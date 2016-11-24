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  • «Зенит» обыграл «Маккаби». «Краснодар» и «Зальцбург» обменялись голами. Ключевые моменты 5-го тура Лиги Европы

«Зенит» обыграл «Маккаби». «Краснодар» и «Зальцбург» обменялись голами. Ключевые моменты 5-го тура Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Фейеноорд».

Федор Смолов выравнивает положение в концовке матча. Ничья, которая позволяет «Краснодару» обеспечить себе место в плей-офф!

Даббур открывает счет в матче, воплотив в гол преимущество «Зальцбурга». «Краснодар» пока играет скованно и создает намного меньше своего соперника.

Стартовые составы на матч «Краснодара» и «Зальцбурга»

«Краснодар»: Крицюк, Налдо, Торбинский, Гранквист, Ахмедов, Калешин, Жоаозиньо, Перейра, Эбуэ, Каборе, Смолов.

«Зальцбург»: Вальке, Миранда, Упамечано, Самассеку, Даббур, Лазаро, Бериша, Ульмер, Гульбрандсен, Радошевич, Уисдом.

Кержаков забивает второй мяч в ворота «Маккаби». «Зенит» уверенно побеждает.

Открывает счет «Зенит». Под занавес первого тайма Кокорин отличился.

Составы команд на матч «Зенита» и «Маккаби».

«Зенит»: Лодыгин, Нету, Новосельцев, Хави Гарсия, Кришито, Жирков, Мак, Витсель, Джорджевич, Кокорин, Жулиано.

Запасные: М. Кержаков, Анюков, Ломбертс, Маурисио, А. Кержаков, Юсупов, Дзюба.

«Маккаби»: Райкович, Даса, Тиби, Филипенко, Бен Харуш, Игибор, Голаса, Медунянин, Бен Басат, Скарионе, Бен Хаим II.

Запасные: Даниэл, Альберман, Эезикель, Кьяртанссон, Бен Хаим I, Перец, Бенаюн.

Лига Европы Лига Европы Зенит Маккаби
Комментарии (3)
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polt
1480012633
Ростов:Бавария - футболище! Зенит:Маккаби - уё...бище!!!
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mik1954
1480054006
Зенит один и несет рейтинговые очки в общую копилку... халявщики, ау....
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pik54
1480088426
Зенит ели забел один.
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