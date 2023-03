Драка фанатов на поле и гол вратаря. Чем запомнится октябрь в ПФЛ

О выходе хулиганов «Торпедо» и «Текстильщика» на новый уровень, новом «мордовском Витьке» в Батайске, судьбе Виталия Чилюшкина и преследовании Джамбулада Базаева – в октябрьском обзоре ПФЛ от «Бомбардира».

«Наши футболисты играют в конторах». Главный тренер «Коломны» обвинил своих игроков в сдаче игры

«Прежде всего, поздравляю «Солярис» с победой» – начал свою речь Александр Бодров. С виду обычная пресс-конференция ПФЛ: тесноватое помещение, обилие мебели и отсутствие микрофона. Однако дальнейшие слова повергли весь российский футбол в шок. «Наши футболисты играют в букмекерских конторах. Раньше я слышал, что в зоне Запад многие команды этим промышляют. И теперь стал реально верить в это» – заявил наставник «Коломны».

И тут на тренера вышел юрист Роман Лалаян. «Я обратился в международную букмекерскую контору Federbet и получил информацию, что 3-4 игрока «Коломны» и их родственники делали ставки на исход матча с «Солярисом». Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела» – сказал Лалаян. В прессу тут же просочилась информация, что Бодров совместно с Лалаяном готовит заявление в МВД на своих игроков.

Сам главный тренер «Коломны» опроверг связи с юристом. Однако история наверняка получит свое продолжение: Бодров и директор клуба вызваны в РФС. По итогам заседания станет понятно, откроется ли дело против игроков «Коломны» или же скандала удастся избежать.

«Забив» на футбольном поле. Как фанаты «Торпедо» и «Текстильщика» вывели разборки на новый уровень

Первый тайм, как всегда, не порадовал болельщиков «Торпедо» Владимир. Их вообще в последнее время мало что радует: команда впервые за долгое время очутилась в шаге от вылета в ЛФЛ. Не в силах больше наблюдать за мучениями игроков, один из зрителей побрел к гостевой трибуне, где располагались фанаты «Текстильщика». По ходу матча он сорвал их баннер и успел убежать на свою трибуну – благо стюардов и полицейских на стадионе практически не было.

Отжатый баннер, по слухам, и стал причиной бойни, устроенной в перерыве. «Мы снимали матч, в перерыве остановили камеру по центру, а ивановская команда почему-то направила камеру на свой сектор и снимала весь инцидент с самого начала. Возможно, представителям «Текстильщика»сообщили о готовящейся драке, и они все знали» – заявил пресс-атташе владимирского «Торпедо» Владимир Никольский.

Итог «махача», состоявшегося прямо на зеленом газоне, донельзя традиционный. Через минуту после начала бойни топтать поляну выбежал ОМОН, поваливший значительную часть фанатов. В это время один из хулиганов «Торпедо» в одиночку пытался вырвать второй баннер «Текстильщика». Однако на сей раз фанаты гостей успели прогнать владимирца.

Драка на футбольном поле стал настоящей отдушиной для местного болельщика. «Торпедо» и «Текстильщик» скатали удивительно скучную ничью – 0:0! Это было последнее набранное очко для «Торпедо». Следующие три матча владимирцы проиграли.

«В ЮАР могут в середине дня оставить без трусов». Интервью с бывшим игроком «Торпедо», уехавшим в Африку

Аналог «мордовского Витька» и новая звезда Ютуба. Веселая жизнь ростовского СКА

Середина первого тайма. Первое в истории батайское дерби шло своим чередом. Крайний хавбек СКА Евгений Лазарев после малейшего контакта рухнул на газон. Михаил Куприянов встал со своего места и властно пошел к своему игроку. «Лазарь, еще хоть раз упадешь, уберу с поля, б..!» – болельщики запомнили Куприянова как жесткого «каменного» защитника «Ростсельмаша» конца 90-х. За это Михаил даже получил приглашение в романцевский «Спартак». Став тренером, характер Куприянова ничуть не изменился.

Брутальный крик Куприянова слышал весь стадион «»Локомотив». Последние годы СКА проводит матчи в соседнем Батайске, где команда не особо прижилась. На дерби с песчанокопской «Чайкой» пришло 200 человек! Но абсолютно камерной обстановка не выглядит – всё благодаря аналогу «мордовского Витька» Олегу Зайченко. На каждом матче он кричит а-ля пожарная сирена. В прошлом году фанатское движение СКА отмечало 50-летнее появление Зайченко на стадионе: его крик в Батайске никого не удивляет.

Едва «пожарная сирена» Зайченко замолкла, как мяч получил Ростислав Солдатенко. Голкипер СКА крайне неточно выбил мяч на своего форварда. Однако снаряд, ударившись о газон, перепрыгнул вратаря «Чайки» и залетел в сетку – 1:0! «Теперь все меня в команде называют «звезда Ютуба». На самом деле я выбивал мяч на Аброскина, но сделал это очень неточно» – честно признался автор победного гола. «Это наш вратарь!» – с гордостью произнес стоявший рядом с ним мужчина в пуховике.

СКА набрал хороший ход. В последних 10 матчах ростовчане проиграли всего однажды, однако речь о выходе в ФНЛ уже не идет. Всему виной – ужасный старт.

На газоне снег, а под снегом лед. Суровые реалии ПФЛ в матче «Знамя Труда» – «Спартак» Кострома

Зима 2016 пришла в Орехово-Зуево необычайно рано. Уже в конце октября на дорогах города валялись огромные глыбы грязного снега. Не пощадил он и футбольное поле: зеленого газона здесь не видели уже две недели. Однако все шло к тому, что матч «Знамя Труда» – «Спартак» Кострома состоится.

Хозяева даже успели огласить стартовый состав. В нем вновь отсутствовал когда-то подававший большие надежды Виталий Чилюшкин. «Чилююю-ю-юшкин, ай да Чилюшкин!» – эмоции Черданцева после потрясающе проведенного матча «Локомотив» – «Сатурн» (0:1) до сих пор свежи в памяти подмосковных болельщиков. «Виталя – большой молодец! Думаю, его карьера сложится еще лучше, чем у меня» – этим словам Антонина Кински исполнилось шесть лет. Увы, с тех пор Чилюшкин шагает по карьерной лестнице исключительно вниз. Этот сезон Виталий начал в Орехово-Зуево – родном городе его жены Елены. Вратарь провел три матча, в которых пропустил 9 голов, и с тех пор тренер Чилюшкину не доверяет. Равно как и некогда талантливому форварду московского «Динамо» Антону Епихину.

Тренирует «Знамя Труда» Андрей Юрьевич Семин, что привлекает дополнительное внимание к команде. Семин-младший долгое время ходил в помощниках, а взяв управление в свои руки, пока не справляется с задачей. Его команда идет на последнем месте, подняться с которого можно было, победив «Спартак».

Матч с костромчанами так и не состоялся. «Слой снега на футбольном поле составлял 2-3 см, под снегом же был лед. Отскок мяча был совершенно непредсказуем, а оранжевая разметка моментально стиралась. На сегодняшний день стадион «Знамя Труда» не отвечает стандартам ПФЛ» – изложил инспектор матча. Отмена встречи «Знамя Труда» – «Спартак» усилила разговоры о необходимости возвращения российского футбола к формату «весна-осень».

«Мое преследование – политический заказ». Кто хочет посадить Джамбулада Базаева в тюрьму

Владикавсказская погода даже в середине ноября зазывает всех на футбол! Столбики термометров превышают 15 градусов тепла. Вот только желание игроков «Спартака» уйти на перерыв как можно скорее усиливается с каждым туром. Экс-«Алания» на днях умудрилась проиграть абсолютному аутсайдеру «Машуку-КМВ» – 0:2! И вот владикавказцы уже сами стоят на грани вылета в ЛФЛ.

Здорово подкосил команду и очередной скандал с финансовыми махинациями: директор ДЮСШ Джамбулад Базаев был обвинен в хищении 130 миллионов рублей. Бывшему любимцу публики светила уголовная ответственность по статье 160 УК РФ – растрата средств в особо крупном размере. «Эта статья предполагает корыстный умысел. Джамбулад же перечислил деньги на счет «Алании» и в тяжелую минуту спас команду» – прокомментировал обвинения адвокат Алан Баграев.

Защищать Базаева ринулись и болельщики «Спартака». «Посмотрите, какие потрясающие условия Джамбулад сделал для наших детей! Базаев полностью отдает себя нашему клубу. Даже если он что-то украл, пусть ему на здоровье будет» – заявил один из осетинских любителей футбола.

Как только дело готовилось подвергнуться широкой огласке, оно было тут же закрыто. Джамбулад Базаев был полностью оправдан судом. «Я делал все, чтобы сохранить Осетии команду «Алания». Абсолютно убежден, что преследование меня – не что иное, как политический заказ» – заявил директор ДЮСШ. Болельщики кивают в сторону Валерия Газзаева: по их мнению, экс-тренер делает все, чтобы окончательно убить футбол в Северной Осетии.

«Day Match!!!». Как поставить себя на смех двумя словами

«Лэт ми билд фром май харт» – так бы звучала фраза того или иного представителя «Домодедово», если бы тот вышел на подиум вместо Мутко. Здесь пытаются построить играющую команду с перспективой борьбы за ФНЛ. Соответствующе оформлен и твиттер: в нем представители «Домодедово» все чаще стараются общаться на английском. Но вот незадача – владение иностранным языком не является сильной стороной клуба.

«Day match!!!» – написал твиттер «Домодедово» перед домашней игрой с «Динамо-2». Вопиющая ошибка была немедленно подхвачена бдительными соперниками. «А что, если однажды все будут писать твиты только на английском?» – написал твиттер подольского «Витязя». «1,5 years before the WC. Time is short» – подхватило «Знамя Труда». «В туалет захотите на следующей неделе. Не через полтора года!» – ответ тверской «Волги» окончательно привел подписчиков в истерику.

«Day match» как-то не задался. «Домодедово» с «Динамо-2» скатали унылые 0:0 и остались в середине таблицы.

НациАнальный. 21-летний депутат-футболист ошибся в названии Института