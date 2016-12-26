«Да я трех слов связать не могу!». Самый крутой защитник этого сезона, которого купил «Спартак»

Его аккаунт в Instagram закрыт, вытянуть из него комментарий по матчу – большая удача: «Интервью? Да я трех слов связать не могу!» Борода, грузинский горящий взгляд, но джентльменское поведение на поле. Если Александр Селихов – это история о том, что таланты в России вырастают не только в топовых академиях, то Георгий Джикия – доказательство того, что у нас есть парни с характером.

Его путь до Премьер-лиги был коротким. В «Локомотиве-2» Джикии надоело вечное прозябание в ПФЛ, хотя тогдашний тренер Славен Билич был готов взять футболиста тренироваться с основой. Когда Ольга Смородская указала хорвату на выход, сменивший его Леонид Кучук на место центрального защитника взял Тараса Михалика. Джикия понял, что пора менять клуб и ушел в дзержинский «Химик».

Пример не самого многословного интервью Джикии.

В Дзержинске всегда приходилось туго. Условия в городе были далеки от московских, поскольку это одно из самых грязных мест на планете: «Я, когда приехал, увидел, что там одни заводы. Мусор можно было просто в окно выбрасывать – вид не сильно портился бы». Кроме того, команда играла отвратительно и шлепнулась на дно ФНЛ в сезоне 2014/15. Все ценные игроки тут же разбежались. У Джикии возник вариант с «Амкаром», который искал левого защитника на замену стареющему Петару Заневу.

Георгий поддерживал болгарина, но морально. Спустя несколько матчей он впервые появился на поле в красно-черной футболке, а в октябре прошлого года отчаянно мстил бывшему клубу – «Локомотиву». Тогда «Амкар» за месяц дважды сыграл на «Черкизово» – в чемпионате и в Кубке. Первую игру с москвичами пермяки провалили, но зато во второй встрече именно пушечный удар Джикии принес гостям победу в 1/8 финала Кубка.

В прошлом сезоне «Амкар» дошел до полуфинала Кубка и занял 10 место в чемпионате, а Джикия провел свыше 20 матчей. Летом по бесплатному трансферу в «Динамо» ушел защитник-ветеран Белоруков, Бутко вернулся в «Шахтер», и «Амкар» остался без ключевых игроков в обороне и лишних денег.

Гаджи Гаджиев понимал, что бюджет останется без подзарядки, и затеял внедрение модной тактики «в три центральных», максимально задействовав весь имеющийся у него ресурс. В центр обороны вышли Конде, Джикия, Занев (Черенчиков), а Милькович и Идову взялись за фланги. Выбор Джикии был самым неочевидным.

При явных заслугах Александра Селихова, именно Джикия стал игроком, скрепившим защиту «Амкара». Негабаритный (183 см и 76 кг) игрок отчаянно рубится с оппонентами: делает в среднем 3,3 перехвата, 6 выносов и выигрывает 65% единоборств за матч. Мощная серия «Амкара», который за полсезона не пропустил ни одного мяча дома, – главный итог новой тактики. С организацией атак пока сложнее. Джикия держит точность передач на уровне 76.8%, что объясняется системой нападения через дальний пас. При этом сам защитник уже успел за 16 игр забить гол и отдать результативную передачу. Эти действия принесли команде три очка в Грозном против «Терека» и один балл в Москве против ЦСКА.

Многим в Джикии видится «новый Игнашевич»: сильный удар, лидерские качества и цепкость в каждом моменте позволяют сравнивать двух игроков. Учитывая вариант с Грузией, Станислав Черчесов при первой же возможности вызвал Георгия в сборную России. Цифры поддакивали: статистика Джикии в клубе круче, чем у всех защитников национальной команды. Однако дело здесь не только в цифрах: футболист уверен в себе, качественно закрывает свою зону и вселяет ту же уверенность в партнеров. Нередко были случаи, когда Джикия в «Амкаре» проявлял себя как универсал, играя с разных флангов, а временами и вовсе поднимался в полузащиту. «На самом деле, я готов играть везде, куда меня поставят», – говорит о себе сам футболист.

Что касается гражданства, то игрок относится к этому вопросу прагматично: «Пока еще я не готов менять паспорт и становиться в России легионером. Шансов попасть в топ-клуб с российским паспортом раз в 5 больше». По этому поводу он консультировался с Гаджиевым, который устаканил в голове игрока простую мысль: сборная России – это все-таки престижнее, чем команда Грузии (хотя из тамошней федерации ему звонили уже несколько раз).

«У нас с Селиховым одна цель – сыграть на чемпионате мира-2018», – говорил осенью Джикия. Селихов ушел в «Спартак» в том числе потому, что осознавал: рвануть в состав сборной оттуда будет куда проще. Джикия тоже близок к Москве, причем может выбирать между «Спартаком» и «Локомотивом». Как-то у него спросили: средний европейский клуб или «Локомотив»? «Конечно, выберу «Локомотив», – признается Джикия. – Я с детства за него болел, это мое личное. Да и бабки одни и те же. Ну это так, шутка».

Юрий Семин был в нем заинтересован, но «Спартак» сработал эффективнее.

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