и воспользовался.

– Чем Кот-д’Ивуар отличается от других африканских стран?

– Кот-д’Ивуар – большая страна, в которую приезжает множество иностранцев, в основном для того, чтобы вести тот или иной бизнес. Из соседних стран тоже съезжаются люди, и поэтому население Кот-д’Ивуара смешивается, появляется «микс» из разных культур, разных традиций. А отношение к футболу особенное: для многих футбол – это целая жизнь. Для молодых людей это любимый вид спорта, почти все играют в него на улицах, в школах и т. п. Во времена моей юности самым популярным ивуарийским клубом был «Асек Мимозас», откуда вышли потрясающие игроки (такие, как Яя Туре), поэтому у меня и моих сверстников была одна мечта – быть, как они.

– Яя Туре – и ваш кумир?

– У меня не было кумира в прямом смысле этого слова. То есть я никогда не хотел кого-то копировать или сходить с ума по кому-то. У каждого должен быть свой стиль игры. Но мне всегда нравилось, как играют Ривалдо и Роналдиньо.

– То есть в споре Месси и Роналду вы выберете Месси?

– Месси – гениальный игрок. А Роналду – хоть и великий, но не гениальный.

– Вы начали играть в большой футбол в 2011 году и сразу взял Кубок Кот-д’Ивуара. Бурно праздновали?

– Первый титул! Нереальная радость, мне же было всего 18-19 лет, мой первый год. До сих пор этим горжусь. Команда праздновала, но первым делом я поехал к родителям и отметил с ними – мне было очень приятно, что они гордились мной. Я приехал в квартал, где я вырос. Там меня встретили друзья и семья.

– «АСЕК Мимозас» воспитал многих талантливых игроков: Туре, Калу, Жервиньо, Эбуэ. Пересекались с кем-то?

– Пару раз я встречал Дрогба и Яя Туре, когда они играли в сборной Кот-д’Ивуара, – они тогда располагались на базе, которая принадлежала «АСЕК Мимозас». Но познакомиться так и не успел, это было сложно. С Траоре, как я уже говорил, мы знакомы с детства. Наши академии постоянно играли друг против друга. Как-то раз мы участвовали в турнире Абиджана, и в полуфинал вышли как раз наши академии. Мы тогда их уделали – 2:1. До сих пор это ему припоминаю.

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– И как вас занесло в Молдавию?

– После «Денгеле» я понимал, что нужно попробовать себя в другом чемпионате. Мне казалось, что молдавский чемпионат будет трамплином, чтобы закрепиться в Европе. Выходцам из Африки тяжело покинуть родину и сразу начать показывать хорошую игру в европейском клубе. А у меня выбора особенно не было.

– Какие были ощущения?

– Сначала вообще все было шоком. Жутким стрессом был сам факт, что я покинул свою страну, покинул Африку и оказался в каком-то новом мире. Я не знал местного языка, никто не знал моего языка, в этом состояла главная сложность. Плюс я оказался в такой стране, о которой никогда ничего не слышал. В Кот-д’Ивуаре знают про Англию, Францию, Россию и так далее, но почти не слышали про Молдавию. Поэтому почти все стало для меня открытием. Тем не менее, я начал адаптироваться и к образу жизни, и к особенностям чемпионата, и к своим новым партнерам. Повезло, что в команде были другие африканцы. Было не так одиноко, мы могли поговорить по-французски. Тогда я понял, как важно знать английский, и начал учить его.

– Как вас приняли болельщики?

– Поначалу было очень неловко, когда замечал, что все вокруг на меня пристально смотрят. Такие удивленные и любопытные взгляды. В Молдавии мало афроамериканцев. Потом я перестал обращать на это внимание и принял тот менталитет, который был в этом чемпионате и вообще вокруг.

Якуба Бамба (справа) в период выступлений за белорусский «Слуцк».

– Молдавия славится вином, даже ванны в санаториях делают.

– Вина там много. Помню, когда только приехал, мне было очень тяжело перестроиться на новую погоду – зимой в Молдавии холодно почти так же, как и в России. А я на тот момент привык жить в таком климате, где 30 градусов тепла всегда – это норма. И мне многие советовали пить вино, чтобы согреться. Но я не соглашался – вино не люблю. Хотя на улицах часто можно было встретить людей, стоящих с бутылками вина или пива в руках и пьющих из горлышка. Даже в автобусах люди так пили. Необычно.

– Как вы потом оказались в Беларуси?

– В «Саксане» у меня был хороший сезон, меня называли одним из лучших игроков лиги, и стали появляться предложения. А мне очень хотелось в еврокубки. «Слуцк» мог быть в Лиге Европы, и я согласился. Там я начал воспринимать слова на русском языке, но вообще очень многие говорили по-английски и общаться было просто. Первое выражение, которое я выучил на русском языке, это «Доброе утро». Потом были «лево», «право», «вперед», «назад».

– Но в Беларуси вы были недолго и вернулся в Молдавию – в «Зарю».

– За «Слуцк» я провел хороший сезон, клуб хотел, чтобы я остался, но у меня начались административные проблемы, которые было сложно урегулировать. Если бы я остался, мне пришлось бы провести очень много времени без футбола. Это страшно, потому что ты резко потеряешь в технике и развитии. Поэтому тогда я согласился на предложение «Зари», она также стремилась к еврокубкам, что стало важным фактором для меня. Тогда же мы взяли молдавский кубок. Праздник был у всего города (Бельцы – прим. ред.)! Кубок взяла маленькая и не очень знаменитая команда. Мы на автобусе с кубком в руках проехались по городу, навстречу выходили болельщики и простые жители.

– Были ли у вас в молдавских и в белорусской командах какие-то обряды посвящения?

– Не слышал, чтобы такое было где-то в Европе, например, во Франции. А в Кот-д’Ивуаре есть. В день первого матча новичка перед завтраком он должен спеть или станцевать для всей команды. Это обязательный обряд для всех. Я танцевал, но, надеюсь, нигде в интернете нет этого видео.

– В чемпионате России вас больше всего удивил снег?

– Снег был и в Молдавии, и немного в Беларуси. Здесь, конечно, похолоднее, но я уже почти привык. Даже к тому, что иногда приходится играть на снегу.

– В «Оренбурге» с вами играет Благо Георгиев, он очень религиозный человек. Какой он в жизни?

– Я видел, что он молится перед матчами, но это его личное дело, он никого ни к чему не призывал. Мы с ним, кстати, хорошо общаемся, он очень веселый парень. Например, он зовет меня очень мило – «Бамбулина». Понятия не имею, почему.

– Ну уж русский защитник Адесойе Ойетунджиевич Ойеволе вас точно учил нецензурным словам на русском.

– Пока нет, но вообще я какие-то слова и так понимаю. Особенно те, что часто звучат на поле. Какие слова? Я могу сказать, но это будет невежливо, вы же девушка. А вообще, мне кажется, в «Оренбурге» собрались очень хорошие игроки, мы все нашли общий язык и стараемся делать все ради результата. В раздевалке все постоянно смеются, шутят, кого-то подкалывают. Когда это происходит на русском языке, мне сразу кто-то переводит. Главный провокатор – (Дмитрий – прим. ред.) Андреев, наш капитан, он может развеселить любого. Прудников постоянно рассказывает какие-то анекдоты и всякое такое, причем объясняет их по-английски.

– Но дела у «Оренбурга» идут не очень хорошо.

– В начале чемпионата команде было очень тяжело, потому что попались сложные соперники – «Ростов» и ЦСКА. Клубы, с которыми новичкам вообще не хотелось бы играть. Потом команда начала постепенно восстанавливаться и набирать силу, показывать какую-то стабильность и прогрессировать. Со временем все наладится, мы сможем закрепиться в середине таблицы и остаться в Премьер-лиге.

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