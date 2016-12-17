АПЛ: дубль Ибрагимовича принес «Юнайтед» победу над «Вест Бромвичем» (ВИДЕО)

«Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2
Ибрагимович – 0:1.
Ибрагимович – 0:2.
Боян Кркич (с пенальти) – 1:0.
Джо Аллен сделал счет 2:0. Затем Леонардо Ульоа отквитал один мяч, а Даниэль Амарти окончательно выправил бедственное положение «лис» – 2:2.
Но все это геройство было, конечно, во имя голландского художника.
Смотрите полный обзор матча:
«Кристал Пэлас» – «Челси» – 0:1
Диего Коста открыл счет после фланговой передачи Аспиликуэты – 0:1.
Обзор матча:
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