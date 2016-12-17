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Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 декабря 2016
Вест Бромвич
17.12.2016, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
5'
З. Ибрагимович
56'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Замена
К. Смоллинг
️️️️
А. Эррера
Желтая карточка
К. Брант
87'
84'
Замена
М. Феллайни
️️️️
У. Руни
Замена
Д. Леко
️️️️
Н. Шадли
82'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
М. Филлипс
81'
77'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Лингард
Замена
Д. Моррисон
️️️️
К. Доусон
74'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
65'
65'
Желтая карточка
М. Рохо
57'
Желтая карточка
Д. Лингард
56'
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
У. Руни
Желтая карточка
К. Доусон
49'
24'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
5'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Д. Лингард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
25
Мэтт Филлипс
ЛВ
22
Клаудио Якоб
ОП
24
Даррен Флетчер
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
11
Крис Брант
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
36
Маттео Дармиан
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
32
Уэйн Руни
ЛВ
21
Андер Эррера
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
8
Поль Погба
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Фостер
15
Доусон
36
Маколи
13
Ольссон
12
Ньом
22
Якоб
24
Флетчер
89
Шадли
25
Филлипс
11
Брант
23
Рондон
4-2-1-2-1
43
Де Хеа
25
Валенсия
5
Рохо
4
Джонс
36
Дармиан
21
Эррера
16
Кэррик
8
Погба
77
Лингард
32
Руни
11
Ибрагимович
15
Доусон
7
Моррисон
7
Моррисон
15
Доусон
89
Шадли
17
Леко
17
Леко
89
Шадли
25
Филлипс
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
25
Филлипс
21
Эррера
6
Смоллинг
6
Смоллинг
21
Эррера
32
Руни
25
Феллайни
25
Феллайни
32
Руни
77
Лингард
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
77
Лингард
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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