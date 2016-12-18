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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
Материалы

Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед

17.12.2016, Суббота, 20:30 мск Вест Бромвич, стадион Хоуторнс Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Премьер-лига, 17 тур Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
6 марта, воскресенье 19:00 Вест Бромвич 1:0 Манчестер Юнайтед
12 тур
7 ноября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 19:30 Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич
8 тур
20 октября, понедельник 23:00 Вест Бромвич 2:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
8 марта, суббота 16:45 Вест Бромвич 0:3 Манчестер Юнайтед
6 тур
28 сентября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 1:2 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Вест Бромвич 5:5 Манчестер Юнайтед
20 тур
29 декабря, суббота 19:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
28 тур
11 марта, воскресенье 18:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич
1 тур
14 августа, воскресенье 19:00 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
1 января, суббота 15:45 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед
8 тур
16 октября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 2:2 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
23 тур
27 января, вторник 23:15 Вест Бромвич 0:5 Манчестер Юнайтед
8 тур
18 октября, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Бромвич
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +367

    gigs84 17 декабря 2016, 21:46

    Моуринью - один из нескольких лучших тренеров современности. Когда же это до вас дойдёт! Если сомневаетесь - то посмотрите его достижения. Даже если он больше ничего не выиграет, то всё равно останется в числе лучших. У каждого тренера свои взгляды на то кто и где должен играть. И не надо его учить, пока вы не превзошли его достижения.
    Кстати великий Фергюсон, которого многие считают лучшим из лучших тренеров, не разу не смог выиграть у Моуринью. Около 12 встреч они провели. Половина ничьих, половина - поражений. Так что делайте выводы.

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    Рейтинг: +95

    demir301 17 декабря 2016, 21:45

    35 лет,а играет каждые 90 минут ,просто нет слов

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    Рейтинг: +3945

    XaXatyn 17 декабря 2016, 20:44

    Говорю сразу я большой фанат МЮ , но Моуринью мудак ! Маттео Дармиан очень не плохо играет ! Маур его хотел слить , сейчас же он у него в каждом матче играет !

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    Рейтинг: +997

    egrrr 17 декабря 2016, 20:32

    на ничью поставил, МЮ мощная командно сырая

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    Рейтинг: +504

    alex-76 17 декабря 2016, 17:58

    Удачи ВБ!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 17 декабря 2016, 15:14

    Поставил на Манчестер!!!

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