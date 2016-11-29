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  • «Город Москва – фактический хозяин «Торпедо». Почему умирает великий клуб, о котором все забыли

«Город Москва – фактический хозяин «Торпедо». Почему умирает великий клуб, о котором все забыли

Уроки прошлого

– Э! Кто так бьет?! – карикатурный мужчина за тридцать критиковал игроков перед матчем «Торпедо» и «Рязани». – Мяч учись принимать! Я сейчас выйду и лучше сделаю.

Футболисты на поучения реагировали спокойно. В ПФЛ любое внимание публики приятно. Встречаются на стадионах одни и те же, поэтому все друг друга знают. Фрики ценятся даже больше. Клубы ПФЛ не волнуются о телекартинке, и условный «Витек» – дополнительное развлечение. «Торпедо» старается развлекать зрителей не только возможностью наорать на игроков. Матч против «Рязани» был приурочен к столетию «Завода имени Лихачева». Празднование получилось смазанным, потому что отмечать пришлось на арене академии «Спартака» в Сокольниках. Аренда стадиона имени Эдуарда Стрельцова клубу давно не по карману. В честь «ЗИЛа» болельщики могли выиграть десять игровых маек футболистов «Торпедо». Участие в конкурсе принимали чуть больше трехсот человек, хотя средний билет на игру «Торпедо» стоит 200 рублей.Инициатива понравилась не всем: «На футболки у них деньги есть, а на все остальное – нет».

«Торпедо» сейчас как Советский союз. Молодежь о нем слышала краем уха. Старшее поколение, глядя на происходящее сейчас, с горечью вспоминает, что раньше трава была зеленее.

– Да у нас [в «молодежке»] вообще не было проблем: своя раздевалка, мячей в достатке. Все было почти как у основного состава, – ностальгирует полузащитник Дмитрий Соколов. Он был в числе ярких воспитанников мощной академии «Торпедо». Начал играть в начале двухтысячных, когда бюджет клуба только начал худеть. – Из нашей команды суперигроком стал только Мамаев. Остальные либо в первой, либо во второй лиге играют. Сейчас и академии нет. Когда я уходил из «Торпедо» в 2008 году, мы уже все потеряли. Ушли тренеры, исчезла школа. Грубо говоря, из «Москвы» потом сделали «Торпедо».

В 2006 году Соколов стал привлекаться к играм основного состава. В том же сезоне «Торпедо» впервые в истории свалилось из Премьер-лиги. Павел Мамаев приглянулся ЦСКА, Соколов тоже мог стать «армейцем». Однако его контракт с «Торпедо» действовал еще три года, так что руководство повесило на игрока слишком высокий ценник. «Армейцы» отказались переплачивать, и Соколову пришлось пережить с «Торпедо» не только вылет в ФНЛ, но и дальнейший крах.

– Мы тогда играли на «Лужниках», лучшей арене страны на тот момент. Все, что необходимо, у клуба имелось. Мы не ездили искать врачей, потому что все решалось в момент. Питались и жили в гостинице при стадионе. Любой игрок мог остаться переночевать [в гостинице], если устал или неудобно было ехать домой. Можно было даже квартиру не снимать. Первые два года в первой лиге тоже все было на хорошем уровне, а потом все рухнуло – Алешин продал команду. Мне тогда было 20 лет, поэтому в ситуацию не вникал. Не в курсе, почему команда не заявилась во вторую лигу. Случился крах. Мы оказались в любительском футболе.

Соколов по бесплатному трансферу достался «Амкару», а «Торпедо» провело 2009 год в ЛФК. Хотя статус профессионального клуба удалось вернуть почти сразу, глобальные проблемы никуда не исчезли.

Вернуть нельзя забыть

Через четыре года надежда на возрождение все-таки появилась. «Торпедо», побарахтавшись в ФНЛ, вернулось в Премьер-лигу. Основной вклад сделал Александр Бородюк, но в сезон команда вошла уже без него. Фанаты «Торпедо» отмечали, что Бородюк ушел из-за невыплаченных премиальных. Дополнительно клуб не смог продлить соглашение с Олегом Власовым и гарантировать тренеру качественное усиление. «Это внутреннее дело клуба», – отказывался от комментариев тренер, подчеркивая, что к президенту «автозаводцев» Александру Тукманову у него нет претензий. То, что кошелек «Торпедо» не потянет Премьер-лигу, стало понятно уже осенью. Война между фанатами и руководством переросла в критическую стадию, футболисты страдали из-за долгов, хотя и удивляли старанием. Иногда доходило до крайних мер.

– На климате внутри коллектива и результатах сказалось все сразу. Финансовые проблемы, перипетии с болельщиками, с президентом, а где-то просто не добрали очков. Так и вылетели из Премьер-лиги. Если бы было большее желание у руководства, то все могло пойти и по-другому, – намекает полузащитник Семен Фомин. – История с выплатами денег тянулась еще год-полтора. Мне вот только недавно «Торпедо» все отдало. Команда тогда продолжала играть, хотя, конечно, иногда бойкотировала тренировки. Использовали это как крайнюю меру, чтобы добиться хоть каких-то подвижек.

Семен Фомин: «Бышовец нас сильно не гонял. Если дождик идет, лучше не тренироваться»

Опять рухнув из Премьер-лиги, «Торпедо» вернулось в коматозное состояние. Даже на ФНЛ не удалось наскрести бюджет. Тукманов объяснял, что клуб принадлежит Москве – с нее и спрос:

– Город – главный акционер нашего клуба, поскольку владеет контрольным пакетом акций «ЗИЛа». И его по праву можно считать фактическим хозяином команды. Но с каждым годом финансировать «Торпедо» становится все труднее и труднее.

Бороться за будущее «Торпедо» бросили даже радикально настроенные фанаты. Кому-то это стоило проблем с законом, кому-то просто надоело. В сегодняшнем составе «Торпедо» много молодежи, большинство опытных игроков всю карьеру болтаются между ФНЛ и вторым дивизионом. Голкипер Степан Сикач в 2008 году сыграл одну игру за «Терек» в Премьер-лиге, но закрепиться на высоком уровне не сумел. Одной из главных звезд считается бомбардир Азамат Гонежуков. Шесть лет назад нападающий много забивал за питерское «Динамо», но большего так и не достиг. Тренировать «Торпедо» позвали Виктора Булатова, у которого по ходу прошлого сезона не пошли дела в тульском «Арсенале». В «Торпедо» у него пока складывается с переменным успехом. «Автозаводцы» идут в лидерах зоны «Центр», но «Авангард», «Энергомаш» и «Сатурн», кажется, более готовы к ФНЛ.



«Осталась только душа»

Полузащитник Дмитрий Соколов пропустил возрождение и второе падение, но все-таки вернулся спасать родной клуб. Таких энтузиастов осталось мало.

– Я хотел сюда перейти, когда «Торпедо» только вернулось в первую лигу. Не звали. Сейчас же понял, что накатался. Плюс жена беременна была, и из Москвы не хотелось уезжать. Сейчас я остался в команде, потому что пообещали задачу по выходу в ФНЛ. В нашей зоне нет таких явных лидеров, поэтому все еще возможно.

Далеко не лидер «Рязань» оказалась для торпедовцев сложным соперником. Матч получился нервным и напряженным, а о хозяйском настрое «Торпедо» пыталась напомнить только трибуна за воротами. «Парни, вы пришли на сектор, чтобы футбол посмотреть?! Просто стоять можно и в центре. Клуб должны поддерживать не пять человек. Активнее! Вкладывайте в «Торпедо» душу! Кроме нее у нас ничего и не осталось», – мотивировал на трибуне «заряжающий».

В начале второго тайма «Рязань» еще и забила. Прострелы Дмитрия Соколова до партнеров не доходили. Вскоре попросил замену еще и Гонежуков, получивший повреждение. Стало туго. Но в концовке хозяева все-таки навалились на «Рязань» командой и вытащили матч.

Что дальше

Через неделю был обыгран липецкий «Металлург», что позволило «Торпедо» остаться в числе лучших команд своей зоны. Команда набрала ход, но притормозила из-за погоды. Руководство ПФЛ перенесло два матча на весну. Какой она будет? В клубе опасаются будущего.

– Так жизнь продолжаться не может. «Торпедо» – клуб с большими традициями и армией болельщиков. Они не допускают мысли, что команды больше не будет. Есть уверенность, что сезон мы, конечно, доиграем. Но в нашей жизни нельзя ничего гарантировать на сто процентов. Сейчас мы выступаем в ПФЛ. Деньги на текущую деятельность есть. Задачу выхода в ФНЛ никто не снимал, – выступил вице-президент клуба Борис Игнатьев.

«Торпедо» по-прежнему ищет новых спонсоров, чтобы облегчить жизнь себе и игрокам. Но желающих взвалить на себя проблемы клуба, у которого нет ни стадиона, ни базы, ни одного ценного актива, кроме раздела «Достижения» в Википедии, по-прежнему нет. «Торпедо» так и существует под ежеминутным риском закрытия.
– Зарплату сейчас платят вовремя, хотя и деньги мы получаем не космические. Наше дело – быть честными перед самим собой. Опасения, что команда может перестать существовать, игроков волновать не должны. Мы должны выйти в ФНЛ, чтобы понимать, что со своей стороны сделали все возможное, – резюмирует Дмитрий Соколов.

Президент «Торпедо» Александр Тукманов в интервью «Бомбардиру» объяснил, что паники нет: «Ситуация финансовая в клубе стабильная. В рамках бюджета, который был утвержден акционерами перед началом сезона. Что касается поиска спонсоров, то он продолжается. Он ведется не только администрацией клуба, но и главным акционером команды. Когда будут результаты, вы о них узнаете.

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Россия. ПФЛ. Зона Центр Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (14)
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Par Mezan
1480407530
Был завод - была команда...Может, какие-нибудь нано-торпедоносцы начать выпускать?.. Удачи, пацаны!
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kiiriil19
1480411773
скорее бы в вышку вернулись такая раньше команда была((
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Strig
1480418590
Торпедо - символ эпохи СССР, а сейчас эпоха поклонения золотому тельцу
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egordonbass
1480420195
Искренне жаль Торпедо
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KB_Krasnogorsk
1480481195
Торпедо живи!!!
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Shaft
1480498695
Куда скидывать деньги им на лечение?
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Василий Зенитов
1480519124
торпедо живи
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headdevil
1480587778
Семшов, Зырянов, Кормильцев, Панов, Будылин, эх состав был в начале 2000-х... Пора писать петицию мэру Москвы.
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Tostao
1481743032
Тукманов, как написано в статье - чуть ли не жертва. На самом деле - один из главных виновников нынешнего положения. Клуб хотели купить, но этот чел главным условием ставил свое непременное и неизменное положение в команде как президента. Пусть лучше расскажет, как они дербандили квартиры в Доме ветеранов футбола.
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Timofeika06
1496746398
Живии
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