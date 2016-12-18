Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед

Моуринью - один из нескольких лучших тренеров современности. Когда же это до вас дойдёт! Если сомневаетесь - то посмотрите его достижения. Даже если он больше ничего не выиграет, то всё равно останется в числе лучших. У каждого тренера свои взгляды на то кто и где должен играть. И не надо его учить, пока вы не превзошли его достижения.
Кстати великий Фергюсон, которого многие считают лучшим из лучших тренеров, не разу не смог выиграть у Моуринью. Около 12 встреч они провели. Половина ничьих, половина - поражений. Так что делайте выводы.
|29 тур
|6 марта, воскресенье
|19:00
|Вест Бромвич
|1:0
|Манчестер Юнайтед
|12 тур
|7 ноября, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Вест Бромвич