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    Варди, женщины США или сборная Испании? Кто лучше всех исполнил «Манекен челлендж»


    3.5
    Голосов: 10
    17.11.2016 14:30
    Роналду, Варди, сборные Португалии, Бельгии, Испании и несколько ведущих клубов уже поддержали флешмоб «Манекен челлендж». «Бомбардир» выясняет, зачем его придумали, и оценивает выступление футболистов.

    «Манекен челленджу» нет еще и месяца, но он уже обладает невероятной популярностью. Запущен он был в начале ноября в американской школе из Джексонвиля (штат Флорида) и тут же попал под град лайков в Twitter (под сто тысяч). Проще простого проделать эту штуку в спортивной раздевалке, поэтому спортсмены с удовольствием поддержали флешмоб. Тем более что проводится он не ради какой-то демонстрации, а просто для веселья и создания правильной атмосферы в команде.

    Впрочем, первыми отметились баскетболисты «Кливленд», пришедшие в Белый дом по случаю победы в НБА, где даже задействовали первую леди Мишель Обаму.

    Футболистов этот вирус поразил очень быстро. По Интернету тут же разошелся ролик со сборной Португалии и Криштиану Роналду, стоящим посреди раздевалки. Естественно, в таких случаях гораздо сложнее минуту продержаться в какой-то необычной позе, чем замереть сидя. Пожалуй, сложнее пришлось Криштиану, Санчешу и Алвешу. В общем, неплохо, но сложных комбинаций хочется больше.

    Сборная Германии попробовала «Манекен челлендж» прямо за обеденным столом. Там необычных поз гораздо меньше, поэтому флешмоб вышел довольно скучным.

    У сборной Бельгии вышло дольше и разнообразнее, хоть Де Брюйне и моргнул при всех. Но в целом бельгийцы придумали больше различных положений, поэтому их выступление получилось интереснее. В соревновании, если б такое проводилось, Бельгия могла бы претендовать на лидерство.

    Впрочем, победу наверняка одержали бы испанцы – у них получилось круче всех, потому что практически каждый игрок был чем-то занят, а не просто сидел/лежал, уткнувшись в телефон.

    Игроки «Ювентуса» тоже отметились в тренажерном зале. Вышло коротко и скучновато.

    У Дортмунда тоже все довольно заурядно. Отметились и ладно.

    Игрокам «Сандерленда» пришлось посложнее. Позы у многих одинаковые, но не такие уж простые, чтоб оставаться в них на долгое время. В целом, особенного ничего, но получше, чем у топов.

    Молодежка «Ман Сити» (U23) тоже позировала в зале, но практически все положения у игроков зафиксированы, поэтому выступление вышло вполне обычным.

    В Париже подошли к процессу более творчески – откомандировали двух игроков в клубный магазин. Не все прошло гладко, не без шевелений и морганий, но зато нестандартный подход, за это – плюс.

    Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард организовали свой «Манекен челлендж». На один просмотр, не больше.

    А Джейми Варди, забив гол Испании, исполнил флешмоб прямо во время празднования. Теперь-то уж о «Манекен челлендж» узнали все.

    Напоследок – приятное бонусное видео от женской сборной США. И в других видах спорта выпуски «Манекен челлендж» прямо из женских раздевалок ожидаемо получили кучу восторгов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36

      veselyi87 26 ноября 2016, 04:29

      Фуиболисты Луча Владивосток самый топовый челлендж сделали , с пустыми кошельками))))

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 18 ноября 2016, 13:09

      Португалия лучше всех челенджнула)

      0
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      Рейтинг: +792

      JI e x a 17 ноября 2016, 21:10

      Варди и КО порадовали, конечно) молодцы) А так, женский челлендж, конечно, вне конкуренции_

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 ноября 2016, 19:46

      Ну не знаю, по мне одного просмотра достаточно, не обязательно всем это повторять

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 17 ноября 2016, 15:45

      Лучший флешбом был у Сборной России в матче с Катаром! :)

      11
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      Рейтинг: +177

      miklos > Totti11 17 ноября 2016, 15:49

      да, качественный )

      5
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      Рейтинг: +348

      343443 17 ноября 2016, 15:39

      «Манекен челленджу» нет еще и месяца, но он уже обладает невероятной популярностью.

      2
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