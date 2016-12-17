АПЛ: дубль Ибрагимовича принес «Юнайтед» победу над «Вест Бромвичем» (ВИДЕО)

«Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2

Ибрагимович – 0:1.

Ибрагимович – 0:2.

«Сток Сити» – «Лестер» – 2:2

Боян Кркич (с пенальти) – 1:0.

Джо Аллен сделал счет 2:0. Затем Леонардо Ульоа отквитал один мяч, а Даниэль Амарти окончательно выправил бедственное положение «лис» – 2:2.

Но все это геройство было, конечно, во имя голландского художника.

Смотрите полный обзор матча:

«Кристал Пэлас» – «Челси» – 0:1

Диего Коста открыл счет после фланговой передачи Аспиликуэты – 0:1.

Обзор матча:

«Арсенал» Венгера, «Юнайтед» Фергюсона, «Челси» Конте и другие самые длинные победные серии в АПЛ