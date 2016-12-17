Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Раньери сравнил «Лестер» с ван Гогом

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери считает, что сложная ситуация в чемпионате может послужить толчком к улучшению игры команды.

    «Художники прошлого создавали свои лучшие шедевры, находясь в отчаянном положении – как ван Гог и многие другие. Иногда художники создают лучшие шедевры под давлением.

    Два года назад «Лестер» выдал отличную концовку чемпионата, потому что находился в отчаянном положении.

    Теперь нам нужно вернуться и быть отчаянными каждую секунду каждого матча», – сказал Раньери.

    В позапрошлом сезоне «Лестер», находясь в зоне вылета, выиграл семь из девяти последних матчей чемпионата, сумев сохранить прописку в АПЛ. Сейчас после 16 туров действующий чемпион располагается в четырех очках от зоны вылета.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2016 01:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 