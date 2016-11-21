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4 случая, когда чемпион первого круга не выигрывал РФПЛ

Сезон-2002

Чемпион первого круга: ЦСКА

Чемпион сезона: «Локомотив»

Расклад: к 16 туру они пришли вместе, набрав по 32 очка, даже разница мячей была одинаковой. ЦСКА по дополнительным показателям стоял выше. Красно-синие выбыли в Кубке УЕФА в первом же раунде, а «Локо» параллельно сражался в Лиге чемпионов. Серьезных провалов по ходу сезона никто не допустил: ЦСКА лишь пару раз подряд проиграл, а красно-зеленые отметились тремя кряду ничейными результатами. Лишь под конец «Локомотив» начал терять очки, а ЦСКА выиграл семь последних матчей

В итоге: во втором круге ЦСКА и «Локомотив» заработали еще по 34 очка и разыграли чемпионство в золотом матче, где одного гола Дмитрия Лоськова хватило для триумфа команды Юрия Семина.

Повторится ли сейчас: почему бы и нет. На данный момент нет в России никого сильнее «Спартака» и «Зенит», а отрыв от третьего места – гораздо более существенный, чем тогда. Пока наиболее вероятным видится сценарий, при котором оба клуба так и дойдут рядом друг с другом до финиша чемпионата. Жаль, что золотой матч отменили.

Сезон-2004

Чемпион первого круга: «Торпедо»

Чемпион сезона: «Локомотив»

Расклад: торпедовцы c Семшовым, Зыряновым и забивающим Пановым лидировали с 31 очком, на один балл отставал «Зенит», неподалеку летали «Крылья». «Локомотив» был позади на пять очков, ЦСКА на шесть («Спартак» вообще находился на 13 месте в трех баллах от вылета).

В итоге: в чемпионство «Торпедо» и «Крыльев» верилось слабо, «Зениту» еще было, пожалуй, рановато, а вот «Локомотив» вовремя выскочил из засады. Железнодорожники обыграли всех своих конкурентов – и ЦСКА, и «Зенит», и «Торпедо», и «Крылья», заодно поколотили «Динамо» со «Спартаком», а в концовке воспользовались осечками армейцев, которые тоже включились в чемпионскую гонку и за несколько туров до конца даже были в ней явными фаворитами. Состав пятерки сильнейших остался прежним, только «Торпедо» рухнуло с первого на пятое, а строчкой выше расположился «Зенит». Бронза уехала в Самару.

Повторится ли сейчас: если руководство «Спартака» психанет как на старте 2014-го или же конфликт подобный денисовскому случится в «Зените», тогда в чемпионскую гонку нынешнего сезона включится кто-то из преследователей. Но нынешние лидеры своей основательностью скорее напоминают как раз ЦСКА и «Локо» образца сезона-2004. Пока сложно себе представить, что «Спартак» и «Зенит», идущие на лигочемпионских позициях, вылетят с них следующей весной.

Сезон-2005

Чемпион первого круга: «Локомотив»

Чемпион сезона: ЦСКА

Расклад: «Локомотив» без отправившегося в сборную Юрия Семина финишировал в первом круге во главе таблицы, не проиграв ни одного матча и пропустив всего четыре гола! Преимущество в четыре очка над ЦСКА развилось еще круче – после 21 тура «Локо» опережал армейцев на целых девять баллов! А дальше красно-зеленые обидно вылетели из квалификации Лиги чемпионов и развалились на глазах.

В итоге: имея «минус девять» за девять туров до конца, ЦСКА умудрился оформить чемпионство досрочно. В рывке красно-синих нет ничего примечательного – брали свои очки, как и подобает солидному клубу. «Локомотив» же, потеряв еще и Дмитрия Сычева из-за тяжелой травмы, выиграл лишь один из восьми финишных матчей и пропустил вперед себя даже московский «Спартак», которого в том же 21 туре опережал на десять очков.

Повторится ли сейчас: определенная параллель все-таки есть, если вспомнить, что тогда во главе «Локомотива» и сейчас у «Спартака» – тренеры с очень небольшим опытом работы главными (Эштреков и Каррера), а у их главных конкурентов – матерые специалисты (Газзаев, Луческу). Но все свои шокирующие вылеты «Спартак» уже пережил в первой части сезона-2016/17, а на травмы лидеров будто бы и не обращает внимания, регулярно набирая очки. Словом, в обрушение подобно тому, что был у «Локо» – верится с большим трудом.

Сезон-2013/14

Чемпион первого круга: «Зенит»

Чемпион сезона: ЦСКА

Расклад: пока армейцы буксовали, места в тройке расхватали «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» – именно в такой последовательности с тремя очками между ними. ЦСКА же не мог справиться с проблемами по осени и шел четвертым, отставая от лидера аж на девять баллов. Чуть лучше сложилась ситуация перед зимним перерывом – «Зенит» и «Локо» опережали армейцев на шесть очков за 11 туров до конца. «Спартак» – на пять.

В итоге: ЦСКА очень досадно проиграл «Динамо» 2:4 в первой весенней игре, а затем выдал умопомрачительный отрезок из десяти побед подряд. «Спартак» выгнал Карпина и вывалился даже из зоны еврокубков, а «Зенит» и «Локомотив» до последнего тура пытались сдержать армейскую машину, но ничего из этого не вышло – команда Слуцкого возглавила турнирную таблицу после предпоследнего тура и в финальном матче сезона обыграла 1:0 «Локомотив».

Повторится ли сейчас: едва ли. ЦСКА не сможет повторить такой же рывок весной, уж слишком много у команды проблем. «Ростов» тоже очень хорош был по минувшей весне, но сейчас от лидирующей группы он серьезно отстает. Поверить во взлет «Краснодара» еще можно было бы, будь у его руля опытный тренер. «Терек» готов выиграть чемпионат по шоу на стадионе, но никак не по футболу, к тому же может в будущем лишиться Рашида Рахимова. Да и вообще, те 10 побед ЦСКА – уникальный трюк, который почти невозможно повторить.

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Локомотив Спартак Зенит Торпедо
Комментарии (9)
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MaxSpartakM
1479723091
Спартак первый Спартак чемпион
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ijgiz
1479724538
не надо забывать потусторонние силы - которые существенно влияют на положение
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panmon
1479724646
Будем посмотреть... (С) Сейчас Локо из засады выскочит :)
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prtcs
1479728532
Главное, как команды подготовятся на сборах, так что все еще впереди много интересного.
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Nesterenko
1479728771
Самое обидное было в 2005, великий паровоз потерял много очков осенью и потерял золото. В этом сезоне чемпионом станет Спартак, Зенит второй, Краснодар третий!!!
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MAE
1479731001
ждём 5- ый случай,в этом году!!
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kobra21
1479766208
Знаю одно Амкар Терек и Ростов ещё поваюют за Еврокубки.
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