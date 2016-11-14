Самые богатые в футболе – игроки «МЮ», но еще круче зарабатывают баскетболисты. 5 итогов исследования о деньгах

Компания Sporting Intelligence провела исследование, которое затронуло 10 тысяч спортсменов в 333 клубах из 7 видов спорта и 17 самых богатых лиг, включая НБА, НФЛ, НХЛ, МЛБ (бейсбол), МЛС, футбольные чемпионаты Европы и Азии и даже крикетную лигу.

Лучшие зарплаты – в НБА

Два из тройки самых богатых клубов мира касаемо зарплат – баскетбольные, на это повлиял эффект Брексита, а также новый гигантский ТВ-контракт на 19 миллиардов фунтов на ближайшие девять лет. Лидирует «Кливленд», тройку замыкают «Клипперс», а на втором месте – бейсбольная команда «Нью-Йорк Янкис». Да что уж там говорить, больше половины в первой десятке самых высокооплачиваемых клубов занимают представители НБА – еще и «Портленд», «Мемфис», «Даллас» и «Орландо». Футбольных команд тут только три.

Год назад зарплаты баскетболистов в НБА составляли в среднем два миллиона фунтов в год, сейчас – 4,8 миллиона.

В футбольном мире больше всех платят в АПЛ

Среди футбольных самой высокооплачиваемой лигой на планете остается АПЛ, где в среднем игрок зарабатывает два миллиона фунтов в год или 48 тысяч фунтов в неделю. Интересно, что это практически в два раза больше средних заработков в испанской Примере. А вот как обстоят дела и в других топ-чемпионатах:

Пышнее всех кошельки у футболистов «МЮ»

«МЮ» занимает четвертое место в списке самых высокооплачиваемых спортивных команд и безоговорочно первое в мире среди футбольных. Именно у игроков «МЮ» в мире самые высокие зарплаты. В среднем за год игроки зарабатывают £5,77 миллиона (примерно 6,67 миллионов евро).

Эксперты GSSS постановили, что средний уровень зарплаты в «МЮ» составляют £110,962 в неделю, и уж конечно это эффект подписания Поля Погба и Златана Ибрагимовича. На втором месте «Барселона» – на зарплату в год тратится £5,6 миллиона, а в неделю – 109 тысяч. Тройку среди самых крутых по зарплатам футбольных клубов замыкает «Манчестер Сити» – 5,4 миллиона фунтов в год, 104 тысячи в неделю. «Сити» идет девятым среди всех спортивных клубов, а вот мадридский «Реал» – аж 19-м (притом среди футбольных команд находится на четвертой строчке).

Как на исследование повлияло лето-2016

Проводись оно в прошлом сезоне, цифры в АПЛ были бы не столь выразительны, хотя и, безусловно, велики. Но на ситуацию в межсезонье помимо огромного ТВ-контракта здорово повлияли оба клуба из Манчестера, которые обзавелись новыми тренерами, в честь чего принялись разбрасываться деньгами на трансферном рынке. «МЮ» потратил 145 миллионов фунтов на Погба, Мхитаряна, Байи и Ибрагимовича. Притом Погба, Ибра и Руни вошли в десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира.

«Сити» выложил чуть больше – 168 миллионов за Стоунса, Сане и Гюндогана. У них также есть три футболиста с очень крупными зарплатами, но входят они не в топ-10, как у «МЮ», а в топ-20. Это Агуэро, Туре и Де Брюйне.

Но в целом финансовая мощь АПЛ стала проявляться еще более явно после подписания немыслимого по деньгам контракта на показ чемпионата в сезонах-2016-19. Его сумма – 5,1 миллиарда фунтов.

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Насколько сильно возросли зарплаты по сравнению с первым сезоном АПЛ

За 25 лет (с сезона-1992/93, когда английский высший дивизион получил статус Премьер-лиги) годовые зарплаты выросли в 32 раза – с 77 тысяч фунтов до 2,4 миллиона. Зарплаты игроков «МЮ» вообще взлетели в 40 раз. Тогда, в сезоне-1992/93, игроки из первой команды зарабатывали в основном 140 тысяч в год. Рассказать об этом могут Эрик Кантона, Райан Гиггз и Андрей Канчельскис.

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