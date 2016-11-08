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  • Лучшее продолжение карьеры, которое можно придумать. Как Тим Визе стал рестлером

Лучшее продолжение карьеры, которое можно придумать. Как Тим Визе стал рестлером

Тим Визе играл в Бундеслиге на протяжении 12 лет. Его имя ассоциируется в первую очередь с сумасшедшим «Вердером» Томаса Шаафа. Сейчас Визе 34 года, и он завязал с футболом. Но не завязал с профессиональным спортом.

Все началось с пары селфи на ринге и слухах о том, что в Визе заинтересована WWE (американская компания, занимающаяся проведением мероприятий профессионального рестлинга). Сегодня Тим – профессиональный рестлер, который уже успел выиграть свой первый поединок. У него теперь и прозвище подходящее – Машина.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот и видео с этого поединка. Обратите внимание на секьюрити, которому вообще все равно:

Будем надеяться, что Визе протоптал новую дорожку. Может быть, скоро именно таким образом начнут разрешаться футбольные конфликты – заместо серии пенальти.

Визе Тим
Комментарии (4)
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Ubuntu
1478614454
Ну я бы так не горячился называть рестлинг спортом. Шоу - да, сценическая постановка - да. Но никак не спорт.
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NapaS
1478615910
ну и бредятина, а не спорт. они еще и болеют за кого-то)) Визе молодец, что пристроил зад потеплее.
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